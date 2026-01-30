Señalan a excandidato a diputación federal del PRI en presunta red de extorsión ligada a consultoría

Extorsión excandidato del PRI consultoría (@c4jimenez/X)

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, reveló una serie de acusaciones contra Alfonso del Rosal, priista y excandidato a diputado federal, a quien vinculó con presuntas prácticas de extorsión realizadas a través de la consultoría Intelekto Konsulti, firma que actualmente dirige.

De acuerdo con lo publicado por Jiménez en su cuenta de X, (@c4jimenez), Del Rosal presume supuestas relaciones con alcaldes, jueces y otros funcionarios públicos, las cuales —según los señalamientos— serían utilizadas como un mecanismo de presión.

El periodista aseguró que, desde la consultoría, se obtiene información sensible de los propios clientes para posteriormente extorsionarlos o condicionar servicios a cambio de favores o pagos adicionales.

En su publicación, C4 afirmó que el esquema operaría bajo la fachada de una consultoría estratégica especializada en asuntos políticos y corporativos, lo que permitiría a la firma tener acceso a información privilegiada y a redes de poder en distintos niveles de gobierno. Hasta el momento, Alfonso del Rosal no ha emitido una postura pública frente a las acusaciones.

Aspirante en 2024 a una diputación federal

Alfonso del Rosal y Hermosillo se promociona como estratega de asuntos públicos a través de la Consultoría Intelekto Konsulti (captura)

Alfonso del Rosal cuenta con una trayectoria en el sector público. Ha trabajado en el Congreso de la Unión, en la alcaldía Álvaro Obregón y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, experiencias que le habrían permitido construir una red de contactos estratégicos dentro del ámbito político y judicial.

Por su parte, Intelekto Konsulti, de acuerdo con la información disponible en su propio sitio institucional, opera desde 2008 y se presenta como una consultoría estratégica en asuntos corporativos, política y gobierno.

La firma afirma tener un enfoque en inteligencia política, gestión de crisis, vinculación estratégica y cabildeo ante autoridades federales, estatales y municipales.

Entre los servicios que la consultoría presume se encuentran el mapeo de actores políticos, la representación de intereses ante organismos públicos, la evaluación de riesgos políticos y regulatorios, así como el control de daños reputacionales y el diseño de estrategias de comunicación política y corporativa. Asimismo, destaca contar con un equipo que suma más de 50 años de experiencia combinada en gobierno y asuntos públicos.

Las acusaciones dadas a conocer por C4 abren un nuevo frente de escrutinio sobre la operación de firmas de cabildeo y consultoría política en México, particularmente aquellas que mantienen vínculos estrechos con actores del poder público. En los últimos años, este tipo de empresas ha sido señalado por su falta de regulación clara y por la opacidad en la relación entre intereses privados y decisiones gubernamentales.

Hasta ahora, no se ha confirmado de manera oficial la presentación de denuncias ante la FGR ni la apertura de una carpeta de investigación. Sin embargo, el señalamiento público del periodista ha generado reacciones en redes sociales y ha puesto el foco en las prácticas que podrían estar ocurriendo detrás de consultorías que operan en el ámbito político y gubernamental.

La evolución de este caso dependerá de las acciones legales que se emprendan y de las respuestas que emitan tanto Alfonso del Rosal como la firma Intelekto Konsulti frente a las acusaciones.