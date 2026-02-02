México

Semana del Arte 2026 en CDMX: museos, actividades y circuitos que tienes que visitar

Del 3 al 8 de febrero la capital será punto de encuentro para artistas, galerías y curadores en la Semana del Arte

Del 3 al 8 de febrero la capital será punto de encuentro para artistas, galerías y curadores en la Semana del Arte. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

La Ciudad de México se prepara para recibir la Semana del Arte 2026, un encuentro que reúne a artistas, galerías y público nacional e internacional, con una agenda especial en los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Entre el 3 y el 8 de febrero, la capital mexicana ofrecerá recorridos, exposiciones y actividades diseñadas para acercar las prácticas artísticas contemporáneas a nuevos públicos.

Programación especial en los museos

  • Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno destaca con la exposición nocturna “Rafael Lozano-Hemmer. Jardín inconcluso”, que iniciará el 11 de febrero. Antes de su apertura, el recinto ofrecerá una charla el jueves 5 de febrero a las 19 horas, en la que los curadores Jessica Berlanga Taylor, Cuauhtémoc Medina, András Szántó y el propio Rafael Lozano-Hemmer abordarán el arte público y su impacto en el espacio contemporáneo. Al día siguiente, el viernes 6 a las 19 horas, se realizará una velada de performances comisariada por Tito Rivas y un concierto del percusionista Eli Keszler, ambos con cupo limitado.

El público nacional e internacional podrá acceder a una amplia oferta de ferias y exposiciones, con propuestas de arte contemporáneo provenientes de diferentes regiones del mundo. Créditos: Cuartoscuro
  • Museo Tamayo

En el Museo Tamayo, la exposición “Wayamou: Lenguas de lo común” reúne obras de Laura Anderson Barbata y Sheroanawe Hakihiiwe, enfocadas en la espiritualidad, la cosmogonía y la naturaleza, y reflexiona sobre la lengua y la creación colectiva como formas de resistencia cultural. Además, el museo presenta “El gesto y lo invisible”, una colectiva de 13 artistas que explora el límite entre lo visible y lo intangible. Estas exposiciones estarán abiertas desde el 6 de febrero y se incluyen con el boleto de entrada.

Intervenciones y recorridos en el centro y el sur de la CDMX

  • Museo del Palacio de Bellas Artes

El Museo del Palacio de Bellas Artes, junto con la Coordinación Nacional de Danza, suma la intervención coreográfica COLOSOS de Diego Vega Solórzano, que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de febrero a las 12 horas en distintos espacios del recinto, en diálogo con la exposición “Geles Cabrera. Partituras corporales”. Asimismo, el museo ofrecerá visitas guiadas a las muestras “Lilia Carrillo. Todo es sugerente” y “Geles Cabrera. Partituras corporales”, con horarios fijos y acceso incluido en el boleto.

Exposición “Geles Cabrera. Partituras corporales”. (Museo Palacio de Bellas Artes)
  • Galería José María Velasco

La Galería José María Velasco presenta el Encuentro de rótulo tradicional, inaugurado el 3 de febrero, que reconoce al rotulismo como una expresión cultural viva. Del 4 al 8 de febrero, artistas como Beatriz Gutiérrez, Isaías Salgado, José Mosqueira y Rodrigo Rayón intervendrán la fachada de la galería y comercios cercanos. El domingo 8, la exposición contará con música y un DJ set sorpresa, con acceso libre.

Circuitos artísticos y exposiciones temáticas

  • Circuito Chapultepec

El sábado 7 de febrero, el Circuito Chapultepec organiza un recorrido guiado que conecta los siguientes museos con visitas temáticas y actividades gratuitas con registro previo.

  1. El Museo de Arte Moderno
  2. El Museo Tamayo
  3. La Sala de Arte Público Siqueiros
  • Circuito Centro

En el Circuito Centro, el Museo Nacional de Arte (MUNAL) exhibe “Disputar la mirada. Imaginarios visuales de las mujeres indígenas” y “Circo. Fascinación popular”. El Museo Nacional de San Carlos ofrece una visita guiada a “El beso de la muerte” el sábado 7 a las 11 horas. El Museo Mural Diego Rivera y el Museo Nacional de la Estampa también suman exposiciones y recorridos sobre memoria, gráfica y cultura popular.

El Museo Nacional de San Carlos ofrece una visita guiada a “El beso de la muerte”. (INBAL)
  • Circuito Sur

Por último, en el Circuito Sur, el Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presentan revisiones sobre la obra de Gunther Gerzso y la fotógrafa Kati Horna, respectivamente, abiertas durante la Semana del Arte en sus horarios habituales.

