México

Andrea Legarreta le canta en vivo a su novio Luis Carlos Origel en pleno programa Hoy

La conductora del matutino compartió un romántico momento con su pareja tras confirmar su noviazgo

La conductora Andrea Legarreta se
La conductora Andrea Legarreta se volvió tendencia tras cantarle en vivo a Luis Carlos Origel durante una dinámica del matutino Hoy. (Instagram / Hoy)

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel siguen acaparando la atención de los seguidores del programa Hoy luego de que confirmaran su relación sentimental.

En esta ocasión, la conductora se volvió tendencia tras cantarle a su pareja en vivo durante una de las dinámicas del matutino, momento que fue bien recibido por los internautas.

La conductora protagonizó un romántico momento con su pareja durante la transmisión de Hoy. Crédito: TikTok: Hoy

Andrea Legarreta le canta “Te buscaré bandido” a Luis Carlos Origel

Durante la mañana de este martes 27 de enero, Andrea Legarreta participó junto a su pareja en el juego “Canta la palabra” del matutino.

Pese a que no fueron parte del mismo equipo, eso no fue impedimento para que protagonizaran un romántico momento. Por su parte, el coach fitness interpretó un tema de la banda El Recodo, mientras que la presentadora no se quedó atrás y deleitó con el tema “Bandido” de Ana Bárbara.

El breve clip se difundió en las cuentas del programa con la descripción: “El momento más romántico que se ha vivido en ‘Canta la palabra’ nos lo regalaron Hoy”.

Andrea Legarreta y Luis Carlos
Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel protagonizaron un momento romántico en el juego 'Canta la palabra'. (Programa Hoy)

Aunque la diferencia de edad que existe en la pareja ha causado comentarios divididos, los usuarios se alegraron de la química que han demostrado durante sus apariciones juntos.

“Me encanta ver la cara de Andrea con esos ojos que echan chispas", “Muchas felicidades, Andrea, te lo mereces”, “Aquí hay química, atracción, amor y todo” y “Qué bonita pareja, ellos ya ganaron”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

La primera vez que aparecieron juntos en Hoy

La primera vez que los presentadores aparecieron juntos en Hoy ocurrió poco antes de que confirmaran su relación. En ese entonces, también acapararon la atención por su química durante uno de los juegos.

En medio de gritos de "ella ya ganó", Legarreta y Origel intercambiaron miradas de complicidad. Crédito: Instagram: programahoy

El episodio ocurrió el martes 13 de enero, cuando Luis Carlos Origel se incorporó como invitado, participando primero en la sección “Ponte fit” y extendiendo su presencia a una de las dinámicas.

Aunque Legarreta y Origel no lograron el triunfo en la dinámica representando al equipo amarillo, sus colegas no tardaron en corear: “Ella ya ganó, ella ya ganó”, lo que avivó inmediatamente los rumores sobre un posible vínculo amoroso entre ambos.

Además, el momento fue ampliamente difundido por la cuenta oficial del programa de Televisa y replicado por Andrea Legarreta con el mensaje: “No dimos” en sus historias de Instagram.

La química entre Andrea Legarreta
La química entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel ha sido celebrada por los seguidores del matutino, pese a la diferencia de edad. (Instagram: Andrea Legarreta)

Una amistad que se transformó en romance

Tan solo unas horas después del momento que avivió los rumores de romance, la actriz y conductora confirmó su relación con el sobrino de “Pepillo” Origel.

De acuerdo con Legarreta es una persona que conoce desde hace años y con quien construyó una linda amistad, pero de pronto se dio cuenta de que algo se había transformado y decidió darse la oportunidad.

“Como que algo se movió ahí. Y ya, pero sí estoy muy feliz”, confesó.

Temas Relacionados

Andrea LegarretaLuis Carlos OrigelPorgrama HoyHoymexico-entretenimientomexico-noticias

