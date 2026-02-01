México

¿Por qué se producen las agruras y cuál es el mejor remedio casero para aliviarlas?

La acidez estomacal suele producir problemas como reflujo y sensación de ardor en la zona torácica y el vientre

Guardar
La acidez estomacal podría generar
La acidez estomacal podría generar molestias como agruras y sensación de ardor en la zona torácica y abdominal. Foto: (iStock)

Las agruras, también conocidas como acidez estomacal, son una molestia digestiva común que afecta a personas de todas las edades. Se caracterizan por una sensación de ardor en el pecho o la garganta, generalmente después de comer, y están relacionadas con el reflujo del ácido gástrico hacia el esófago.

El estómago produce ácido clorhídrico para ayudar a digerir los alimentos. Normalmente, una válvula muscular llamada esfínter esofágico inferior impide que este ácido regrese al esófago. Sin embargo, cuando dicho esfínter se relaja o no cierra correctamente, el ácido puede ascender, irritando el revestimiento del esófago, que no está diseñado para soportar sustancias tan corrosivas. Esto provoca la sensación de ardor característica de las agruras.

Entre las causas más frecuentes se encuentran el consumo de alimentos grasos, fritos o muy condimentados; bebidas como café, refrescos y alcohol; comer en exceso o acostarse inmediatamente después de ingerir alimentos; el estrés; el sobrepeso; el embarazo y el uso de ropa ajustada en el abdomen. Además, hábitos como fumar pueden debilitar el esfínter esofágico y agravar el problema.

Las agruras suelen producirse cuando
Las agruras suelen producirse cuando se consumen ciertos alimentos como aquellos ricos en grasa, fritos o muy condimentados. Foto: (iStock)

Aunque existen medicamentos de venta libre para controlar la acidez, muchas personas recurren primero a remedios caseros para aliviar las agruras de forma natural. Uno de los más recomendados y mejor tolerados es el consumo de avena.

Este cereal actúa como un absorbente natural del ácido, ayuda a proteger la mucosa gástrica y favorece una digestión más suave. Consumir avena cocida en agua o leche baja en grasa, especialmente por la mañana, puede reducir la frecuencia de episodios de acidez.

Otro remedio casero eficaz es el jengibre, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas. Puede consumirse en infusión o en pequeñas cantidades rallado, ya que ayuda a disminuir la irritación del tracto digestivo y favorece el vaciamiento del estómago. Asimismo, la manzanilla en forma de té puede contribuir a calmar el estómago y reducir la sensación de ardor.

El ácido gástrico sube por
El ácido gástrico sube por el esófago, lo que produce la sensación de ardor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua natural también juega un papel importante. Beber pequeños sorbos puede ayudar a diluir el ácido gástrico y facilitar su retorno al estómago. En contraste, es recomendable evitar bebidas gaseosas o muy azucaradas, ya que pueden empeorar las agruras.

Más allá de los remedios caseros, realizar cambios en el estilo de vida es clave para prevenir la acidez. Comer porciones pequeñas, evitar acostarse durante al menos dos horas después de comer, elevar ligeramente la cabeza al dormir y reducir el consumo de alimentos irritantes puede marcar una diferencia significativa.

Si las agruras se presentan con frecuencia, son intensas o se acompañan de otros síntomas como dolor persistente, dificultad para tragar o pérdida de peso, es importante acudir a un profesional de la salud. Aunque suelen ser una molestia leve, las agruras recurrentes pueden indicar un problema digestivo que requiere atención médica.

Temas Relacionados

AgrurasAcidez estomacalRemedios caserosSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Día Nacional del Ajolote: el anfibio mexicano que lucha contra la extinción

La defensa de este ejemplar es, en esencia, la lucha por una parte viva del patrimonio natural y cultural de México

Día Nacional del Ajolote: el

Shakur Stevenson le da una lección de boxeo a Teófimo López y conquista el campeonato superligero de la OMB

El Madison Square Garden fue testigo de como Stevenson conquistó otro título más en una cuarta división distinta

Shakur Stevenson le da una

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 1 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Fallece el actor y bailarín Gerardo Taracena a los 55 años

La ANDA lamentó el fallecimiento del actor, destacando su trayectoria en las artes escénicas

Fallece el actor y bailarín

Reportan fallecimiento de Consuelo Rocha, hermana del gobernador Rubén Rocha Moya

Diferentes instituciones y figuras públicas se sumaron a las condolencias emitidas al gobernador y su familia

Reportan fallecimiento de Consuelo Rocha,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abaten a tres implicados en

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: son la tía y prima de Mario Delgado, titular de la SEP

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Fallece el actor y bailarín

Fallece el actor y bailarín Gerardo Taracena a los 55 años

León Larregui y Jay de la Cueva son captados en el concierto de Kanye West en México

Ana Cecilia Azuela cuenta todo sobre “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor”, un musical sobre las diferentes formas de amar

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

DEPORTES

Shakur Stevenson le da una

Shakur Stevenson le da una lección de boxeo a Teófimo López y conquista el campeonato superligero de la OMB

João Pedro podría salir de San Luis: Cruz Azul se encontraría acelerando su llegada

Cuatro personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre aficionados de Puebla y Toluca a las afueras del Estadio Cuauhtémoc

“Va a ser recordado para siempre”, André Jardine reacciona a la salida de Fidalgo del América

Allan Saint-Maximin se marcha del América tras episodio de racismo