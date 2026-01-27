México

“Es una decisión soberana”: Sheinbaum respalda a Pemex ante envío de petróleo a Cuba

La titular del Ejecutivo subrayó que México ha respaldado históricamente a la isla caribeña

Mexican President Claudia Sheinbaum looks
Mexican President Claudia Sheinbaum looks on during a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico January 27, 2026. REUTERS/Henry Romero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue abordada por la prensa respecto a la presunta decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de retirar de su agenda el envío de crudo previsto para Cuba durante el mes de enero, según documentos revisados por Bloomberg.

En respuesta, Sheinbaum afirmó que “es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones”, subrayando que la determinación de México de vender o entregar petróleo a Cuba por razones humanitarias responde a una política que se ha mantenido durante muchos años.

La mandataria federal subrayó que esta postura no es reciente y señaló que la isla ha enfrentado un bloqueo prolongado, lo cual ha ocasionado problemas de desabasto en ese país. Añadió que México siempre se ha mostrado solidario con Cuba ante estas circunstancias.

“Nosotros hemos planteado todo el tiempo que México toma decisiones soberanas (...) respecto al Gobierno cubano del país, así como las relaciones con los pueblos”.

Tras ser cuestionada acerca de la presunta suspensión de envíos de México a Cuba por parte de la empresa Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las decisiones de Pemex y de los Estados de brindar apoyo humanitario son una cuestión “soberana”. (Presidencia)

Información en proceso...

