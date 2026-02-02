¿De qué murió Gerardo Taracena, actor de ‘Narcos: México’ y películas como ‘Apocalypto’?

Falleció el actor Gerardo Taracena, reconocido por sus papeles en “Narcos: México” y “Apocalypto”, a los 55 años. La hasta el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento. ( Facebook Gerardo Taracena / Samuel Caplan | Redes sociales)

Gerardo Taracena, actor mexicano con una trayectoria de más de tres décadas en cine, teatro y televisión, murió el sábado 31 de enero de 2026 en la Ciudad de México a los 55 años. El intérprete fue reconocido internacionalmente por sus participaciones en producciones como “Narcos: México” y “Apocalypto”.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que lamentó públicamente el deceso y expresó condolencias a sus familiares y colegas: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, se lee en su publicación.

La ANDA lamentó el fallecimiento del actor y reconoció su trayectoria. Foto: (Captura de pantalla)

¿Qué se ha revelado de la causa de muerte de Gerardo Taracena?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento, situación que ha generado incertidumbre y múltiples especulaciones entre los internautas.

Gerardo Taracena no había mostrado señales públicas de enfermedad ni se habían divulgado problemas de salud previos.

La familia y representantes del actor mexicano no han emitido ningún comunicado público que explique las circunstancias de su muerte. Tampoco existen reportes de hospitalizaciones previas ni antecedentes de enfermedades graves.

Muere Gerardo Taracena. Foto: (AMACC)

¿Quién fue Gerardo Taracena y en dónde actuó?

Gerardo Taracena nació el 27 de marzo de 1970 en la Ciudad de México. Graduado del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su trayectoria en la danza y el teatro antes de consolidarse como actor de cine y televisión.

Participó en más de 50 películas, entre las que destacan “El violín”, “Sin nombre”, “Man on Fire”, “El infierno” y “Salvando al Soldado Pérez”. En 2007 recibió el Premio Ariel a Mejor coactuación masculina por su papel en “El violín”.

En la pantalla internacional, Taracena alcanzó notoriedad por su interpretación de “Middle Eye” en “Apocalypto” (2006), dirigida por Mel Gibson. Su presencia en series como “Narcos: México” y “La Reina del Sur” lo posicionó como una figura reconocible en el mercado latinoamericano y global.

Gerardo Taracena, actor mexicano, falleció a los 55 años. (Captura de pantalla)

Además, colaboró con plataformas de streaming en títulos como “Cometierra”, estrenada en Prime Video durante octubre de 2025, donde compartió créditos con Yalitza Aparicio.

En el ámbito académico, participó entre 1992 y 1996 en festivales de teatro y danza con el grupo Íntegro de Perú, experiencia que enriqueció su desempeño escénico. También formó parte del grupo Theatre Myth y debutó en el cine en 1994 con “La hija del puma”, seguida de “Sin dejar huella” (1995), “De ida y vuelta” (2000) y “Un hilito de sangre” (2000).

Estas son algunas de las principales producciones en las que participó Gerardo Taracena a lo largo de su carrera en cine, televisión y teatro:

Cine

Apocalypto (2006)

El violín (2005)

Man on Fire (2004)

The Mexican (2001)

Sin nombre (2009)

El infierno (2010)

Salvando al Soldado Pérez (2011)

Qué culpa tiene el niño (2016)

Volando bajo (2014)

Deseo (2013)

Un hilito de sangre (1995)

La hija del puma (1994)

Sin dejar huella (2000)

De ida y vuelta (2000)

La zona (2007)

Celda 211 (2019)

Cóyotl: héroe y bestia (2018)

Series y televisión

La industria cinematográfica mexicana perdió a uno de sus actores más reconocidos en el ámbito nacional e internacional. Gerardo Taracena, intérprete de “Narcos: México”, “Apocalypto” y más de 50 películas, murió el 31 de enero de 2026 en la Ciudad de México a los 55 años. (Captura de pantalla)

Narcos: México (2018)

La Reina del Sur

Diablero

Capadocia (HBO)

Los Simuladores (Sony)

Harina

Cometierra (Prime Video, 2025)

Theatre Myth (grupo teatral)

Sus últimas publicaciones en redes

Última publicación del actor Gerardo Taracena en sus redes sociales.

En los días previos a su muerte, Gerardo Taracena promovió sus trabajos recientes a través de redes sociales. El 15 de diciembre de 2025, publicó en Instagram una fotografía junto al actor Fermín Martínez, recordando una visita a Berlín en 2004 para la obra “¿Dónde estará esta noche?... HAGAMOS TEATRO”, donde también etiquetó a la agencia Zuma Talent, al director Pedro Pablo Ibarra y a la cuenta de Netflix Latinoamérica.

Su última publicación individual ocurrió el 19 de octubre de 2025, cuando compartió imágenes promocionales de la serie “Cometierra”.

En la plataforma X (antes Twitter), su último mensaje fue el 22 de enero de 2026, en el que escribió: “Por qué nadie les dice a los gringos: Disfruten lo votado? Y aquí si...?”, reflejando su postura crítica ante la política estadounidense.

Poco antes de su fallecimiento, el 7 de octubre de 2025, Taracena compartió en Instagram una imagen nostálgica recordando a su amigo, el fotógrafo Erik Zavala, fallecido, acompañada por la frase “Seguimos jugando” y la canción “Tears in Heaven” de Eric Clapton. La publicación fue interpretada por sus seguidores como una despedida simbólica.

En otra ocasión, dedicó unas palabras a Zavala al colocar su fotografía en la ofrenda de Día de Muertos: “Hace treinta años de esa foto. Pero nos conocemos desde hace 34, cuando entramos al CUT. Hicimos acrobacia, danza-teatro, cine, entre otras aventuras…ahí estás entero! Con tu cuba y tu cigarro… siempre con nosotros Erik Zavala!”.

¿Cuál fue su último proyecto?

Gerardo Taracena. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Gerardo Taracena se mantuvo activo hasta sus últimos días. Su última actuación fue en la serie “Cometierra”, producción mexicana de Prime Video basada en la novela de Dolores Reyes y dirigida por Daniel Burman.

En esta ficción, estrenada el 31 de octubre de 2025, interpretó a Raúl, un antagonista complejo, compartiendo pantalla con Yalitza Aparicio. En “Cometierra”, la historia gira en torno a Aylín, una joven con poderes sobrenaturales que utiliza su don para buscar personas desaparecidas en un barrio de la Ciudad de México.

Este papel representó el cierre profesional de Taracena en una industria donde acumuló más de tres décadas de trayectoria.