Natalia Lafourcade y Carín León, únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

Carín León y Natalia Lafourcade hacen historia en los Premios Grammy 68 al llevarse los primeros galardones de la noche (IG)

Carín León y Natalia Lafourcade se consagraron como los primeros galardonados de la jornada -y los únicos mexicanos- en la entrega número 68 de los Premios Grammy, celebrada este domingo en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, al obtener reconocimientos en las categorías de música regional mexicana y pop latino, respectivamente.

El Grammy para Mejor álbum de pop latino quedó en manos de Natalia Lafourcade por su trabajo Cancionera, imponiéndose a otros nominados destacados como ‘Bogotá (Deluxe)’ de Andrés Cepeda, ‘Tropicoqueta’ de Karol G, ‘¿Y ahora qué?’ de Alejandro Sanz y ‘Cosa Nuestra’ de Rauw Alejandro.

Natalia Lafourcade gana el Grammy al Mejor álbum de pop latino con su trabajo, imponiéndose a destacados artistas de la música (Foto Matt Licari/Invision/AP, archivo)

Por su parte, Carín León recibió el premio a Mejor álbum de música mexicana (incluida texana) gracias a su disco ‘Palabra De To’s (Seca)’, sobresaliendo en una terna integrada por ‘MALA MÍA’ e ‘Y Lo Que Viene’ de Grupo Frontera, ‘Sin Rodeos’ de Paola Jara y ‘Bobby Pulido & Friends’ Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo)’ de Bobby Pulido.

Ninguno de los dos artistas mexicanos acudieron a la ceremonia de premiación, donde sus triunfos fueron anunciados previo a la gala estelar.

El sonorense reaccionó poco después del anuncio en sus redes sociales:

“Gracias a la Academia por este Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana. La neta, recibir este premio es algo que nunca se olvida.Este reconocimiento no es solo mío. Es de Sonora, de la raza que cree en la música hecha con verdad, de los músicos que se desvelan conmigo y de todos los que siguen apostando por nuestras raíces sin perder quiénes somos"

Carín León recibe el primer Grammy para mejor proyecto de música mexicana gracias a su disco ‘Palabra De To’s (Seca)’ en una ceremonia histórica (Foto Amy Harris/Invision/AP)

“Gracias a mi familia, que siempre estuvo firme; a mi equipo, que ha caminado a mi lado en las buenas y en las duras; y sobre todo al público, que canta estas canciones como si fueran suyas. La música mexicana está más viva que nunca y hoy nos toca celebrarla en grande. De corazón: gracias y que siga sonando la música de México”, escribió el músico en sus cuentas oficiales.

Por su parte, al cierre de esta nota ni Natalia Lafourcade ni su equipo han compartido la buena nueva, la de obtener su quinto gramófono en los Grammys estadouniudenses, en sus redes sociales.

La 68.ª entrega de los Grammy destaca así la presencia mexicana entre los primeros ganadores y celebra los logros de la música latina.

Una ceremonia multiestelar desde la Crypto.com Arena

Entre los datos destacados de esta 68.ª edición figura el regreso de Trevor Noah como conductor y productor ejecutivo, cumpliendo así su sexta participación como anfitrión de la gala.

El carisma de Trevor Noah brilla una vez más en la gala, marcando su sexta aparición como anfitrión en la noche más importante de la música (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

El evento reúne a una amplia gama de artistas, como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator, mientras que la actuación de Rosé de BLACKPINK y Bruno Mars se confirmó días previos, ambos nominados por el éxito “APT”.

En la presentación de premios intervienen también personalidades como Harry Styles, Doechii, Carole King, Chappell Roan, Charli XCX, Jeff Goldblum, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Teyana Taylor y Marcello Hernández.