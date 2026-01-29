El indicador de referencia de la bolsa mexicana cerró este 29 de enero con baja de 0,52%

Día bajista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la jornada en los mercados del jueves 29 de enero con caídas del 0,52%, hasta los 69.596,84 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 70.483,16 puntos y un mínimo de 69.033,52 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,06%.
En relación a la última semana, el índice mexicano anota una subida 2,06%, de modo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 18,83%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 0,52% por debajo de su máximo del presente año (69.959,73 puntos) y un 8,51% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).
