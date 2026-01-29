México

Qué tan sana es la granola y cuántas veces a la semanas es recomendable comerla

Este alimento popular en los desayunos, combina cereales, frutos secos y semillas

Guardar
Este alimento popular en los
Este alimento popular en los desayunos, combina cereales, frutos secos y semillas. (Freepik)

La granola es un alimento elaborado principalmente a base de cereales integrales, frutos secos y, en ocasiones, frutas desecadas y miel. Su popularidad radica en su textura crujiente y su sabor dulce, que la convierten en una opción habitual para desayunos y meriendas. Además, destaca por su valor energético y su capacidad para aportar fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Este súper alimento se caracteriza por un aporte energético elevado, alrededor de 490 kilocalorías por cada 100 gramos, y un contenido significativo de hidratos de carbono, que puede superar los 50 gramos en la misma cantidad. Proporciona también proteínas de calidad intermedia, aunque suele ser baja en el aminoácido lisina. Su contenido en fibra varía, pero en presentaciones integrales o con frutos secos y frutas desecadas, puede alcanzar hasta 8 gramos por cada 100 gramos. Además, es fuente de grasas insaturadas, especialmente cuando incluye almendras u otros frutos secos, y contiene micronutrientes como magnesio, fósforo, hierro, calcio, riboflavina, niacina, folatos y vitamina E, esenciales para el funcionamiento del organismo.

La granola se presenta como
La granola se presenta como una opción saludable, aunque expertos advierten sobre el riesgo de azúcares añadidos y exceso de calorías.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Granola y salud digestiva: beneficios de la fibra

Consumir granola tiene varios beneficios. Primero, su alto contenido de fibra ayuda a incrementar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para quienes buscan controlar el apetito y evitar la ingesta entre comidas. Segundo, la fibra también contribuye a regular el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento, facilitando la digestión. Tercero, la granola es una fuente importante de energía, ideal para quienes requieren un aporte calórico adicional, como adolescentes, deportistas o personas con alta demanda física. Además, los micronutrientes presentes en la granola, como el hierro y las vitaminas del grupo B, favorecen la producción de energía y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

A pesar de sus propiedades, no todas las presentaciones de granola son igual de saludables. Muchas versiones comerciales contienen cantidades elevadas de azúcar y miel, lo que incrementa su valor calórico y puede favorecer el aumento de peso si se consume en exceso. La presencia de frutos secos aumenta el contenido de grasa, aunque se trate de grasas insaturadas beneficiosas para el corazón. Por ello, se recomienda consumir la granola de forma moderada y ocasional. Las personas con diabetes deben prestar especial atención a las versiones azucaradas, y quienes presentan alergia a frutos secos deben evitarla o elegir opciones seguras.

Su alto contenido de fibra
Su alto contenido de fibra ayuda a incrementar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para quienes buscan controlar el apetito. (Freepik)

Respecto a la frecuencia de consumo, la granola puede incluirse en la dieta varias veces a la semana, siempre en porciones controladas y como parte de una alimentación variada y equilibrada. Se aconseja evitar el consumo diario si la dieta ya incluye otros alimentos ricos en azúcares o grasas, priorizando siempre las versiones con menos ingredientes añadidos y mayor contenido de cereales integrales.

Recetas con granola

  • Granola casera al horno

Mezcla copos de avena, nueces, almendras y semillas con un poco de miel y aceite suave. Extiende la mezcla en una bandeja y hornea a 180℃ (356℉) durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que esté dorada y crujiente. Deja enfriar antes de guardar en un recipiente hermético.

  • Yogur y granola

Alterna capas de yogur natural, frutas frescas como fresas o plátano y granola en un vaso. Sirve frío como desayuno o merienda nutritiva.

  • Barritas energéticas de granola

Mezcla granola con miel y un poco de mantequilla de cacahuete. Extiende la mezcla en un molde, presiona bien y refrigera hasta que endurezca. Corta en porciones para llevar como snack saludable.

Temas Relacionados

granolasaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Murió “El Nene”, líder de Los Granados, vinculado a los Beltrán Leyva en Guerrero

Rubén Granados Vargas murió tras permanecer 15 días hospitalizado en Morelia luego de ser atacado por su hijo

Murió “El Nene”, líder de

Detienen a cuatro personas en Nezahualcóyotl por presunta falsificación de dinero

En la escena autoridades inspeccionaron un automóvil en el que localizaron artefactos presuntamente relacionados a la falsificación de moneda

Detienen a cuatro personas en

Sandra Cuevas presenta nuevos lanzamientos de sus marcas y anuncia proyecto político para 2026

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que mantiene firmes sus aspiraciones políticas

Sandra Cuevas presenta nuevos lanzamientos

Descarrilamiento del Tren Interoceánico: tripulación operaba con licencias y exámenes médicos vencidos

Peritajes de la FGR descartaron fallas técnicas y atribuyeron el descarrilamiento del Tren Interoceánico al exceso de velocidad

Descarrilamiento del Tren Interoceánico: tripulación

Cuáles son los beneficios de la natación para la hipertensión arterial

La actividad regular en el agua ayuda a quienes buscan proteger sus arterias y prevenir factores de riesgo

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Murió “El Nene”, líder de

Murió “El Nene”, líder de Los Granados, vinculado a los Beltrán Leyva en Guerrero

Detienen a cuatro personas en Nezahualcóyotl por presunta falsificación de dinero

Qué se sabe de Los Marros, célula del Cártel Santa Rosa de Lima, a la que se le atribuye masacre en Salamanca

Quién es “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco que fue detenido en Sinaloa

Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Caso Axe Ceremonia: Familia de

Caso Axe Ceremonia: Familia de Berenice Giles denuncia amparos de Ocesa y Seguridad Privada Lobo para evitar imputación

Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Nodal ya quieren tener hijos: “Que Dios los ayude”

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente