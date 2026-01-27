México

Hallan a presuntos culpables del feminicidio de Martha Pérez en Veracruz

Su hija y su yerno son señalados como los posibles responsables

El cuerpo calcinado de la maestra Martha Pérez González fue hallado frente a su domicilio en Agua Dulce, Veracruz, tras reportes de vecinos y presencia de signos de violencia.

El cuerpo de Martha Pérez González, de 53 años, fue hallado sin vida frente a su domicilio en el municipio de Agua Dulce, Veracruz.

Según información proporcionada por medios locales, elementos de seguridad localizaron los restos de la víctima el domingo 25 de enero, presentando signos de violencia y calcinación. Los reportes señalan que vecinos de la zona encontraron el cuerpo de la maestra dentro de una cuneta cercana a la vivienda.

La Fiscalía Regional de Coatzacoalcos informó que la investigación identificó a la hija de la víctima, Jana Guadalupe “N”, como la autora intelectual del homicidio. De acuerdo con las autoridades, el motivo del ataque fue el resentimiento que Jana sentía hacia su madre, quien desaprobaba la relación sentimental que sostenía con Pablo de Jesús “N”, un joven de 16 años.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pesquisas policiales y forenses permitieron establecer que Jana Guadalupe “N” y Pablo de Jesús “N”, quien supuestamente mantiene una relación amorosa con la hija de la víctima, trasladaron el cuerpo de la maestra fuera de la vivienda tras el asesinato.

Según los medios, los agentes detectaron un rastro de manchas de sangre que marcaba el trayecto desde la casa hasta la vía pública, conforme a lo reportado por la autoridad. Posteriormente, los presuntos responsables fueron localizados mientras circulaban en el automóvil que pertenecía a la víctima. Ambos quedaron arrestados e identificados poco después del hallazgo del cadáver.

Durante su declaración, Jana Guadalupe y Pablo de Jesús “N” confesaron su participación directa en el homicidio. El Heraldo de México detalló que la hija argumentó como motivación la acumulación de conflictos familiares y los castigos impuestos por su madre, quien se oponía firmemente a la relación sentimental con Pablo de Jesús.

Fiscalías de Jalisco y Veracruz logran arresto relevante en feminicidio

El pasado miércoles 21 de enero, Eduardo “N”, señalado como el presunto autor del feminicidio de Astrid Cruz y el asesinato de su hijo adolescente en Zapopan, fue detenido en el estado de Veracruz, tras una investigación conjunta de la Fiscalía de Jalisco y autoridades veracruzanas, según informó el gobernador Pablo Lemus Navarro a través de su cuenta oficial en ‘X’.

La colaboración entre ambas fiscalías fue fundamental para el arresto, que se llevó a cabo después de 10 meses de seguimiento, rastreo de movimientos y labores de inteligencia. El acusado será extraditado a Jalisco para responder por feminicidio, homicidio y tentativa de feminicidio.

La Fiscalía de Jalisco prepara la extradición de Eduardo 'N' para que enfrente cargos de feminicidio y homicidio calificado. Crédito: Fiscalía General del Estado de Jalisco

El crimen tuvo lugar el 3 de marzo de 2025, cuando los cuerpos sin vida de Astrid y su hijo Fernando, de 16 años, fueron hallados en su vivienda. En el mismo ataque, la hija menor de la víctima resultó con lesiones graves, pero sobrevivió tras recibir atención médica. Este caso desató una oleada de indignación y exigencias de justicia por parte de la sociedad civil y autoridades estatales.

La trayectoria delictiva de Eduardo “N” incluye antecedentes por el feminicidio de Martha Berenice en Culiacán, Sinaloa, en 2004. En esa ocasión, atacó a Martha en su domicilio y posteriormente abandonó el cuerpo en el río Tamazula. Fue detenido el 23 de marzo de 2004, pero logró fugarse en 2006 con ayuda interna y permaneció prófugo hasta recibir una sentencia de 24 años, 9 meses y 18 días de prisión en 2015. Sin embargo, fue liberado tras 16 años encarcelado, en 2020.

