Tren Interurbano México - Toluca: cuándo podría estar listo el servicio hasta Observatorio

Se alista la apertura del Tren Interurbano México - Toluca (Ilustración Jesús Avilés/ Infobae México)

La movilidad al poniente de la Ciudad de México está por cambiar con la inauguración del Tren Interurbano México - Toluca, el gobierno federal se prepara para abrir el Tren El Insurgente tras 11 años de obra civil; la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este 2026 iniciará el servicio completo del tren.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el objetivo es entregar en su totalidad la obra para finales de enero de 2026 y así facilitar la conexión directa con la Línea 1 del Metro CDMX, Observatorio será un nodo central en la movilidad de la Ciudad de México.

Tren Interurbano México - Toluca está por inaugurarse (SICT)

Sin embargo, tras el inicio de las últimas fases de pruebas surgió la incertidumbre sobre la fecha exacta de cuándo abrirá el Tren Interurbano, pues hasta este 26 de enero se desconocen mayores detalles al respecto de la obra.

¿Cuándo abre el Tren Interurbano México - Toluca?

Según con la Secretaría de Infraestructura, desde el 19 de enero empezaron las últimas pruebas en el tramo de Observatorio - Santa Fe, esto para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y la conexión del servicio. Describieron que se estaban realizando dos tipos de pruebas:

El tren Interurbano México - Toluca está en la última fase de pruebas previo a inaugurar hasta Observatorio. Crédito:X/ @SICTmx

Las pruebas dinámicas permiten que el tren circule a velocidad y con carga, para ello usan mil 300 costales de arena por vagón para simular el peso de los pasajeros.

Pruebas estáticas que se realizan en un lapso de 16 horas y se usan cuatro trenes acoplados en dos convoyes.

En su comunicado insistieron que las pruebas “están por concluir”, esto para agilizar la apertura del servicio en las estaciones Observatorio y Vasco de Quiroga. De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la inauguración del Insurgente se realizará a finales de enero, es decir que la obra podrían entregarla entre el 27 al 31 de enero de 2026.

Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador, ex presidente, inauguró el segundo tramo el domingo 31 de agosto. En aquella fecha el servicio conectó Lerma con Santa Fe, así que la inauguración total del Tren El Insurgente sería el sábado 31 de enero.

Estaciones del Tren Interurbano México - Toluca

Avanza la fase de pruebas para abrir el Tren Interurbano hasta Observatorio (SICT)

La estación Observatorio tendrá un rol estratégico, al actuar como nodo de enlace con la Línea 1 y la ampliación de la Línea 12 del Metro, mientras que Vasco de Quiroga facilitará el transbordo con la Línea 3 del Cablebús. Estas son todas las estaciones del tren:

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec

Así luce la estación Vasco de Quiroga antes de ser inaugurada (Foto cortesía SNT Movilidad Urbana/ X @SntVTC)

Según cifras de la SICT, la finalización del tren podría beneficiar a más de 100 mil usuarios diarios y, en su máximo potencial, alcanzar los 230 mil pasajeros por día. Este impacto, previsto para la etapa final del proyecto, anticipa la transformación del corredor México-Toluca en un nuevo eje de conectividad masiva y sostenible.