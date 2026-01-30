Expogan Sonora 2026: cartelera oficial del Palenque en Hermosillo y fechas de conciertos

El esperado evento se llevará a cabo del 22 de abril al 16 de mayo de 2026 en Hermosillo. (Facebook Expogan Sonora)

La Expogan Sonora 2026 prepara su edición número 41 con una programación que busca reafirmar su posición como la feria ganadera más relevante del noroeste mexicano. El evento se celebrará del 22 de abril al 16 de mayo de 2026 en la ciudad de Hermosillo, con una propuesta que integra espectáculos, exhibiciones de ganadería y actividades para toda la familia.

Desde su primera edición en 1982, impulsada por el comité encabezado por Peque Torres, la feria ha consolidado su reputación como un punto de encuentro para productores y visitantes. La participación de autoridades, productores y familias sonorenses ha sido determinante para que la Expogan mantenga su vigencia, adaptando su oferta a las expectativas de públicos diversos.

En esta edición, el programa incluirá eventos gratuitos, nuevas atracciones y juegos mecánicos, sumando atractivos al tradicional espacio de exhibición ganadera. El área del Palenque contará con presentaciones de artistas reconocidos como Christian Nodal, Yuridia, Banda MS y Julión Álvarez, entre otros. La venta de boletos contempla distintas áreas, desde general hasta VIP, con precios que oscilan entre 600 y 5 MIL 200 pesos, según ubicación y espectáculo.

Banda MS son de los artistas confrimados para el Palenque de la Expogan. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La feria mantiene su objetivo de ofrecer un espacio seguro para la convivencia familiar, presentando lo más destacado de la producción ganadera local junto a propuestas culturales y de entretenimiento. La cartelera artística y la ampliación de atracciones buscan fortalecer el atractivo de la Expogan para visitantes de distintas regiones.

Además del componente ganadero, la Expogan representa una plataforma para la promoción de la identidad sonorense y la dinamización de la economía local. El evento reúne a productores, empresas y expositores, generando oportunidades de negocio y proyección para el sector agropecuario regional.

La edición 2026 de la Expogan Sonora aspira a superar la asistencia de años anteriores, con una propuesta orientada a fortalecer el sentido de pertenencia y a resaltar la importancia de la tradición ganadera para el desarrollo social y económico de Sonora. La organización ya trabaja en los preparativos para garantizar una experiencia que combine innovación, tradición y participación comunitaria.

El área del Palenque contará con presentaciones de artistas reconocidos como Christian Nodal, Yuridia, Banda MS y Julión Álvarez, entre otros. (Facebook Expogan Sonora)

Cartelera del Palenque Expogan Sonora 2026

Espinoza Paz y Joaquín Alcalá : 24 de abril

Remmy Valenzuela : 25 de abril

Los Parras y Diferente Nivel : 26 de abril

Christian Nodal : 29 de abril

Tombochio : 30 de abril (9:00 PM)

Bely y Beto : 30 de abril (5:00 PM)

Gerardo Ortiz y Joel Elizalde : 1 de mayo

Yuridia : 2 de mayo

Banda MS : 3 de mayo

Marisela : 5 de mayo

Juntos : 7 de mayo

Grupo Firme : 9 de mayo

Emmanuel y Mijares : 10 de mayo

Función de box : 11 de mayo

Julión Álvarez : 12 y 13 de mayo

Eden Muñoz : 15 de mayo

Alejandro Fernández: 16 y 17 de mayo