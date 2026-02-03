¿Buscas trabajo? Sandra Cuevas publica convocatoria para que puedas ingresar a sus empresas

Tras la creación de su grupo empresarial, la política mexicana se encuentra contratando personal. (CRÉDITO: X @SandraCuevas_)

Sandra Cuevas, empresaria y exalcaldesa de Cuauhtémoc, anunció la apertura de vacantes laborales en SC Diamond Group para residentes de la Ciudad de México. El llamado está dirigido de manera exclusiva a personas que vivan en la capital. Quienes deseen postularse deben remitir su hoja de vida a la dirección indicada en el anuncio.

La convocatoria, difundida el martes en sus redes sociales, invita a interesados a enviar su currículum por correo electrónico con el objetivo de encontrar nuevos talentos a través de medios digitales.

Buscas trabajo y vives en la #CDMX? Tengo una oportunidad laboral para ti en mi empresa @SCDiamondGroup. Mándame tu CV a: sandracuevasdiamondgroup1@gmail.com", posteó en su cuenta oficial de X.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc quiere buscar a sus nuevos empleados en redes sociales. Crédito: TW Sandra Cuevas

¿Qué es Diamond Group?

Es un conglomerado empresarial presidido por Cuevas, que reúne al menos 10 marcas de sectores diversos. Sus áreas de negocio incluyen un restaurante, dulcería, tequila, galería de arte, agencia de viajes, gimnasio, venta de souvenirs y otros servicios.

El conglomerado fue creado en marzo de 2025 con el objetivo de fomentar el empleo, la cultura y la economía local. También respalda el proyecto “Por la Familia y la Seguridad de México”, que forma parte de las aspiraciones políticas de Cuevas con vista a las elecciones de 2027.

Entre las novedades destacadas se encuentra la apertura, el próximo 26 de febrero, del restaurante “Carmen Salinas y Sandra Cuevas”, enfocado en la gastronomía mexicana. La agenda de expansión continúa en abril con la inauguración de una dulcería y culmina en julio de 2026 con el lanzamiento de su propia marca de tequila. Cuevas también enfatizó la creación de una plataforma digital de transparencia para que la ciudadanía consulte el origen de sus capitales y socios.

En el ámbito político, ratificó que mantiene firmes sus metas con el proyecto “Sandra Cuevas CO26”, cuya presentación oficial está prevista para mayo de 2026. La empresaria subrayó que, aunque puede ajustar sus estrategias, su objetivo final de transformar el país permanece inalterable. Este anuncio sigue a sus esfuerzos previos por consolidar estructuras independientes, reafirmando su presencia en la escena pública nacional.

(@sandracuevas_)

Un objetivo dentro de su carrera política

El crecimiento de SC Diamond Group refuerza la proyección pública y política de Cuevas. Su plataforma empresarial sostiene tanto su agenda de negocios como su imagen ante futuros comicios.

En diciembre de 2025, Cuevas ya había lanzado una convocatoria similar para sumar personal al iniciar el nuevo año. Entonces, resaltó la importancia de incorporar colaboradores comprometidos para el desarrollo de la organización durante 2026.

La empresaria continúa apostando por la incorporación de talento que comparta los valores del conglomerado, como parte de su visión de expansión y fortalecimiento del grupo en el futuro cercano.