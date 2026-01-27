“Es una decisión soberana”: Sheinbaum respalda a Pemex ante envío de petróleo a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue abordada por la prensa respecto a la presunta decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de retirar de su agenda el envío de crudo previsto para Cuba durante el mes de enero, según documentos revisados por Bloomberg.
En respuesta, Sheinbaum afirmó que “es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones”, subrayando que la determinación de México de vender o entregar petróleo a Cuba por razones humanitarias responde a una política que se ha mantenido durante muchos años.
La mandataria federal subrayó que esta postura no es reciente y señaló que la isla ha enfrentado un bloqueo prolongado, lo cual ha ocasionado problemas de desabasto en ese país. Añadió que México siempre se ha mostrado solidario con Cuba ante estas circunstancias.
“Nosotros hemos planteado todo el tiempo que México toma decisiones soberanas (...) respecto al Gobierno cubano del país, así como las relaciones con los pueblos”.
