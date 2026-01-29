México

Montserrat Oliver sufre discriminación en EEUU al intentar comprar un caballo: “Me hicieron ese racismo”

La conductora narró el episodio que vivió en Estados Unidos y contó que su hermana pasó por una situación similar

La conductora critica que entre mujeres existan obstáculos para buscar una igualdad Credito: cuartoscuro

Montserrat Oliver sufrió discriminación en Estados Unidos, así lo dio a conocer la propia conductora mexicana en un reciente encuentro con medios.

De acuerdo con la información que compartió la también modelo y empresaria ante las cámaras y micrófonos de “Venga la Alegría”, los hechos ocurrieron cuando intentó comprar un caballo.

"Me hicieron ese racismo, Dios mío”, comentó.

Foto: Montserrat Oliver /Youtube - captura de pantalla.

Supuestamente, programó una cita con la dueña original del caballo para cerrar el trato, pero esta fue cancelada de último momento sin explicación alguna.

Pese a lo sucedido, la presentadora no se rindió y recurrió al esposo de una amiga para adquirir al equino.

“Lo compró el vecino de una amiga, un gringo. Le dije: ‘Cómpralo tú, di que es para ti’ y ya lo tengo, añadió.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Oliver no compartió más información sobre su caballo, pero confesó que la decisión de la vendedora la tomó por sorpresa y la llevó a considerar una posible situación de racismo.

“No sé si me vio muy nerd en cuestión de caballos, que no sé mucho. No sé si a lo mejor dijo: ‘No, pues es mexicana, no se lo vendo’. No sé, yo no sé qué pasó por la cabeza de esa gringa”, comentó.

Y es que no ha sido la única experiencia de discriminación que ha sufrido en los últimos meses, pues según contó para la prensa, su hermana pasó por una situación similar cuando visitó Estados Unidos.

(IG: @canalunicable)

“El otro día mi hermana, que venía de Monterrey, tiene pasaporte, tiene visa, traía placas de México, de Monterrey, andaba en el coche y le hicieron así (disparo). Entonces, sí ha provocado esta situación. Está muy mal porque sí ha provocado racismo”, contó.

Yolanda Andrade regresa a “Montse&amp;Joe”

La conductora regresó al programa que conduce con su expareja y amiga, Montserrat Oliver, tras varias semanas de ausencia por problemas de salud.

(IG: @canalunicable)

Cuando llegó al estudio de grabación, fue interceptada por varios medios de comunicación, quienes la felicitaron por su regreso al programa y la cuestionaron sobre su estado de salud.

“Con muchas ganas de trabajar, de estar bien. Voy muy bien con mi tratamiento, a veces me fastidiada, pero cualquier enfermedad te pone así. Es difícil, soy una paciente a veces muy impaciente”, comentó

Asimismo, Andrade habló sobre el cambio de look al que se sometió antes de grabar el programa: “Es bien importante de pronto darse una manita de gato y fue mi primera salida”.

