Tráiler se incendia tras choque en la autopista México-Toluca, provoca tráfico intenso rumbo a CDMX

Choque Incendio CDMX autopista México-Toluca (@alf4000/x)

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este viernes sobre la autopista México–Toluca, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), luego de que un tráiler sufriera un choque y terminara fuera de la carpeta asfáltica, a un costado de la vialidad, donde posteriormente comenzó a incendiarse.

El percance ocurrió antes de llegar a la caseta de cobro, en el puente elevado ubicado a la altura de la comunidad conocida como Las Maromas, justo antes del ingreso al túnel, perteneciente a la alcaldía Cuajimalpa, una zona de alta afluencia vehicular, especialmente en horas pico.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto, el tractor quedó severamente dañada y comenzó a arder en llamas, lo que generó una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia al observar el tráiler envuelto en fuego, mientras la caja quedó estorbando en dos de los tres carriles, por lo cual hay una carga vehicular importante proveniente del municipio de Toluca.

Afectaciones viales en ambos sentidos

Choque tráiler en la autopista México-Toluca termina en incendio Crédito: (@ antonioaranda_/X)

Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como cuerpos de emergencia y bomberos, se trasladaron al lugar para controlar el incendio, evitar su propagación y brindar atención a posibles víctimas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas o fallecidas, debido a lo reciente del incidente y a la magnitud del siniestro.

Como consecuencia del choque y del incendio, la circulación vehicular se vio severamente afectada. Autoridades reportaron tráfico intenso y avance lento en los carriles con dirección a la CDMX y Toluca, debido a las labores de atención al siniestro y a la reducción de carriles para permitir el paso de los equipos de emergencia.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos del momento, en los que se observa el tráiler envuelto en llamas y largas filas de vehículos detenidos, lo que ha generado molestia entre los automovilistas que intentan ingresar a la capital del país.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y, de ser posible, utilizar rutas alternas, ya que los trabajos para retirar la unidad siniestrada y limpiar la zona podrían extenderse durante varias horas.

Hasta ahora, se desconocen las causas que originaron el accidente; no se descarta que factores como el exceso de velocidad, una falla mecánica o las condiciones del camino hayan influido en el percance. Será la autoridad correspondiente la encargada de realizar el peritaje para determinar las responsabilidades.

Se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial con información detallada sobre el estado del conductor del tráiler, posibles víctimas y el tiempo estimado para la normalización total de la circulación en la autopista México–Toluca, una de las principales vías de conexión entre el Estado de México y la capital.