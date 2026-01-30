México

Señalan a excandidato a diputación federal del PRI en presunta red de extorsión ligada a consultoría

Se preparan denuncias formales ante la FGR por estos hechos, destaca periodista

Guardar
Extorsión excandidato del PRI consultoría
Extorsión excandidato del PRI consultoría (@c4jimenez/X)

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, reveló una serie de acusaciones contra Alfonso del Rosal, priista y excandidato a diputado federal, a quien vinculó con presuntas prácticas de extorsión realizadas a través de la consultoría Intelekto Konsulti, firma que actualmente dirige.

De acuerdo con lo publicado por Jiménez en su cuenta de X, (@c4jimenez), Del Rosal presume supuestas relaciones con alcaldes, jueces y otros funcionarios públicos, las cuales —según los señalamientos— serían utilizadas como un mecanismo de presión.

El periodista aseguró que, desde la consultoría, se obtiene información sensible de los propios clientes para posteriormente extorsionarlos o condicionar servicios a cambio de favores o pagos adicionales.

En su publicación, C4 afirmó que el esquema operaría bajo la fachada de una consultoría estratégica especializada en asuntos políticos y corporativos, lo que permitiría a la firma tener acceso a información privilegiada y a redes de poder en distintos niveles de gobierno. Hasta el momento, Alfonso del Rosal no ha emitido una postura pública frente a las acusaciones.

Aspirante en 2024 a una diputación federal

Alfonso del Rosal y Hermosillo
Alfonso del Rosal y Hermosillo se promociona como estratega de asuntos públicos a través de la Consultoría Intelekto Konsulti (captura)

Alfonso del Rosal cuenta con una trayectoria en el sector público. Ha trabajado en el Congreso de la Unión, en la alcaldía Álvaro Obregón y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, experiencias que le habrían permitido construir una red de contactos estratégicos dentro del ámbito político y judicial.

Por su parte, Intelekto Konsulti, de acuerdo con la información disponible en su propio sitio institucional, opera desde 2008 y se presenta como una consultoría estratégica en asuntos corporativos, política y gobierno.

La firma afirma tener un enfoque en inteligencia política, gestión de crisis, vinculación estratégica y cabildeo ante autoridades federales, estatales y municipales.

Entre los servicios que la consultoría presume se encuentran el mapeo de actores políticos, la representación de intereses ante organismos públicos, la evaluación de riesgos políticos y regulatorios, así como el control de daños reputacionales y el diseño de estrategias de comunicación política y corporativa. Asimismo, destaca contar con un equipo que suma más de 50 años de experiencia combinada en gobierno y asuntos públicos.

Las acusaciones dadas a conocer por C4 abren un nuevo frente de escrutinio sobre la operación de firmas de cabildeo y consultoría política en México, particularmente aquellas que mantienen vínculos estrechos con actores del poder público. En los últimos años, este tipo de empresas ha sido señalado por su falta de regulación clara y por la opacidad en la relación entre intereses privados y decisiones gubernamentales.

Hasta ahora, no se ha confirmado de manera oficial la presentación de denuncias ante la FGR ni la apertura de una carpeta de investigación. Sin embargo, el señalamiento público del periodista ha generado reacciones en redes sociales y ha puesto el foco en las prácticas que podrían estar ocurriendo detrás de consultorías que operan en el ámbito político y gubernamental.

La evolución de este caso dependerá de las acciones legales que se emprendan y de las respuestas que emitan tanto Alfonso del Rosal como la firma Intelekto Konsulti frente a las acusaciones.

Temas Relacionados

ExtorsiónexcandidatoPRICDMXmexico-noticias

Más Noticias

Ceci Flores reprocha que FGR recuperó en dos días el equipo de video robado a Presidencia en SLP: “No le falta capacidad”

La madre buscadora celebró la pronta atención al caso, pero criticó que las autoridades no han hallado a sus hijos en 10 años

Ceci Flores reprocha que FGR

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: Choque múltiple en la carretera Lecheria-Texcoco entre cuatro unidades

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación de cumpleaños a Erik Rubín: “Que tengas lo bonito que mereces”

Después de tres años separados, la conductora comenzó una relación amorosa con un hombre 20 años menor

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Un ataque con bombas molotov y una narcomanta atribuida a la Mafia Veracruzana destruyó por completo el restaurante El Calamar en Coatzacoalcos

Mafia Veracruzana incendia restaurante en

Procesan a El Botox por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

El Ministerio Público expuso una reconstrucción precisa de los hechos, apoyada en actos de investigación que fundamentan la probable participación de César Alejandro “N”, líder de Los Blancos de Troya, en el homicidio

Procesan a El Botox por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mafia Veracruzana incendia restaurante en

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Procesan a El Botox por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

Qué pasa con los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa cuando son incautados por militares

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

Palazuelos y su círculo de famosos que convivieron con narcos: desde El Mayo Zambada, Amado Carrillo hasta el líder del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación de cumpleaños a Erik Rubín: “Que tengas lo bonito que mereces”

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

“Me llamarían terrorista”: La Divaza revela porque no puede regresar a Venezuela tras la caída de Maduro

¿Por qué Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, quiere vivir con su papá Nicolás Vallejo? Esto se sabe

Rumores descartarían a Peso Pluma como invitado de Kanye West por problemas en EEUU: “Puede salir del país, pero no entrar”

DEPORTES

Raphael Veiga se despide de

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania