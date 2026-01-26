Esto advertía el Gobierno de México sobre el virus Nipah hace cinco años

Crédito: Jesus Aviles/Infobae México

Luego de que autoridades sanitarias de India confirmaran cinco casos de infección por el virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, el país activó protocolos de emergencia y emitió una alerta epidemiológica para contener la propagación de este patógeno zoonótico, considerado de alto riesgo por organismos internacionales de salud.

El brote reavivó la atención internacional sobre este virus, que desde hace años se encuentra bajo vigilancia, incluido México, donde en 2023 autoridades sanitarias ya habían emitido advertencias y lineamientos técnicos sobre su posible detección.

¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa a la OMS?

India confirma cinco casos de virus Nipah en Bengala Occidental y declara alerta epidemiológica para contener la propagación zoonótica.| (Freepik)

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah forma parte de la lista de los diez patógenos prioritarios para la salud pública global, debido a su alta tasa de letalidad, que oscila entre 40% y 75%, así como por su capacidad de transmitirse de animales a humanos y entre personas.

El virus fue identificado por primera vez en 1999 en Malasia y, desde entonces, ha provocado brotes esporádicos en países del sudeste asiático. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) advierte que el Nipah “tiene el potencial de producir una epidemia o pandemia”, especialmente si no se detecta de forma temprana.

Animales portadores y vías de transmisión del virus Nipah

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) señala que los murciélagos frugívoros son el principal reservorio natural del virus. Estos animales pueden propagar el patógeno a través de sus secreciones, contaminando frutas, savia de palma o superficies cercanas a zonas habitadas.

A field lab assistant holds up a bat after catching it in a net to collect specimens for Nipah virus research in the Shuvarampur area of Faridpur, Bangladesh, September 14, 2021. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain To match Special Report GLOBAL-PANDEMICS/BATS-SPILLOVER

Además de los murciélagos, otros animales pueden actuar como huéspedes intermediarios, entre ellos cerdos, caballos y humanos, lo que incrementa el riesgo de transmisión en contextos rurales o de producción agropecuaria.

Lo que advirtió el Gobierno de México en 2023 sobre el Nipah

(Shutterstock)

En 2023, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) emitió criterios técnicos para la identificación de la infección por el virus Nipah, especialmente en animales susceptibles.

Según Senasica, la ocurrencia de infección se define cuando:

El virus Nipah es aislado e identificado en una muestra de un animal susceptible.

Se detecta antígeno o material genético del virus en animales con signos clínicos compatibles y con vínculo epidemiológico a un caso confirmado o sospechoso.

Se identifica seroconversión o anticuerpos específicos contra el virus Nipah en animales no vacunados, relacionados con un posible contacto previo.

Las normas de diagnóstico, epidemiología y vigilancia se encuentran descritas en el Manual Terrestre de sanidad animal, utilizado como referencia internacional.

Riesgos sanitarios y síntomas del virus Nipah

La OMS advierte que los síntomas del virus Nipah suelen ser inespecíficos, lo que dificulta su diagnóstico en etapas iniciales. En algunos casos, la infección puede ser asintomática, aunque también puede derivar en enfermedad respiratoria aguda o complicaciones neurológicas graves.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Vómitos y dolor de garganta

Mareos

Somnolencia

El virus Nipah preocupa a la OMS por su alta letalidad, con tasas que varían entre el 40% y el 75% en los brotes registrados.|(Freepik)

En los casos más severos, algunas personas pueden desarrollar encefalitis, convulsiones y pérdida de la conciencia, con progresión rápida a coma en un lapso de 24 a 48 horas.

¿Existe cura o vacuna contra el virus Nipah?

Hasta el momento, no existe una vacuna ni un tratamiento específico contra el virus Nipah. Las autoridades sanitarias internacionales señalan que la atención médica se limita a cuidados de soporte, lo que incrementa la preocupación en caso de brotes activos.

Situación del virus Nipah en México

En México, no se han reportado casos confirmados de virus Nipah, ni se ha emitido una alerta sanitaria vigente relacionada con este patógeno. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica y protocolos preventivos, en coordinación con organismos internacionales, ante cualquier posible riesgo de introducción del virus al país.