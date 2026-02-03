¿Murió Laura Bozzo? La conductora desmiente rumores sobre su fallecimiento

Laura Bozzo sobre los rumores de su presunta muerte. (Captura de pantalla/Instagram)

La conductora peruana Laura Bozzo desmintió los rumores sobre su supuesta muerte tras la viralización de videos y publicaciones en redes sociales hechos con Inteligencia Artificial (IA) que afirmaban que había fallecido a los 74 años.

El lunes 2 de febrero de 2026, plataformas como TikTok y diversas páginas replicaron estos contenidos, lo que generó confusión entre sus seguidores.

Por ello, Bozzo recurrió a sus redes sociales para aclarar la información y mostrar que se encuentra en buen estado de salud.

¿Qué dijo Laura Bozzo?

Rumores sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo se difundieron en redes sociales. (Captura de pantalla)

El video difundido principalmente en TikTok, simulaba ser un reporte noticioso e incluía logotipos de diferentes medios informativos para dar la apariencia de veracidad.

El video aseguraba que la presentadora había fallecido por complicaciones de una cirugía facial o a causa de un paro cardiaco. Algunos mensajes incluso detallaban que equipos de emergencia acudieron al domicilio de Bozzo tras recibir un reporte.

Ante el alcance de la desinformación, Laura Bozzo utilizó su cuenta de Instagram para aclarar su situación.

Publicó dos videos: el primero, un fragmento de uno de los episodios más recordados de su programa Laura, donde ingresa en camilla a un foro y revive con la canción “No estaba muerta, estaba de parranda”.

Tras la circulación de videos que afirmaban que había muerto, Laura Bozzo apareció en redes sociales para desmentir los rumores y negar que estuviera internada o grave. (Instagram; Laura Bozzo)

En el pie del video, Bozzo escribió: “No sé cuántas veces me han dado por muerta de locos, es en serio? Besos a mi público los amo pronto de regreso @alofoke tiene el poder de resucitar a los muertos“, más emojis de risa.

El segundo video muestra a Bozzo en una alberca e iba acompañado del texto: “Lista para lo que viene, los amo mucho y estoy muy bien gracias a Dios, ni muerta ni internada”.

En el video, la conductora detalló:

“Me levanté y lo único que veía en TikTok: Laura internada, Laura en la clínica, Laura deformada, Laura grave. Por el amor de Dios, debería haber algún tipo de reglas que no se puede estar publicando cualquier mentira que difaman. A mí la verdad me importa una mierd*, ¿no? Ustedes saben que yo, que digan lo que digan, pero hay gente que me escribe y que piensa que yo estoy muriéndome en Acapulco, ¿no? Pero bueno, eh, pronto sabrán de mí. La próxima semana hay dos proyectos que estoy por concretar. Vamos a ver lo que Dios quiera. Los amo.”

Fans reaccionan

Fans celebraron que Laura Bozzo está biend e salud. (Telemundo/Captura de pantalla)

La aclaración de Laura Bozzo generó una respuesta masiva por parte de sus seguidores. Cientos de mensajes celebraron su pronta respuesta y celebraron su pronto regreso al trabajo.

Entre los comentarios más destacados se leía:

“Pensé que era verdad, gracias a Dios estás bien”,

“Todos preocupados por Laura, ella bien relax en su piscina”

“No estaba muerta, estaba de parranda… la Srta Laura les da la contra a todos sus odiadores”

“Te queremos Laura”,

“La amamos, larga vida”,

“Se viene nueva temporada de Laura en América”.

No es la primera vez que Bozzo enfrenta rumores sobre su salud o versiones de su presunto fallecimiento. En ocasiones anteriores han circulado imágenes y videos que simulaban escenas de su supuesto funeral.

Laura Cecilia Bozzo Rotondo se consolidó como personalidad de la televisión en América Latina a través de programas como “Laura en América”. Su estilo frontal y su presencia en realities y talk shows la convirtieron en una figura polémica y seguida, sobre todo en México.

A lo largo de su carrera, ha enfrentado controversias legales y fiscales, aunque ninguno de estos temas está vinculado a su estado de salud.