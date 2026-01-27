Imelda Tuñón aparece con el rostro dañado tras afirmar que Maribel Guardia ‘era rifada’ entre hombres: “Una bala perdida”

Tras una revisión judicial, Imelda Garza Tuñón recuperó la custodia de José Julián pese a la controversia mediática y procesos legales en curso (IG(/imetunon)

La disputa pública entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia suma un nuevo episodio, luego de que la viuda de Julián Figueroa apareciera en redes sociales con el rostro lesionado y atribuyera el hecho a un incidente fortuito durante un juego de gotcha.

Mientras las redes especulan por el origen de la herida y los cruces mediáticos no cesan, persisten los cuestionamientos sobre la relación entre ambas tras meses de acusaciones legales y personales.

La difusión de imágenes donde se observa a Garza Tuñón con el labio superior visiblemente amoratado sorprendió a los usuarios, especialmente después de que acompañó una historia con la frase “Bala perdida”, aumentando la incertidumbre sobre lo sucedido.

Garza Tuñón aclara que la herida se produjo por un golpe accidental con una bala de pintura durante un juego de gotcha (IG)

En ese contexto, la cantante aclaró la situación a través de sus cuentas oficiales:

“Fui a un campo de gotcha. Me gusta lo peligroso, entonces me metí a jugar. (...) Me salgo de ahí y se supone que ya te puedes quitar el equipo (de protección). Yo me quité la careta y estaba como levantada la malla que protegía la parte donde estaban jugando y me cayó una bala de pintura”, explicó Imelda Garza Tuñón.

Agregó que el impacto generó temor inmediato por un posible daño dental: “Sentí que se me destemplaron todos los dientes, corrí al baño diciendo ‘ya me rompieron un diente, qué horror’”.

Al momento, la cantante no ha dado mayores detalles sobre el inicidente.

Imelda Garza Tuñón reaparece en redes sociales con el rostro lesionado y desata nuevas especulaciones sobre el conflicto con Maribel Guardia (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Del cariño familiar al distanciamiento y el roce mediático

El conflicto entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia se intensificó desde enero de 2025, luego de que la actriz promovió una demanda contra su exnuera alegando adicciones y la supuesta incapacidad de ésta para cuidar a su nieto.

Guardia subrayó que su propósito era que la joven recibiera tratamiento, no obtener la custodia del menor, quien fue apartado temporalmente de la madre durante las investigaciones.

Tuñón negó las afirmaciones y atribuyó la raíz del conflicto a su decisión de abandonar la vivienda familiar. La controversia creció cuando se recuperó la custodia del menor y las declaraciones adversas continuaron en los medios de espectáculos.

El conflicto legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia comenzó tras una demanda por supuestas adicciones e incapacidad de cuidado (Crédito: IG/imetunon Cuartoscuro)

Entre las acusaciones más delicadas, la exparticipante de La academia VLAsostuvo que el esposo de Guardia, Marco Chacón, habría manipulado el testamento de Julián Figueroa y mantenido conductas infieles.

Chacón, por su parte, respondió que ya existían abogados involucrados en el caso, dejando abierta la posibilidad de acciones legales adicionales.

Maribel Guardia, el premio de una supuesta rifa

Al margen del conflicto legal, la prensa de espectáculos también ha dado cobertura a las declaraciones recientes de Imelda Garza Tuñón sobre presuntas “rifas” en torno a la actriz costarricense.

Rumores sobre presuntas 'rifas' relacionadas con Maribel Guardia y declaraciones de Imelda Garza Tuñón alimentan el escándalo en medios de espectáculos (IG: @maribelguardia)

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, aseguró: “‘A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido. Él me dijo: Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quien pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche.’ También me dijo eso otra persona… hace muchos años”.

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha emitido respuesta pública sobre los señalamientos realizados por su exnuera.