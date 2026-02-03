México

Javier Ceriani expone videos de Imelda Tuñón autolesionándose y peleando con Julián Figueroa

Según el periodista, el hijo de Maribel Guardia habría grabado la escena para protegerse

En otro de los videoclips Julián explica que supuestamente también le habría quemado los ojos con acetona.

Imelda Tuñón se encuentra nuevamente en medio de la polémica tras la divulgación de videos que la muestran en situaciones comprometedoras. El periodista de espectáculos Javier Ceriani publicó en su más reciente programa de YouTube grabaciones donde presuntamente Imelda discute con Julián Figueroa y se lastima a sí misma, lo que reavivó el conflicto legal y mediático que involucra a la familia del cantante fallecido y Maribel Guardia.

El contenido sensible exhibe a la joven en un episodio de crisis, lanzándose al suelo mientras grita y discute con Julián Figueroa. En la grabación, se escucha que el hijo de Joan Sebastian le pide que se tranquilice y le advierte sobre las consecuencias legales de una posible agresión: “Si me atacas de todas maneras, te vas a la cárcel”, dice el cantante. En respuesta, Tuñón lo expulsa de la habitación y le lanza un objeto. El video registra cómo la puerta se cierra y, tras unos segundos, se oyen gritos de Imelda, quien sostiene que nadie le creerá.

En el videoclip difundido por el periodista, aparece la joven en un episodio de crisis, lanzándose al suelo mientras grita y discute con Julián Figueroa.

En otro momento del material, Julián Figueroa señala que su esposa presuntamente le habría quemado los ojos con acetona y que las lesiones que presenta ella misma las habría provocado. “Julián, ya vete, por favor, por favor vete”, responde Imelda Tuñón, arrojándole el celular mientras la discusión continúa. “Te odio (...) M*r*c*n de m*rd*”, grita al final la cantante.

El cantante documenta en otro video lesiones en su propia mano, afirmando que Imelda lo habría mordido: “Quiero dejar claro que estoy siendo agredido. Como hombre también tengo derechos”. La difusión de estos videos ocurre en el contexto de un prolongado enfrentamiento por la custodia y la herencia de José Julián, tras el fallecimiento de Julián Figueroa en 2023. Durante las investigaciones legales, se plantearon dudas sobre la estabilidad emocional de Imelda Tuñón y la posibilidad de consumo de sustancias ilícitas, aunque no se presentaron pruebas concluyentes en las instancias judiciales.

Figueroa perdió la vida a los 27 años, víctima de un paro cardiaco

Hasta el momento, Tuñón no ha emitido comentarios oficiales tras la publicación de los videos. La polémica ha generado diversas reacciones en redes sociales.

En su transmisión, Javier Ceriani afirmó que los videos fueron verificados por un especialista para descartar que se tratara de contenido manipulado digitalmente. Además, el periodista indicó que el propio Julián Figueroa habría grabado estos materiales como respaldo en caso de enfrentar problemas legales o mediáticos tras su muerte.

“Esto no es inteligencia artificial, esto lo grabó Julián antes de morir y se lo mandó a un amigo”, indicó el periodista de espectáculos.

