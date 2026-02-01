¿Por qué se producen las agruras y cuál es el mejor remedio casero para aliviarlas?

La acidez estomacal podría generar molestias como agruras y sensación de ardor en la zona torácica y abdominal. Foto: (iStock)

Las agruras, también conocidas como acidez estomacal, son una molestia digestiva común que afecta a personas de todas las edades. Se caracterizan por una sensación de ardor en el pecho o la garganta, generalmente después de comer, y están relacionadas con el reflujo del ácido gástrico hacia el esófago.

El estómago produce ácido clorhídrico para ayudar a digerir los alimentos. Normalmente, una válvula muscular llamada esfínter esofágico inferior impide que este ácido regrese al esófago. Sin embargo, cuando dicho esfínter se relaja o no cierra correctamente, el ácido puede ascender, irritando el revestimiento del esófago, que no está diseñado para soportar sustancias tan corrosivas. Esto provoca la sensación de ardor característica de las agruras.

Entre las causas más frecuentes se encuentran el consumo de alimentos grasos, fritos o muy condimentados; bebidas como café, refrescos y alcohol; comer en exceso o acostarse inmediatamente después de ingerir alimentos; el estrés; el sobrepeso; el embarazo y el uso de ropa ajustada en el abdomen. Además, hábitos como fumar pueden debilitar el esfínter esofágico y agravar el problema.

Las agruras suelen producirse cuando se consumen ciertos alimentos como aquellos ricos en grasa, fritos o muy condimentados. Foto: (iStock)

Aunque existen medicamentos de venta libre para controlar la acidez, muchas personas recurren primero a remedios caseros para aliviar las agruras de forma natural. Uno de los más recomendados y mejor tolerados es el consumo de avena.

Este cereal actúa como un absorbente natural del ácido, ayuda a proteger la mucosa gástrica y favorece una digestión más suave. Consumir avena cocida en agua o leche baja en grasa, especialmente por la mañana, puede reducir la frecuencia de episodios de acidez.

Otro remedio casero eficaz es el jengibre, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas. Puede consumirse en infusión o en pequeñas cantidades rallado, ya que ayuda a disminuir la irritación del tracto digestivo y favorece el vaciamiento del estómago. Asimismo, la manzanilla en forma de té puede contribuir a calmar el estómago y reducir la sensación de ardor.

El ácido gástrico sube por el esófago, lo que produce la sensación de ardor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua natural también juega un papel importante. Beber pequeños sorbos puede ayudar a diluir el ácido gástrico y facilitar su retorno al estómago. En contraste, es recomendable evitar bebidas gaseosas o muy azucaradas, ya que pueden empeorar las agruras.

Más allá de los remedios caseros, realizar cambios en el estilo de vida es clave para prevenir la acidez. Comer porciones pequeñas, evitar acostarse durante al menos dos horas después de comer, elevar ligeramente la cabeza al dormir y reducir el consumo de alimentos irritantes puede marcar una diferencia significativa.

Si las agruras se presentan con frecuencia, son intensas o se acompañan de otros síntomas como dolor persistente, dificultad para tragar o pérdida de peso, es importante acudir a un profesional de la salud. Aunque suelen ser una molestia leve, las agruras recurrentes pueden indicar un problema digestivo que requiere atención médica.