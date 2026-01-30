México

Pedro Torres tomó impactantes fotos de Patricia Reyes Spíndola cuando superó el cáncer de mama

La actriz reaccionó al fallecimiento del importante productor

La actriz tuvo varios proyectos
La actriz tuvo varios proyectos junto al productor

La noticia del fallecimiento de Pedro Torres, uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana, conmocionó a la industria y al público este 30 de enero de 2026.

La familia de Pedro Torres, a través de un breve comunicado publicado en la red social Instagram, destacó el impacto de su trayectoria y pidió “comprensión y respeto en este momento de duelo que atraviesa la familia”.

El mensaje, firmado por Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres, sus hijos, precisa que el productor será despedido en una ceremonia privada, y añade: “En su momento, les informaremos la fecha y hora de la misa para quienes deseen acompañarnos y honrar su memoria”.

En el mismo comunicado divulgado por la familia se reiteró el agradecimiento por “las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante su enfermedad”, subrayando el acompañamiento brindado por amigos y colegas del medio, así como la petición de privacidad tanto a los medios de comunicación como al público general. “Agradecemos su cariño, comprensión y respeto”..

Así se despidió Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola (Foto: Televisa,
Patricia Reyes Spíndola

La actriz, Patricia Reyes Spíndola, se despidió de Pedro Torres publicando un emotivo mensaje en sus redes sociales y revelando las fotografías que le tomó después de superar el cáncer:

“Con el talentoso y alegre Pedro Torres, hice muchas cosas profesionales que se vieron en las pantallas grandes, pero también, jugábamos y nos acompañábamos amistosamente; como cuando produjo fotos de mi cancer de mamá, espectaculares pero fueron tan fuertes que nadie quiso publicarlas…Y otra sesión que recuerdo, más personal y que hicimos durante la pandemia: él en su casa y yo en la mía a través de Zoom. Recuerdo que me daba instrucciones de cómo poner la luz y cómo posar, mientras con su computadora hacia su magia. ¡Querido y entrañable amigo te voy a extrañar mucho! Descansa en Paz”.

¿Quién fue Pedro Torres?

(IG: @ptorres)
(IG: @ptorres)

Pedro Torres Castilla, nacido el 21 de febrero de 1953 en Saltillo, Coahuila, dejó una huella indeleble en la televisión mexicana tras décadas de trabajo en Televisa.

u inicio profesional data de los veintidós años, cuando ingresó a los estudios Churubusco como camarógrafo. Con el paso del tiempo, evolucionó hacia la dirección y producción de videoclips para figuras de relevancia como Luis Miguel y Emmanuel, consolidando así una reputación que le permitió liderar proyectos de gran visibilidad.

Uno de los momentos de mayor trascendencia en la carrera de Torres Castilla llegó con la adaptación del formato internacional “Big Brother” a la pantalla mexicana. Este reality show, bajo su liderazgo, se convirtió en un fenómeno cultural y marcó un antes y un después en la oferta de entretenimiento nacional, tanto por su masiva audiencia como por la repercusión social y mediática que alcanzó.

Posteriormente, en 2011, asumió la producción de El encanto del águila, una serie de corte histórico que amplió el espectro de su trabajo hacia las ficciones de contexto nacional, aportando una visión renovada a los contenidos televisivos. Su vínculo con Televisa fue estrecho y permanente, dirigiendo proyectos considerados emblemáticos en la historia de la televisión.

A lo largo de su vida, Pedro Torres Castilla también estuvo ligado personalmente a reconocidas figuras del espectáculo, como la actriz y cantante Lucía Méndez, con quien contrajo matrimonio en 1988 y tuvo a su hijo Pedro Antonio.

