Explosión en subestación de la CFE provoca incendio en Valle de Bravo: servicio eléctrico fue restablecido

El siniestro provocó cortes en el suministro en la zona. Foto: (Captura de pantalla)

Un fuerte incidente se registró la noche de este sábado en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, luego de que la explosión de transformadores dentro de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desatara un incendio de magnitudes considerables, lo que generó alarma entre la población y una interrupción temporal del suministro eléctrico en la región.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el siniestro ocurrió en la subestación ubicada en la zona de El Fresno, sobre la carretera Toluca–Saucos. El estallido fue perceptible a varios metros de distancia y estuvo acompañado por intensas columnas de humo, lo que alertó a residentes locales y automovilistas que transitaban por la zona, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades de emergencia.

El siniestro pudo ser perceptible a varios metros de distancia. Foto: (Captura de pantalla)

Tras el reporte, elementos del cuerpo de bomberos y personal de Protección Civil se trasladaron al sitio para atender la emergencia. Las labores se concentraron en controlar las llamas, enfriar los equipos afectados y evitar que el fuego se propagara hacia áreas aledañas o representara un riesgo mayor para la población. Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad alrededor de la subestación, restringiendo el acceso a personas no autorizadas.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales a causa del incidente. Asimismo, se informó que el personal de emergencia actuó de manera oportuna para mitigar el incendio y reducir posibles daños adicionales a la infraestructura eléctrica.

Horas después del siniestro, la Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que detalló que el incendio se presentó en un interruptor de la Subestación Avándaro, perteneciente a la División Centro Sur. La CFE explicó que el incidente provocó una interrupción en el suministro de energía eléctrica, afectando a diversos usuarios del municipio de Valle de Bravo.

La CFE restableció el suministro eléctrico al 100 por ciento en la zona. Foto: (CFE)

En una primera actualización, la empresa informó que, gracias a maniobras inmediatas, se había logrado restablecer el servicio al 82 por ciento de los usuarios afectados y que los trabajos continuarían hasta normalizar completamente el suministro. Posteriormente, en un segundo comunicado, la CFE confirmó que el servicio eléctrico fue restablecido al 100 por ciento en el municipio, dando por concluida la contingencia en materia de energía.

Aunque las causas exactas de la explosión no han sido detalladas, se indicó que personal técnico especializado de la CFE continuará realizando revisiones en la subestación para evaluar los daños, garantizar la seguridad de las instalaciones y prevenir futuros incidentes similares.

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a evitar acercarse a zonas restringidas mientras se concluyen las labores de inspección. El incidente puso de relieve la importancia de la respuesta coordinada entre los cuerpos de emergencia y las empresas de servicios para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y restablecer servicios esenciales en el menor tiempo posible.