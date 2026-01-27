Precios oficiales de Harry Styles en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

Los seguidores de Harry Styles en México ya pueden consultar los precios oficiales para sus conciertos en la Ciudad de México, programados para el 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros.
El anuncio de las tarifas ha generado gran expectativa entre los fans, quienes se preparan para la preventa y la venta general de entradas, marcando el regreso de uno de los artistas más esperados del año.
Fechas clave y detalles del concierto de Harry Styles en CDMX
El cantante británico regresa a la capital mexicana con su gira Together, Together Tour, acompañado de la artista invitada Jorja Smith. Las fechas confirmadas son:
- 31 de julio y 1 de agosto de 2026
- Estadio GNP Seguros, CDMX
Las zonas principales del recinto incluyen cuatro áreas de PIT (Circle, Disco, Square y Kiss), todas de pie, así como zonas generales sin asientos y cinco secciones en gradas: GNP, Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C.
También se contará con área para personas con discapacidad.
¿Cuándo es la venta?
La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster y se han definido distintas etapas de preventa:
- Venta Beyond: 26 de enero, 11:00 AM
- Preventa Priority: 27 de enero, 11:00 AM
- Preventa Banamex: 28 de enero, 11:00 AM
- Venta general: 29 de enero, 11:00 AM
Según la organización, “los paquetes VIP no son obligatorios” y la zona general será de acceso conforme lleguen los asistentes.
Precios oficiales de los boletos para Harry Styles en CDMX
Los precios publicados ya incluyen cargos por servicio y se presentan así:
- PITS: 6 mil 547.25 pesos
- GENERAL A: 2 mil 579.25 pesos
- GENERAL B: 2 mil 579.25 pesos
- GENERAL C: mil 463.25 pesos
- GNP: 4 mil 191.25 pesos
- VERDE B: 3 mil 987.25 pesos
- NARANJA B: 2 mil 827.25 pesos
- VERDE C: 2 mil 205.25 pesos
- NARANJA C: mil 91.25 pesos