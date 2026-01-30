México

Refugio Franciscano recupera predio tras desalojo por presunto maltrato animal, acusa a Fundación de intentar evitar entrega

Personal del refugio acusó a la Fundación Haghenbeck de asesinar a “cientos de perros” en el albergue

Cómo se encuentran los perros
Cómo se encuentran los perros rescatados del Refugio Franciscano (Gobierno CDMX)

El Refugio Franciscano recuperó el predio ubicado en la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Cuajimalpa, del que fue desalojado en diciembre pasado tras ser señalado de maltrato animal por la Fundación Haghenbeck.

El refugio recuperó el predio una semana después de que la jueza Ana Miriam Yépez Arreola ordenó que hoy, a las 12:00 horas, se le entregara al albergue; sin embargo, el colectivo acusó a la Fundación de intentar evitar cumplir con la resolución judicial.

De acuerdo con información publicada en diversos medios de comunicación, al momento en que se debió de entregar el predio, el personal que lo resguardaba se negó a permitir el acceso al actuario encargado del caso.

Cuando el servidor público se retiró, el personal abandonó el lugar dejando la puerta entreabierta, por lo que los trabajadores del Refugio Franciscano entró al predio.

En un comunicado, el Refugio Franciscano afirmó que la Fundación Haghenbeck solicitó al Juzgado de Amparo suspender la entrega, la cual fue declinada por la Jueza 9º de Distrito, “por ser notoriamente improcedente”.

“Informamos que como acto desesperado por impedir se realice la entrega del albergue, la Fundación Haghenbeck solicitó al Juzgado de Amparo que se suspendiera la entrega del Refugio, pues siguen en la lógica de no cumplir resoluciones judiciales que les son adversas.

“La petición fue de la Fundación Haghenbeck fue NEGADA por la Jueza 9º de Distrito por ser NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE”, se lee en el documento.

El refugio consideró esto último como una muestra de que “no hay un medio legal” para evitar que recuperen el terreno y de que la fundación reconoce que “se trata de una resolución obligatoria”.

Lo anterior evidencia dos cosas: Primero, que la Fundación Haghenbeck sabe perfectamente que se trata de una resolución obligatoria, pues de otro modo no hubiera pedido suspender la entrega, y segundo, que efectivamente ya no hay medio legal que suspenda el cumplimiento de la resolución de entrega emitida por el Juez 60 del TSJCDMX, pues la Jueza de Distrito directamente les manifestó que notoriamente improcedente suspender dicha resolución de entrega", puntualizó.

Por ello, reiteró su llamado a que la Fundación Haghenbeck cumpla con la ley y las resoluciones judiciales.

“Hacemos un llamado enérgico y respetuoso a la Fundación Haghenbeck a que cumpla con la ley y las resoluciones judiciales. Ya es momento que dejen atrás las mentiras; es momento de actuar con respeto al estado de derecho”, concluyó.

En una entrevista con diversos medios de comunicación, la doctora Antonia Sánchez del Villar, perito forense, especialista en maltrato animal, denunció que la Fundación Haghenbeck asesinó a decenas de perritos dentro del predio.

“Claro que no, nosotros no tenemos ninguna necesidad de esto, en absoluto. Claro que no, Nosotros somos gente que queremos a los animales, gente que los protegemos, no somos asesinos como la Fundación Haghenbeck.

“Nosotros no nos prestamos a esto, esto fue un asesinato de la Fundación Haghenbeck y que demuestren lo contrario”, declaró.

