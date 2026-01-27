Pumas vs Santos Laguna: dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La actividad del torneo Clausura 2026 de la Liga MX se reanuda tras la gira de la Selección Mexicana por Panamá y Bolivia, y uno de los encuentros programados para la Jornada 4 será el choque entre Pumas y Santos Laguna, que se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido representa una oportunidad relevante para ambos equipos en el arranque del certamen, con realidades distintas, pero con la necesidad compartida de sumar puntos que les permitan no rezagarse en la clasificación.

Pumas busca su primer triunfo en casa del torneo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Universidad Nacional llega al compromiso sin conocer la derrota en las primeras tres jornadas del Clausura 2026, aunque todavía no ha logrado ganar como local en Ciudad Universitaria.

El duelo ante Santos aparece como una ocasión para sumar tres puntos en casa y mantener el paso positivo en el inicio del campeonato.

El conjunto auriazul enfrentará a un rival que ha tenido dificultades en el arranque del torneo, por lo que el resultado del encuentro podría influir en el rumbo inmediato de ambos equipos dentro de la competencia.

Santos Laguna necesita reaccionar tras sumar su primer punto

(Especial)

Santos Laguna consiguió apenas su primer punto del torneo en la Fecha 3, situación que lo obliga a buscar un resultado favorable para no complicar su panorama en el semestre.

Un nuevo tropiezo podría significar un arranque adverso en sus aspiraciones de pelear por un lugar en la fase final.

Bajo ese panorama, tanto Efraín Juárez como Francisco Rodríguez deberán plantear un partido enfocado en la obtención de puntos, conscientes de la importancia del encuentro en esta etapa temprana del Clausura 2026.

Transmisión en vivo del Pumas vs Santos Laguna

El partido entre Pumas y Santos Laguna se jugará el viernes 30 de enero a las 21:00 horas, y podrá verse exclusivamente a través de la aplicación de ViX Premium.