Colectivo LGBT critica a Congreso de Jalisco por no aprobar iniciativa para reconocer a infancias trans, pide renuncia de diputada

Colectivos LGBT celebraron que la SEP emitió medidas para reconocer a las infancias trans en las escuelas. | Yaaj

El colectivo Yaaj México, dedicado a promover y defender los derechos de la comunidad LGBT+, acusó al Congreso de Jalisco de desacato constitucional y de retroceder los derechos de las personas transgénero en el estado, al no aprobar la iniciativa para reconocer la identidad de género de infancias y juventudes trans.

En un comunicado, la organización explicó que esto último va en contra del mandato expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre armonizar el marco legal estatal con la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Señaló que a esto se suma que la Suprema Corte ha ordenado seis veces al Congreso de Jalisco restituir el derecho al reconocimiento de identidad de género para personas menores de edad, tras declarar inconstitucional limitar ese derecho solo a adultos.

El colectivo recordó que el 17 de noviembre de 2020, el gobierno de Jalisco reconoció el derecho de las infancias trans a la identidad de género; sin embargo, dicha medida fue eliminada por la actual administración estatal, lo que consideran una violación al principio de progresividad de los derechos humanos.

Pide renuncia de diputada y pide revisar elección por acción afirmativa LGBT

En el mismo documento, criticó la actuación de Esther Montserrat Pérez Cisneros, diputada de Movimiento Ciudadano, quien obtuvo su curul mediante una acción afirmativa LGBTI+ y votó en contra del reconocimiento de derechos para infancias y juventudes trans.

El colectivo calificó este hecho como una traición a la función representativa y exigió la renuncia inmediata de Pérez Cisneros, así como que su suplente asuma la diputación.

La organización también llamó a integrantes de la comunidad LGBTI+ en cargos públicos dentro de Movimiento Ciudadano y la administración pública de Jalisco a pronunciarse claramente y a rendir cuentas sobre su postura ante este hecho.

Exigió al partido Movimiento Ciudadano asumir su responsabilidad ética y política, deslindarse de esta regresión de derechos y garantizar que las acciones afirmativas cumplan sus objetivos de representación y defensa de los derechos humanos.

Yaaj México solicitó a las autoridades electorales revisar el uso y sentido de la acción afirmativa LGBTI+ mediante la cual se accedió a la diputación, y valorar medidas para asegurar que esas figuras beneficien efectivamente a las poblaciones destinatarias.

Además, exigió a los congresos ejercer su función legislativa con autonomía y priorizar el respeto a los derechos humanos y el principio pro persona.

Finalmente, el colectivo se deslindó de cualquier iniciativa impulsada desde la diputación señalada y reafirmó su compromiso de mantener la exigencia y la defensa de los derechos conquistados para las infancias y juventudes trans.

“¡Las acciones afirmativas no son un privilegio individual, son una responsabilidad histórica y colectiva! ¡Los derechos de las infancias y juventudes trans no se negocian! ¡Los derechos humanos no se traicionan!”, concluyó Yaaj México.