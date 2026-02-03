México

¿Buscas trabajo? Sandra Cuevas publica convocatoria para que puedas ingresar a sus empresas

El llamado de la política busca perfiles que deseen integrarse a una firma multisectorial en etapa de crecimiento

Guardar
Tras la creación de su
Tras la creación de su grupo empresarial, la política mexicana se encuentra contratando personal. (CRÉDITO: X @SandraCuevas_)

Sandra Cuevas, empresaria y exalcaldesa de Cuauhtémoc, anunció la apertura de vacantes laborales en SC Diamond Group para residentes de la Ciudad de México. El llamado está dirigido de manera exclusiva a personas que vivan en la capital. Quienes deseen postularse deben remitir su hoja de vida a la dirección indicada en el anuncio.

La convocatoria, difundida el martes en sus redes sociales, invita a interesados a enviar su currículum por correo electrónico con el objetivo de encontrar nuevos talentos a través de medios digitales.

Buscas trabajo y vives en la #CDMX? Tengo una oportunidad laboral para ti en mi empresa @SCDiamondGroup. Mándame tu CV a: sandracuevasdiamondgroup1@gmail.com", posteó en su cuenta oficial de X.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc quiere buscar a sus nuevos empleados en redes sociales. Crédito: TW Sandra Cuevas

¿Qué es Diamond Group?

Es un conglomerado empresarial presidido por Cuevas, que reúne al menos 10 marcas de sectores diversos. Sus áreas de negocio incluyen un restaurante, dulcería, tequila, galería de arte, agencia de viajes, gimnasio, venta de souvenirs y otros servicios.

El conglomerado fue creado en marzo de 2025 con el objetivo de fomentar el empleo, la cultura y la economía local. También respalda el proyecto “Por la Familia y la Seguridad de México”, que forma parte de las aspiraciones políticas de Cuevas con vista a las elecciones de 2027.

Entre las novedades destacadas se encuentra la apertura, el próximo 26 de febrero, del restaurante “Carmen Salinas y Sandra Cuevas”, enfocado en la gastronomía mexicana. La agenda de expansión continúa en abril con la inauguración de una dulcería y culmina en julio de 2026 con el lanzamiento de su propia marca de tequila. Cuevas también enfatizó la creación de una plataforma digital de transparencia para que la ciudadanía consulte el origen de sus capitales y socios.

En el ámbito político, ratificó que mantiene firmes sus metas con el proyecto “Sandra Cuevas CO26”, cuya presentación oficial está prevista para mayo de 2026. La empresaria subrayó que, aunque puede ajustar sus estrategias, su objetivo final de transformar el país permanece inalterable. Este anuncio sigue a sus esfuerzos previos por consolidar estructuras independientes, reafirmando su presencia en la escena pública nacional.

(@sandracuevas_)
(@sandracuevas_)

Un objetivo dentro de su carrera política

El crecimiento de SC Diamond Group refuerza la proyección pública y política de Cuevas. Su plataforma empresarial sostiene tanto su agenda de negocios como su imagen ante futuros comicios.

En diciembre de 2025, Cuevas ya había lanzado una convocatoria similar para sumar personal al iniciar el nuevo año. Entonces, resaltó la importancia de incorporar colaboradores comprometidos para el desarrollo de la organización durante 2026.

La empresaria continúa apostando por la incorporación de talento que comparta los valores del conglomerado, como parte de su visión de expansión y fortalecimiento del grupo en el futuro cercano.

Temas Relacionados

Sandra CuevasCiudad De MéxicoSC Diamond GroupPor La Familia Y La Seguridad De MéxicoConvocatoria LaboralEmpleo Urbanomexico-noticias

Más Noticias

Sarampión en México al 3 de febrero: suman 7 mil casos y estos son los grupos de edad con más contagios

El brote de la enfermedad continúa en distintas regiones del país, afectando principalmente a tres grupos de edad

Sarampión en México al 3

“El Insurgente” arranca sus primeros viajes con gran afluencia en ruta Zinacantepec-Observatorio

Usuarios de distintas estaciones reportaron largas filas tanto para adquirir boletos como para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada

“El Insurgente” arranca sus primeros

Cómo adaptar el agua de chía, fresa y avena a distintas necesidades nutricionales

Se puede ajustar porciones e ingredientes conforme a las necesidades que el cuerpo necesite

Cómo adaptar el agua de

Influenza en México: suman más de mil 400 casos en enero, especialista advierte que temporada terminará en mayo

La influenza es una de las enfermedades respiratorias con más casos a nivel nacional y se puede prevenir con vacunación

Influenza en México: suman más

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de febrero: continúa cerrada la circulación en Miguel Othón de Mendizábal, colonia Torres Lindavista

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 10 sacerdotes han

Más de 10 sacerdotes han sido asesinados el último lustro: Guerrero, Michoacán y Jalisco son los principales estados

Quién es el “Compa Güero”, primer detenido de Los Chapitos por ataque contra legisladores de MC en Sinaloa

Dan de alta a diputada de MC que fue atacada a balazos en Culiacán, Sergio Torres sigue en terapia intensiva

Gobierno federal investiga bloqueos en Acapulco por conflicto contra policías comunitarios: Sheinbaum

Procesan en Baja California a tres hombres por colocar una narcomanta con una cabeza humana en Mexicali

ENTRETENIMIENTO

¿Atropellan a Wendy Guevara? Video

¿Atropellan a Wendy Guevara? Video de sus amigas desata controversia en redes

El influencer Berth Oh organizó una carrera en boxers y sacudió las redes sociales

Carlos Rivera confirma colaboración musical con Alejandro Fernández

Lucero celebra con un emotivo mensaje el cumpleaños de su hija Lucerito Mijares

Imelda Tuñón culpa a Marco Chacón de la muerte de Julián Figueroa: “Me dejó sin papá para mi hijo”

DEPORTES

El mexicano Alejandro Kirk es

El mexicano Alejandro Kirk es nombrado el quinto mejor catcher de las Grandes Ligas según la MLB Network

Esta es la cantidad de dinero que pagaría Cruz Azul por Luiz Araujo, delantero del Flamengo

Mr. Iguana rompe en llanto al cumplir su sueño de disputar el Royal Rumble de la WWE | Video

Esta sería la fecha estimada para el debut de Raphaell Veiga con América

Olimpia vs América: día, horario y dónde seguir en vivo la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026