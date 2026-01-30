México

Exrector de la Universidad Autónoma de Campeche obtiene suspensión definitiva; podría regresar a su cargo

El pasado 12 de enero de 2026, José Abud fue capturado junto a su esposa y chofer por supuesta posesión de drogas

El exrector fue liberado este
El exrector fue liberado este 14 de enero. (Universidad Autónoma de Campeche)

Durante una audiencia un juez de distrito otorgó la suspensión definitiva a favor del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, acusado por posesión de drogas junto a su esposa y su chofer.

Tras esta decisión, la designación de Fanny Guillermo Maldonado, nombrada sustituta desde el pasado 13 de enero por el Consejo Universitario, queda sin efecto, por lo que puede ser destituida del cargo.

De acuerdo con información de EL UNIVERSAL, José Abud podría regresar a reasumir sus funciones como rector en la institución educativa, aunque no se tiene más detalles sobre el fallo.

Detención del exrector del UACAM

El pasado 12 de enero de 2026, Abud fue capturado junto a su esposa y chofer por supuesta posesión de drogas. Días más tarde la defensa de la autoridad académica logró liberar a los tres implicados, tras permanecer en el Centro de Reinserción Social (Cerso).

Mediante un comunicado Abud relató que durante el arresto los elementos de la fiscalía los trasladaron bajo insultos y empujones, denunciando violencia física y verbal. Resaltó que estas acciones representaron un acoso sostenido durante más de 3 años.

Por otro lado, afirmó que esta intervención vulneró la autonomía de la institución. Mientras que la destitución no se realizó a derecho, debido a que la ley universitaria establece que ante la ausencia temporal del rector, el secretario general académico debe asumir el cargo hasta por tres meses.

El exrector de la UACAM
El exrector de la UACAM reapareción mediante las redes sociales. Crédito: Redes Sociales

Finalizó afirmando que no existía causa legal o institucional para precipitar el relevo, violando algunos procesos internos durante el procedimiento judicial en su contra y de sus acompañantes.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (Anuies) mandó algunos abogados para reforzar su apoyo al exrector y acompañar su proceso legal, también pidió presenciar el desarrollo judicial en todo momento.

Acusan a gobierno de Layda Sansores

José Alberto Abud Flores responsabilizó directamente a la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores por cualquier agresión futura contra él o su familia.

Asimismo, declaró su agradecimiento a la comunidad académica del estado y el pronunciamiento de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por la solidaridad mostrada hacía el caso y su posicionamiento contra la persecución política sin delito probado.

Esta situación puso en debate hasta dónde llega la autonomía de las instituciones del país, así como las garantías legales en los procesos de relevos de autoridades académicas dentro de la Universidad Autónoma de Campeche.

