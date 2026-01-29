México

Mujer enfrenta a policías tras recibir multa por estacionarse en lugar prohibido: la llaman ‘Lady Estacionamiento’

La conductora intentó evitar una infracción y terminó enfrentándose a policías de tránsito en Ecatepec

La sanción fue aplicada pese a amenazas y gritos de la infractora.

Un nuevo episodio captado en video volvió a colocar a Ecatepec, Estado de México, en el centro de la conversación digital, luego de que una mujer protagonizara un enfrentamiento con policías de tránsito tras recibir una infracción por estacionarse en un sitio prohibido. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, provocaron reacciones divididas entre usuarios.

El incidente ocurrió sobre la Avenida Central, a la altura de Plaza Aragón, donde elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal detectaron un vehículo estacionado sobre un camellón, área en la que el reglamento prohíbe detenerse. Al confirmar la falta, los oficiales comenzaron el procedimiento correspondiente para aplicar la multa.

El caso reaviva el debate sobre el respeto al reglamento vial.

Según se observa en el video viral, la conductora reaccionó de inmediato de forma agresiva. La mujer, a quien usuarios de redes sociales comenzaron a identificar como “Lady Estacionamiento”, insultó y gritó a los agentes mientras intentaba impedir la sanción. Durante la discusión, buscó minimizar la falta al asegurar que únicamente se había detenido “cinco minutos”.

Lejos de calmarse, la confrontación escaló. La mujer lanzó amenazas verbales contra los uniformados y aseguró contar con supuesta influencia política, intentando intimidarlos para que desistieran de la infracción. En un punto del altercado, incluso arrojó el teléfono celular de uno de los policías que documentaba la escena.

El incidente ocurrió frente a Plaza Aragón y quedó grabado en video.

Pese a la actitud de la conductora, los elementos de tránsito mantuvieron el procedimiento y aplicaron la sanción correspondiente. Las autoridades recordaron que, en el Estado de México, estacionarse en zonas prohibidas como camellones, banquetas o áreas peatonales constituye una falta administrativa contemplada en el reglamento de tránsito vigente.

De acuerdo con la normativa estatal, este tipo de infracciones suelen castigarse con una multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para el año 2026, dicho monto representa aproximadamente 2,347 pesos mexicanos, sanción aplicable por obstruir la vía pública, estacionarse en doble fila o ocupar espacios restringidos.

No obstante, en el caso de Lady Estacionamiento, la penalización fue mayor. Según lo informado, los policías de tránsito le impusieron una multa superior a los 4 mil pesos, derivada de la falta cometida y las circunstancias en las que ocurrió el altercado.

El video continúa circulando en plataformas digitales, donde usuarios debatieron sobre el respeto a la autoridad, el cumplimiento del reglamento vial y el comportamiento de algunos automovilistas ante sanciones legales.

