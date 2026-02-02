Beca Rita Cetina 2026: qué debo hacer si me dieron de baja

Las fechas de pago de la beca Rita Cetina varían según el bimestre, con depósitos programados en febrero, abril, junio, octubre y diciembre de 2026 (Foto: Programas para el Bienestar)

La Beca Rita Cetina se ha consolidado como un respaldo fundamental para las familias con estudiantes en escuelas públicas de educación básica en México.

La continuidad del apoyo puede verse interrumpida por motivos administrativos o académicos, lo que genera dudas e incertidumbre.

Conocer las fechas clave, los pasos a seguir ante una suspensión y los montos otorgados resulta esencial para mantener el beneficio y garantizar la permanencia escolar.

¿Qué hacer si me dieron de baja en la Beca Rita Cetina?

Revisa el estatus y motivo de la suspensión en la plataforma oficial o la aplicación móvil de Becas Benito Juárez.

Acude a la escuela del estudiante para solicitar orientación directa sobre el motivo de la baja.

Llama a la Línea de Atención del programa (55 1162 0300) para recibir asesoría personalizada. Es importante tener a la mano la CURP y otros datos del estudiante.

Identifica el error o documento faltante que originó la suspensión.

Reúne la documentación requerida: constancia de inscripción vigente, CURP del alumno y tutor, identificación oficial del tutor y comprobante de domicilio.

Actualiza la información en la plataforma o en los módulos autorizados.

Espera la validación; la reactivación puede tardar varias semanas.

Mantente atento a notificaciones oficiales y conserva todos los comprobantes entregados.

La baja de la Beca Rita Cetina puede ocurrir por motivos administrativos, académicos o por inconsistencias en la documentación presentada (Archivo)

Fechas clave Beca Rita Cetina

Enero-febrero: Pago tentativo el 3 de febrero, escalonado según la letra inicial del primer apellido del tutor.

Marzo-abril: Depósito programado en abril de 2026.

Mayo-junio: Depósito previsto para junio de 2026.

Julio-agosto: Sin pago, corresponde al periodo vacacional.

Septiembre-octubre: Depósito en octubre de 2026.

Noviembre-diciembre: Depósito en diciembre de 2026.

Febrero 2026: Beneficiarios con tarjeta reciente podrían recibir pago triple por bimestres acumulados.

Razones por las que te dan de baja la beca

Fallecimiento del estudiante beneficiario.

Cumplir 18 años de edad.

Concluir la secundaria.

Baja escolar o abandono del ciclo escolar.

Cambio a una escuela privada (la beca es exclusiva para escuelas públicas).

Cambio a una escuela sin aviso

Proporcionar información falsa o documentos alterados en el registro o actualización de datos.

Duplicidad de apoyos: recibir otra beca federal incompatible con la Rita Cetina.

No entregar comprobantes o documentos solicitados por las autoridades educativas.

No cobrar el apoyo durante un periodo de 12 meses consecutivos.

Renuncia voluntaria del beneficiario o del tutor legal.

Inconsistencias administrativas no corregidas (errores en CURP, datos personales o escolares no actualizados).

¿Cuánto pagan en la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es un apoyo esencial para estudiantes de escuelas públicas de educación básica en México y garantiza la permanencia escolar (Archivo)

En secundaria: $1,900 pesos mexicanos bimestrales por alumno.

Por cada hijo adicional en secundaria: $700 pesos mexicanos extra bimestrales.

En primaria (nuevos ingresos): Pago anual único de $2,500 pesos mexicanos para útiles y uniformes, depositado usualmente en el primer semestre.

En febrero de 2026, nuevos beneficiarios con tarjeta reciente pueden recibir un pago acumulado de $5,700 pesos mexicanos por bimestres previos.