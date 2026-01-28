Sheinbaum destaca récord de exportaciones a EEUU al cierre de 2025 pese a aranceles

Este miércoles en La Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las exportaciones de México a Estados Unidos impusieron récord al cierre de 2025, a pesar de las medidas arancelarias de Donald Trump.

“La cercanía y las plantas que hay aquí favorecen la exportación. Hubo industrias que aumentaron de manera significativa, como la electrónica. Eso tiene que ver con el tratado comercial y con las ventajas competitivas que tiene México con otros países, entre otras, la cercanía. Eso ayuda mucho”, explicó.

Añadió que aunque en la balanza comercial México exporta más de lo que importa, no solamente aumentaron las exportaciones: “Eso siempre es bueno para la economía”, dijo.

Sin embargo, Sheinbaum señaló qué industria tuvo una baja a lo largo del año pasado:

“Disminuyó un poco la industria automotriz y las autopartes en la exportación. Una parte de ello tiene que ver con la disminución de la demanda en Estados Unidos, en menor medida por el arancel. Recuerden que México tiene para varias marcas —marcas estadounidenses principalmente o japonesas con cadenas de valor aquí— un descuento por la cantidad de partes que se fabrican en Estados Unidos.