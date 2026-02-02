México

Beca Rita Cetina 2026: qué debo hacer si me dieron de baja

El programa proporciona asistencia económica a alumnos de primaria y secundaria

Guardar
Las fechas de pago de
Las fechas de pago de la beca Rita Cetina varían según el bimestre, con depósitos programados en febrero, abril, junio, octubre y diciembre de 2026 (Foto: Programas para el Bienestar)

La Beca Rita Cetina se ha consolidado como un respaldo fundamental para las familias con estudiantes en escuelas públicas de educación básica en México.

La continuidad del apoyo puede verse interrumpida por motivos administrativos o académicos, lo que genera dudas e incertidumbre.

Conocer las fechas clave, los pasos a seguir ante una suspensión y los montos otorgados resulta esencial para mantener el beneficio y garantizar la permanencia escolar.

¿Qué hacer si me dieron de baja en la Beca Rita Cetina?

  • Revisa el estatus y motivo de la suspensión en la plataforma oficial o la aplicación móvil de Becas Benito Juárez.
  • Acude a la escuela del estudiante para solicitar orientación directa sobre el motivo de la baja.
  • Llama a la Línea de Atención del programa (55 1162 0300) para recibir asesoría personalizada. Es importante tener a la mano la CURP y otros datos del estudiante.
  • Identifica el error o documento faltante que originó la suspensión.
  • Reúne la documentación requerida: constancia de inscripción vigente, CURP del alumno y tutor, identificación oficial del tutor y comprobante de domicilio.
  • Actualiza la información en la plataforma o en los módulos autorizados.
  • Espera la validación; la reactivación puede tardar varias semanas.
  • Mantente atento a notificaciones oficiales y conserva todos los comprobantes entregados.
La baja de la Beca
La baja de la Beca Rita Cetina puede ocurrir por motivos administrativos, académicos o por inconsistencias en la documentación presentada (Archivo)

Fechas clave Beca Rita Cetina

  • Enero-febrero: Pago tentativo el 3 de febrero, escalonado según la letra inicial del primer apellido del tutor.
  • Marzo-abril: Depósito programado en abril de 2026.
  • Mayo-junio: Depósito previsto para junio de 2026.
  • Julio-agosto: Sin pago, corresponde al periodo vacacional.
  • Septiembre-octubre: Depósito en octubre de 2026.
  • Noviembre-diciembre: Depósito en diciembre de 2026.
  • Febrero 2026: Beneficiarios con tarjeta reciente podrían recibir pago triple por bimestres acumulados.

Razones por las que te dan de baja la beca

  • Fallecimiento del estudiante beneficiario.
  • Cumplir 18 años de edad.
  • Concluir la secundaria.
  • Baja escolar o abandono del ciclo escolar.
  • Cambio a una escuela privada (la beca es exclusiva para escuelas públicas).
  • Cambio a una escuela sin aviso
  • Proporcionar información falsa o documentos alterados en el registro o actualización de datos.
  • Duplicidad de apoyos: recibir otra beca federal incompatible con la Rita Cetina.
  • No entregar comprobantes o documentos solicitados por las autoridades educativas.
  • No cobrar el apoyo durante un periodo de 12 meses consecutivos.
  • Renuncia voluntaria del beneficiario o del tutor legal.
  • Inconsistencias administrativas no corregidas (errores en CURP, datos personales o escolares no actualizados).

¿Cuánto pagan en la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un apoyo esencial para estudiantes de escuelas públicas de educación básica en México y garantiza la permanencia escolar (Archivo)
  • En secundaria: $1,900 pesos mexicanos bimestrales por alumno.
  • Por cada hijo adicional en secundaria: $700 pesos mexicanos extra bimestrales.
  • En primaria (nuevos ingresos): Pago anual único de $2,500 pesos mexicanos para útiles y uniformes, depositado usualmente en el primer semestre.
  • En febrero de 2026, nuevos beneficiarios con tarjeta reciente pueden recibir un pago acumulado de $5,700 pesos mexicanos por bimestres previos.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaProgramas Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Operación Restitución: 880 inmuebles regresaron a sus dueños legítimos en el Estado de México

Según datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, en total se han asegurado mil 524 inmuebles

Operación Restitución: 880 inmuebles regresaron

Tren Interurbano México - Toluca: a qué hora será la inauguración del tramo Santa Fe - Observatorio

Las estaciones Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio abrirán al público este 2 de febrero

Tren Interurbano México - Toluca:

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del domingo 1 de febrero

El sorteo Melate se juega tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4169 dados a conocer por Pronósticos

Resultados del Melate, Revancha y

Quién es el mexicano detenido en Guatemala acusado de controlar pistas aéreas y proteger paquetes de droga

Es señalado como líder de una estructura que controla pistas de aterrizaje en México y buscado por EEUU

Quién es el mexicano detenido

Saltar la cuerda o el kickboxing: cual ayuda a quemar más calorías

El movimiento de ambos ejercicios ayuda a ganar resistencia y a quemar energía, pero cada disciplina aporta ventajas únicas en musculatura, coordinación y alivio del estrés

Saltar la cuerda o el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es el mexicano detenido

Quién es el mexicano detenido en Guatemala acusado de controlar pistas aéreas y proteger paquetes de droga

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del Cártel del Golfo en San Luis Potosí

Aseguran más de 120 mil dosis de droga en Guanajuato tras reporte de sujetos armados

Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

ENTRETENIMIENTO

Eva María Beristain, influencer de

Eva María Beristain, influencer de ‘Ruido Social’, estuvo a punto de morir tras abortar en una clínica clandestina

Rockout: fecha, ciudad, primeros confirmados y todo sobre el nuevo festival de rock y ska

Se incendia auto de Ricardo Peralta y César Doroteo en medio del desierto y los influencers quedan ‘en shock’

Yordi Rosado aprovecha cancelación de ‘Enrollados’ para realizarse doble cirugía: “Está complicada”

Pepe Aguilar le da ‘Like’ a polémico comentario contra Cazzu

DEPORTES

El plan de Turki Al

El plan de Turki Al Sheikh para que Canelo Álvarez no se retire y siga boxeando por más años

Allan Saint-Maximin se defiende tras abandonar al club América por caso de racismo

Real Betis confirma a Álvaro Fidalgo como su nuevo refuerzo: América agradece al “Maguito” con emotivo mensaje

Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”