Periodo ordinario inicia este domingo: Ricardo Monreal presenta agenda legislativa 2026 con reformas en migración, derechos y pensiones

Entre las reformas listas para discusión destacan temas administrativos, penales, ambientales y económicos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer la agenda legislativa correspondiente al próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el domingo 1 de febrero, con sesiones programadas también para el lunes 2, a fin de avanzar en diversas reformas pendientes.

La apertura del periodo se realizará a las 11:00 horas del domingo, en Sesión de Congreso General.

Posteriormente, la Cámara de Diputados celebrará ese mismo día su primera sesión ordinaria, y una más el lunes, pese a tratarse de un día inhábil, con el objetivo de ampliar el desahogo de la agenda legislativa.

Inicio del periodo ordinario y trabajo en días inhábiles

Monreal informó que la decisión de sesionar domingo y lunes responde a la carga de iniciativas y dictámenes que se prevé discutir en las primeras semanas del periodo.

El próximo periodo ordinario de sesiones iniciará el domingo 1° de febrero a las 11:00 horas en Sesión de Congreso General.(X/@RicardoMonrealA)

Detalló que, como medida compensatoria, el viernes previo será otorgado como día de descanso a los trabajadores de la Cámara de Diputados.

Además, se tiene prevista una Sesión Solemne el 5 de febrero, con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, en el marco del año legislativo denominado “2026, Año de Margarita Maza Parada”, bajo el lema de la LXVI Legislatura: “Soberanía y Justicia Social”.

Reformas que se discutirán en las primeras sesiones

El legislador señaló que entre los asuntos que se encuentran listos para su análisis y eventual aprobación destacan diversas reformas en materia administrativa, penal, ambiental y económica, entre ellas:

Reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

Modificaciones al Código Penal Federal en materia de abuso sexual

Reformas al Código Penal Federal sobre delitos contra el ambiente y gestión ambiental

Se analizarán reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Cambios al Código Federal de Procedimientos Penales y a la legislación en materia de delincuencia organizada

Dictamen a la minuta que reforma la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Social

También se prevén modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, enfocadas en fortalecer la transparencia tecnológica y simplificar los procesos de protección de patentes y registros.

Iniciativas anunciadas que aún no llegan a San Lázaro

Monreal recordó que existen iniciativas anunciadas que aún no han sido remitidas formalmente a la Cámara de Diputados, entre ellas la derogación de la Ley de Migración para expedir una Ley de Migración Humana, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como una reforma constitucional en materia de pensiones y jubilaciones.

Monreal recordó que la derogación de la Ley de Migración y la creación de la Ley de Migración Humana aún no han sido remitidas formalmente a la Cámara de Diputados. EFE/Luis Torres

Sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, indicó que la iniciativa se encuentra en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y que, una vez que llegue la minuta a la Cámara de Diputados, será atendida con prontitud por la mayoría legislativa.

Posicionamiento sobre libertad de expresión

Finalmente, el presidente de la Jucopo expresó su respaldo al respeto irrestricto de la libertad de expresión y de prensa, al señalar que el ejercicio periodístico debe realizarse sin persecuciones ni agresiones en ninguna entidad del país, al tratarse de garantías fundamentales en un sistema democrático.