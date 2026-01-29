Cuántos millones de dólares hizo la gira de Luis Miguel, hoy destronada por Shakira y “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

La colombiana superó al mexicano y ahora tiene la gira latina más exitosa de todos los tiempos. (Cuartoscuro)

El impacto económico y cultural de la gira mundial de Shakira ha establecido un nuevo límite para la música latina. La artista superó el récord Guinness a la gira de mayor recaudación en la historia del género, alcanzando ingresos superiores a los 421 millones de dólares y relegando a Luis Miguel a la segunda posición.

El hito de Shakira se consolidó el 11 de diciembre, en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires. En esa fecha, la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ya había superado los 410 millones de dólares, cifra que continuó incrementándose hasta llegar a 421,6 millones de dólares. La cantidad total corresponde a la venta de 3,3 millones de boletos distribuidos en 86 conciertos por diferentes países.

Los números de Luis Miguel que Shakira superó

28/06/2024 Luis Miguel tiene la segunda gira latina más recaudadora de la historia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Con el nuevo registro, Shakira superó a Luis Miguel, quien hasta entonces ostentaba el récord con su gira Luis Miguel Tour 23-24, que cerró con 409,5 millones de dólares y 2,9 millones de entradas vendidas.

A la vez, la colombiana consolidó su liderazgo por encima de otros exponentes de repercusión global: en 2022, Bad Bunny recaudó 314,1 millones de dólares con 1,9 millones de boletos vendidos; Karol G, por su parte, logró 313,3 millones de dólares y vendió 2,3 millones de localidades entre 2023 y 2024 con Mañana Será Bonito.

El récord de Shakira en México

Shakira supera los 400 mdd de recaudación con su tour mundial. - crédito @shakira @chriscornejo_/ Instagram

Sin duda, el país que más ha apoyado a la barranquillera durante su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour fue México. Shakira rompió el récord y es la cantante que más veces ha llenado el Estadio GNP Seguros de forma consecutiva.

La intérprete de Loba realizó 12 conciertos de la misma gira en el emblemático estadio de la Ciudad de México, y planea romper su propio récord el próximo 27 de febrero con una fecha extra más.

Además, la colombiana llevó la exitosa gira a otros estados de la República Mexicana, como Nuevo León, Guadalajara, Querétaro y Puebla. Sin duda Las Mujeres Ya No Lloran World Tour hizo particular sentido entre sus fans mexicanos.

Las icónicas canciones que Shakira canta en ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Las interacciones de Shakira con sus seguidores durante los conciertos provocaron opiniones divididas en plataformas digitales y redes sociales - crédito @shakira/Instagram

El setlist de esta segunda etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México será el mismo con el que inició el tour, pero con algunas variaciones y nuevas canciones. Cabe mencionar, que la colombiana podría estarse guardando aún más sorpresas para la Ciudad de México.

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53