Qué tan sana es la granola y cuántas veces a la semanas es recomendable comerla

Este alimento popular en los desayunos, combina cereales, frutos secos y semillas. (Freepik)

La granola es un alimento elaborado principalmente a base de cereales integrales, frutos secos y, en ocasiones, frutas desecadas y miel. Su popularidad radica en su textura crujiente y su sabor dulce, que la convierten en una opción habitual para desayunos y meriendas. Además, destaca por su valor energético y su capacidad para aportar fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Este súper alimento se caracteriza por un aporte energético elevado, alrededor de 490 kilocalorías por cada 100 gramos, y un contenido significativo de hidratos de carbono, que puede superar los 50 gramos en la misma cantidad. Proporciona también proteínas de calidad intermedia, aunque suele ser baja en el aminoácido lisina. Su contenido en fibra varía, pero en presentaciones integrales o con frutos secos y frutas desecadas, puede alcanzar hasta 8 gramos por cada 100 gramos. Además, es fuente de grasas insaturadas, especialmente cuando incluye almendras u otros frutos secos, y contiene micronutrientes como magnesio, fósforo, hierro, calcio, riboflavina, niacina, folatos y vitamina E, esenciales para el funcionamiento del organismo.

La granola se presenta como una opción saludable, aunque expertos advierten sobre el riesgo de azúcares añadidos y exceso de calorías.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Granola y salud digestiva: beneficios de la fibra

Consumir granola tiene varios beneficios. Primero, su alto contenido de fibra ayuda a incrementar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para quienes buscan controlar el apetito y evitar la ingesta entre comidas. Segundo, la fibra también contribuye a regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento, facilitando la digestión. Tercero, la granola es una fuente importante de energía, ideal para quienes requieren un aporte calórico adicional, como adolescentes, deportistas o personas con alta demanda física. Además, los micronutrientes presentes en la granola, como el hierro y las vitaminas del grupo B, favorecen la producción de energía y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

A pesar de sus propiedades, no todas las presentaciones de granola son igual de saludables. Muchas versiones comerciales contienen cantidades elevadas de azúcar y miel, lo que incrementa su valor calórico y puede favorecer el aumento de peso si se consume en exceso. La presencia de frutos secos aumenta el contenido de grasa, aunque se trate de grasas insaturadas beneficiosas para el corazón. Por ello, se recomienda consumir la granola de forma moderada y ocasional. Las personas con diabetes deben prestar especial atención a las versiones azucaradas, y quienes presentan alergia a frutos secos deben evitarla o elegir opciones seguras.

Su alto contenido de fibra ayuda a incrementar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para quienes buscan controlar el apetito. (Freepik)

Respecto a la frecuencia de consumo, la granola puede incluirse en la dieta varias veces a la semana, siempre en porciones controladas y como parte de una alimentación variada y equilibrada. Se aconseja evitar el consumo diario si la dieta ya incluye otros alimentos ricos en azúcares o grasas, priorizando siempre las versiones con menos ingredientes añadidos y mayor contenido de cereales integrales.

Recetas con granola

Granola casera al horno

Mezcla copos de avena, nueces, almendras y semillas con un poco de miel y aceite suave. Extiende la mezcla en una bandeja y hornea a 180℃ (356℉) durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que esté dorada y crujiente. Deja enfriar antes de guardar en un recipiente hermético.

Yogur y granola

Alterna capas de yogur natural, frutas frescas como fresas o plátano y granola en un vaso. Sirve frío como desayuno o merienda nutritiva.

Barritas energéticas de granola

Mezcla granola con miel y un poco de mantequilla de cacahuete. Extiende la mezcla en un molde, presiona bien y refrigera hasta que endurezca. Corta en porciones para llevar como snack saludable.