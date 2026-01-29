México

Violencia contra las mujeres en México: CURP será clave en el registro y atención de casos

La Secretaría de las Mujeres firmó un convenio con la RENAPO para consultar la Base de Datos Nacional de la CURP y del Registro Civil

La Secretaría de las Mujeres y el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) firmaron un acuerdo que introduce la Clave Única de Registro de Población (CURP) como eje para contar con registros únicos y confiables en el seguimiento de casos de violencia contra las mujeres.

En un comunicado, la secretaría detalló que este convenio busca mejorar la atención, prevención y evaluación institucional.

Destacó que el acuerdo permitirá que la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) se integre y valide utilizando la CURP como identificador único.

Asimismo, señaló que esta medida evitará duplicidades y facilitará la trazabilidad de los casos, garantizando un seguimiento continuo y articulado en todo el país.

Durante el acto protocolario, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, explicó que cada mujer atendida contará con un registro que refleje su trayectoria y las acciones implementadas por las instituciones.

“Este convenio permite avanzar hacia una atención más eficaz y responsable”, expresó Gómez Saracibar.

La Secretaría de las Mujeres tendrá acceso para consultar y validar, bajo criterios legales y de seguridad, los datos contenidos en la Base de Datos Nacional de la CURP y del Registro Civil.

De acuerdo con lo expuesto por la dependencia, esto permitirá mejorar la calidad de los análisis sobre las violencias, identificar riesgos, detectar reincidencias y evaluar la efectividad de las medidas implementadas para la protección y prevención.

Félix Arturo Arce Vargas, director general de RENAPO, enfatizó que la colaboración interinstitucional fortalece el derecho a la identidad y posibilita el acceso a otros derechos, en particular para quienes viven situaciones de violencia.

El convenio también establece que los registros se validarán periódicamente y que la CURP se adoptará como elemento de identificación en los sistemas de la Secretaría de las Mujeres.

El acuerdo contempla la coordinación técnica permanente entre ambas instituciones y el acceso a servicios de verificación registral.

Durante la firma también participaron Juan Jesús Galicia Bravo, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y Patricia Carranza Rodríguez, directora de Inteligencia, Innovación y Planeación Estratégica para la Mejora Continua de los Programas de la Secretaría de las Mujeres.

Carranza Rodríguez señaló que la integración de la CURP transforma los registros administrativos en evidencia útil para tomar decisiones y diseñar políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos.

Enfatizó que uno de los principios del convenio es la protección de los datos personales. Según la Secretaría, el intercambio de información se hará bajo estrictos criterios de confidencialidad, uso exclusivo institucional y medidas de seguridad reforzadas, para garantizar el respeto a las historias de vida que resguarda el Estado.

Ambas dependencias reafirmaron su compromiso con una política pública basada en información confiable, coordinación entre instituciones y un enfoque preventivo, orientada a proteger los derechos de las mujeres y mejorar la respuesta estatal frente a las violencias de género.

