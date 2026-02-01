Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

La FGR capturó y prcesó a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Ciudad Guzmán, Jalisco Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la noche de este sábado que obtuvo de un juez vinculación a proceso para David “N”, por su probable participación en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de cocaína; portación de arma de fuego, de aditamento para arma de fuego y de cargadores, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Luego de labores de campo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), lograron la detención de David Silva Palacios en Ciudad Guzmán, en Zapotlán El Grande, Jalisco, donde aseguraron un arma larga tipo fusil con un aditamento lanzagranadas; cargadores y cartuchos; además, clorhidrato de cocaína, equipo táctico, dinero en efectivo, entre otros objetos del delito.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba contundentes para obtener dicha vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria.

La depedencia recordó que a la persona mencionada en el comunicado, se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Le fueron encontrados en el mopmento de su captura dos rifles, cargadores, droga, efectivo y ropa táctica Foto: FGR

Van 21 detenidos del CJNG en lo que va del 2026

En el arranque de año, el Gobierno Federal ha intensificado la presión sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues en los primeros días de 2026, las fuerzas de seguridad han logrado la captura de 21 integrantes de esta organización, incluyendo operadores financieros, jefes de plaza y sicarios.

Esta ofensiva, coordinada por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR), busca frenar la expansión del grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien se ha beneficiado de la debilitación interna que sufre su principal rival, el Cártel de Sinaloa.

Entre las detenciones más relevantes destaca la de Luis Ignacio Cárdenas, identificado como un operador financiero de alto nivel.

Según informó Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Cárdenas era el encargado de coordinar el traslado de droga desde Centroamérica mediante el uso de aeronaves pequeñas en pistas clandestinas de Nayarit, Jalisco y Zacatecas.

Asimismo, en Jalisco se logró capturar a José Gabriel Soto Martínez, alias “El Uber”, señalado como jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara, bastiones históricos de la organización.

También impactan a células del CJNG

En Querétaro: se desarticuló a una célula de “Los Lavadora”, con la captura de su líder Ramón “N”, alias “Moncho”, dedicado al robo de autotransportes y narcomenudeo.

En Puebla: nueve presuntos sicarios del grupo “Operativo Barredora” fueron arrestados en Tecamachalco mientras portaban equipo táctico con las siglas del CJNG.

En Michoacán: dos individuos más fueron detenidos en Morelia como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.