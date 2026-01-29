México

Por qué se viste al Niño Dios el Día de la Candelaria y cuáles son trajes apropiados para hacerlo

Las recomendaciones de la iglesia ayudan a mantener viva una costumbre llena de respeto y significado religioso

La celebración une a generaciones
La celebración une a generaciones al compartir creencias, sabores y la emoción de preparar la imagen para la bendición. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

El Día de la Candelaria, celebrado el 2 de febrero, se viste al Niño Dios como parte de una tradición arraigada en México y otros países de América Latina.

Esta costumbre tiene un origen religioso y cultural. Representa la presentación del Niño Jesús en el templo, cuarenta días después de la Navidad, siguiendo la tradición judeocristiana.

Vestir al Niño Dios simboliza la renovación de la fe y el compromiso de las familias con sus creencias.

Las personas eligen ropas especiales para la figura del Niño, que pueden variar desde trajes de ángel hasta atuendos de santos o de médico, según peticiones o agradecimientos personales.

Una vez vestido, el Niño Dios se lleva a la iglesia para ser bendecido durante la misa de la Candelaria. Esta ceremonia marca el final del ciclo navideño y reúne a familias y comunidades en torno a la fe y la convivencia.

Además, quienes encontraron la figura del Niño en la Rosca de Reyes tienen la responsabilidad de vestirlo y compartir alimentos, como tamales, con sus seres queridos ese día.

La costumbre de vestir al Niño Jesús representa la presentación en el templo según la tradición judeocristiana, cuarenta días después de la Navidad. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Cuáles son vestimentas que la iglesia católica considera adecuadas para vestir al Niño Dios

La Iglesia católica recomienda que las vestimentas del Niño Dios reflejen respeto, sobriedad y un sentido religioso, de acuerdo con información del portal especializado acip prensa y Desde la Fe

Las opciones más adecuadas son aquellas que representan figuras o advocaciones relacionadas directamente con Jesucristo, la Virgen María o santos reconocidos, evitando atuendos que puedan considerarse profanos, comerciales o ajenos al contexto litúrgico.

Entre las vestimentas consideradas apropiadas se encuentran:

  • Niño Jesús de Praga: Atuendo tradicional con túnica y capa, símbolos de realeza y devoción.
  • Niño Jesús de Atocha: Vestido con túnica, capa y sombrero, portando un bastón y una canasta.
  • Niño Pastor: Ropa sencilla que recuerda a Jesús como el buen pastor, a menudo con un bastón de pastor.
  • Niño Doctor: Vestimenta de médico, usada como símbolo de petición por salud, aunque algunas parroquias sugieren moderación con esta opción.
  • Niño de la Sagrada Familia: Ropas sencillas que evocan la vida cotidiana de Jesús en Nazaret.
  • Niño Dormido: Representa a Jesús en actitud de descanso, utilizado especialmente en celebraciones de la Navidad.

Algunos sacerdotes incluso consideran que no es del todo adecuado vestirlos de otros santos famosos como San Judas Tadeo o el Papa ya que el Niño Dios tiene su propia identidad y debe ser vestido como referente de infancia y ternura, tal como vestirías a un niño real para presentarlo con Dios.

Quienes encuentran la figura del Niño en la Rosca de Reyes deben encargarse de vestirlo y compartir tamales con familiares en el Día de la Candelaria. Créditos: (Daniel Medrano)

Cuáles son los atuendos que no se consideran apropiados para vestir al Niño Dios

No se consideran apropiados los atuendos que desvían la figura del Niño Dios de su significado religioso o que lo relacionan con elementos ajenos a la fe cristiana. Entre los trajes desaconsejados por la Iglesia católica se incluyen:

  • Disfraces de superhéroes, personajes de caricaturas, princesas o figuras del entretenimiento.
  • Uniformes deportivos o de equipos de fútbol.
  • Trajes militares o policiales.
  • Ropas que imitan profesiones no relacionadas con la vida y el mensaje de Jesús.
  • Atuendos con mensajes comerciales, logotipos o imágenes publicitarias.
  • Vestimentas con elementos extravagantes, colores demasiado llamativos o accesorios que no guardan relación con la tradición cristiana.
A pesar de que el uniforme del América Tricampeón es el más demandado para vestir al Niño Dios este Día de la Candelaria, se considera que esto va en contra del sentido religioso de la figura del niño Jesús. (Ilustración: Jesús Avilés)

La iglesia recomienda evitar cualquier vestimenta que trivialice, distorsione o falte al respeto al sentido espiritual y devocional de la figura del Niño Dios.

La intención principal debe centrarse en honrar y venerar la imagen del Niño Jesús, evitando interpretaciones que pierdan el significado espiritual.

