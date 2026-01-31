Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

Linet Puente respalda a Pati Chapoy, calificándola como una segunda madre y defendiendo su trato hacia el equipo. (Foto: @linetpuente, Instagram)

Pati Chapoy se ha visto envuelta en varias controversias durante los últimos días tras las declaraciones de Ernesto Hernández, ex asistente de la presentadora de TV Azteca.

En medio de los dimes y diretes que rodean a la titular de Ventaneando, las redes oficiales del programa compartieron la postura de Linet Puente, quien aseguró que Chapoy es como “una segunda madre”.

Pati Chapoy enfrenta controversia tras las declaraciones de su ex asistente Ernesto Hernández sobre el ambiente en Ventaneando. (Ventaneando, YouTube)

El mensaje de Linet Puente sobre Pati Chapoy

De acuerdo con Linet Puente, existen varios aspectos que no se muestran en la pantalla, y aunque han existido regaños, ninguno está relacionado con los supuestos maltratos que se mencionaron en días pasados.

“Claro que habrá regaños, consejos. Es como una segunda madre. Paty es la primera en reconocer tu trabajo cuando le gusta una entrevista, cuando le gusta una cobertura”, sentenció.

Sus palabras fueron aplaudidas por los seguidores del programa, quienes a través de los comentarios aseguraron que Puente siente agradecimiento por colaborar junto a Chapoy.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que han dejado los usuarios a su reacción son: "Muy bien, Linet Puente", ”Eso es ser agradecida por el apoyo, ojalá y siempre siga así", entre otros.

Los supuestos maltratos en Ventaneando quedan descartados por Linet Puente, quien subraya el reconocimiento profesional de Chapoy.

¿Qué dijo el ex asistente de Pati Chapoy?

Todo comenzó cuando Pati Chapoy mencionó a Ernesto Hernández públicamente durante el aniversario número treinta del programa Ventaneando.

“Nosotros hemos recibido boletines de prensa que Ernesto Hernández les envía a muchos de ustedes con la idea de que se publiquen, algunos lo han publicado, otros han tenido la educación de llamarme para decirme lo que está pasando. ¿Qué pasa con eso? Mal karma para este personaje que no cesa en su empeño de tratar de hablar mal de mi persona o de mis compañeras del trabajo”, expresó.

Posteriormente, en una entrevista otorgada al programa En Shock, Hernández lamentó los motivos de su desvinculación y enfatizó sobre el distanciamiento con la comunicadora.

“Me fueron quitando responsabilidades y así me fueron sacando no solo de la emisión sino de la vida de Chapoy”, recordó.

Pati Chapoy acusa a Ernesto Hernández de impulsar rumores negativos sobre ella y sus compañeras mediante boletines de prensa. (Archivo)

Además, relató el momento en que, tras enterarse de su despido, halló a la titular de Ventaneando en el estudio y simplemente le dijo: “¿Qué pasó?”, antes de retirarse con un escueto “con permiso voy al baño”.

Durante la conversación con Jorge Carbajal, expuso su convicción de que existen dos integrantes del programa capaces de influir de manera decisiva en las decisiones de la periodista: “Hay dos personas que le calientan la cabeza y que sí son malévolas y ahí sí hay dos personas que son malévolas“.

Sin embargo, explicó que, pese a los desencuentros, se abstiene de difundir información de carácter privado por principios y respeto profesional hacia su antigua jefa.