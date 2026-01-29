México

El indicador de referencia de la bolsa mexicana cerró este 29 de enero con baja de 0,52%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la jornada en los mercados del jueves 29 de enero con caídas del 0,52%, hasta los 69.596,84 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 70.483,16 puntos y un mínimo de 69.033,52 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,06%.

En relación a la última semana, el índice mexicano anota una subida 2,06%, de modo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 18,83%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 0,52% por debajo de su máximo del presente año (69.959,73 puntos) y un 8,51% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.141,36 puntos).

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticiasIndices financieros globales

Más Noticias

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, deja heridos a dos elementos estatales y un municipal

La agresión se registra luego del despliegue de mil 600 militares al estado para reforzar la seguridad

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa,

Procesan a dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín, presunta expareja de un miembro del Cártel de Caborca

Carlos Anselmo “N” y Josué Noé “N” fueron señalados como integrantes de una célula delictiva

Procesan a dos sujetos por

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: cierran Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Morena y PT irán juntos a la elección de Coahuila en 2026, dejan fuera de la alianza al PVEM

Luisa Alcalde y Alberto Anaya firmaron un convenio de coalición en el estado, con lo que confirmaron su lejanía con el Partido Verde

Morena y PT irán juntos

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

El exintegrante de La Casa de los Famosos México contestó fiel a su estilo y dejó claro que no se avergüenza de sus inicios

Aarón Mercury responde a las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa,

Enfrentamiento armado en Escuinapa, Sinaloa, deja heridos a dos elementos estatales y un municipal

Procesan a dos sujetos por el asesinato de Nancy Jazmín, presunta expareja de un miembro del Cártel de Caborca

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

ENTRETENIMIENTO

‘Frida’ con Salma Hayek hace

‘Frida’ con Salma Hayek hace historia al ser incluida en la Biblioteca del Congreso de EEUU

Aarón Mercury responde a las críticas de Mario Bautista previo a su combate en Supernova Génesis 2026

Roberto Palazuelos da detalles del intento de asalto a su hotel en Tulum donde su empleado fue violentado

Adrián Marcelo vuelve a casa de sus padres entre rumores de divorcio

Vica Andrade revela que Memo del Bosque sabía que su muerte estaba próxima

DEPORTES

Así arribó Uriel Antuna a

Así arribó Uriel Antuna a CDMX para firmar con Pumas

Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga Saudí

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo

Papá de David Benavidez lanza contundente advertencia al Zurdo Ramírez previo a la pelea: “Vamos a destruir”