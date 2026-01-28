México

Jesse & Joy tendrán gira nacional e internacional

El dúo conformado por los hermanos Huerta ha dado a conocer las siguientes fechas para el “Despecho Tour” 2026

Jesse & Joy anuncian nuevas fechas para el Despecho Tour en México, Estados Unidos y América Central. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Una nueva ola de conciertos y proyectos sitúa a Jesse & Joy en el centro de la atención musical del continente. El dúo mexicano ha confirmado nuevas fechas para su exitoso Despecho Tour, que abarca escenarios en México, Estados Unidos y América Central.

La gira se extiende tras una temporada de presentaciones que agotaron entradas en países como Argentina y Chile, y en diversas ciudades importantes de la región.

El recorrido de Jesse Huerta y Joy Huerta ha sumado paradas clave para los próximos meses. Entre las fechas anunciadas destacan actuaciones en El Paso el 30 de enero, Tucson el 31, y Phoenix el 1 de febrero. El tramo mexicano incluirá presentaciones en Ciudad de México, Chetumal, Mérida, Querétaro, Puebla, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Tijuana. Además, la gira internacional contempla conciertos en Viña del Mar (Chile), Tegucigalpa (Honduras), Panamá y Costa Rica.

Jesse &amp; Joy se preparan para brillar en Viña del Mar

Jesse & Joy y Mon Laferte son los encargados de llevar el talento mexicano a Viña del Mar 2026 Crédito: (Jesús Avilés/Infobae)

La cita en Viña del Mar adquiere un significado especial: será la tercera ocasión en la que el dúo participe en el histórico festival chileno. Jesse & Joy ya habían representado a México en las ediciones de 2014 y 2018, consolidando su presencia en uno de los escenarios más emblemáticos de la música latina.

El impacto de la gira se refleja en la respuesta del público, que ha provocado llenos totales en varias ciudades y mantiene altas expectativas para las nuevas funciones.

Las fechas confirmadas abarcan del 30 de enero en El Paso hasta el 16 de mayo en Tijuana, mostrando la amplitud de la gira y la conexión regional de los artistas.

La canción de Jesse &amp; Joy para la comedia romántica ¿Quieres ser mi novia?

Juanpa Zurita confirmó que Jesse & Joy escribieron una canción para la película que protagoniza junto a Ludwika Paleta. (Jovani Pérez/ Infobae)

Al margen de los conciertos, Jesse & Joy preparan una incursión en el cine. Recientemente, se confirmó su participación en la banda sonora de la próxima película de Juanpa Zurita y Ludwika Paleta. Según lo revelado en redes sociales, los hermanos escribieron una canción para la comedia romántica ¿Quieres ser mi novia?, secuela de ¿Quieres ser mi hijo?, que reúne al mismo elenco protagónico.

El tema elegido para la película, “Punto y aparte”, forma parte de su más reciente álbum, Lo que nos faltó decir, lanzado a mediados del año pasado. La inclusión de este sencillo en la banda sonora ha generado entusiasmo entre seguidores y actores, quienes anticipan un momento emotivo dentro de la trama. Según lo expresado en publicaciones y comentarios de los involucrados, la canción aportará un matiz emocional relevante en el desarrollo de la historia.

La combinación de nuevas fechas y proyectos cinematográficos subraya la vigencia y versatilidad de Jesse & Joy en la escena musical y cultural de habla hispana, reafirmando su vínculo con el público a través de propuestas innovadoras y colaboraciones de alto perfil.

Mini chocoflan en forma de

