Precios oficiales de Harry Styles en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

El famoso se presentará en CDMX (Jovani Pérez/Infobae)

Los seguidores de Harry Styles en México ya pueden consultar los precios oficiales para sus conciertos en la Ciudad de México, programados para el 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

El anuncio de las tarifas ha generado gran expectativa entre los fans, quienes se preparan para la preventa y la venta general de entradas, marcando el regreso de uno de los artistas más esperados del año.

Fechas clave y detalles del concierto de Harry Styles en CDMX

El cantante británico regresa a la capital mexicana con su gira Together, Together Tour, acompañado de la artista invitada Jorja Smith. Las fechas confirmadas son:

31 de julio y 1 de agosto de 2026

Estadio GNP Seguros, CDMX

Harry Styles anunció conciertos en México (Jesús Avilés/Infobae)

Las zonas principales del recinto incluyen cuatro áreas de PIT (Circle, Disco, Square y Kiss), todas de pie, así como zonas generales sin asientos y cinco secciones en gradas: GNP, Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C.

También se contará con área para personas con discapacidad.

ARCHIVO - Harry Styles aparece en la sala de prensa de la 65.ª edición anual de los Premios Grammy en Los Ángeles el 5 de febrero de 2023. (Foto AP/Jae C. Hong)

¿Cuándo es la venta?

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster y se han definido distintas etapas de preventa:

Venta Beyond: 26 de enero, 11:00 AM

Preventa Priority: 27 de enero, 11:00 AM

Preventa Banamex: 28 de enero, 11:00 AM

Venta general: 29 de enero, 11:00 AM

Según la organización, “los paquetes VIP no son obligatorios” y la zona general será de acceso conforme lleguen los asistentes.

El británico volverá a la música (Zurisaddai González/Infobae)

Precios oficiales de los boletos para Harry Styles en CDMX

Los precios publicados ya incluyen cargos por servicio y se presentan así:

PITS: 6 mil 547.25 pesos

GENERAL A: 2 mil 579.25 pesos

GENERAL B: 2 mil 579.25 pesos

GENERAL C: mil 463.25 pesos

GNP: 4 mil 191.25 pesos

VERDE B: 3 mil 987.25 pesos

NARANJA B: 2 mil 827.25 pesos

VERDE C: 2 mil 205.25 pesos

NARANJA C: mil 91.25 pesos