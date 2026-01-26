Carlos Hermosillo recuerda cuando Laura Flores lo terminó para salir con un cantante: “Todos los días lloraba”

Carlos Hermosillo revivió su decepción amorosa con Laura Flores antes del Mundial de Fútbol de 1986, justo en el inicio de su carrera con América (IG)

Hace casi cuatro décadas, Carlos Hermosillo experimentó una de las decepciones amorosas más profundas de su vida justo antes de concentrarse para el Mundial de Fútbol de 1986, cuando Laura Flores puso fin a su relación con una carta inesperada.

Este episodio, que el exjugador aún recuerda con intensidad, coincidió con uno de los momentos más prometedores en su carrera deportiva, cuando debutaba en el club América y se consolidaba como una de las revelaciones del fútbol mexicano.

Al regresar de Tlaxcala, donde se encontraba junto a la selección nacional para la etapa final de su preparación física, Hermosillo descubrió que Flores ya mostraba interés por el cantante uruguayo Sergio Fachelli, según confesó a la periodista Matilde Obregón.

La relación sentimental inició cuando Hermosillo tenía 19 años y Flores daba sus primeros pasos como actriz en Televisa (Archivo)

El futbolista, que entonces soñaba con casarse con la actriz naciente de Televisa, se sintió devastado y reconoció que los días posteriores estuvieron marcados por un dolor persistente.

Su entorno no contribuyó a aliviar la situación: “Un día, Luis Flores me dice, ‘mira, aquí tú llorando todos los días y Laura Flores con Fachelli bien feliz’, fue lo peor que me pudo pasar”, relató Hermosillo en esa conversación.

Una relación amorosa en pleno ascenso de su carrera deportiva

El vínculo entre Hermosillo y Flores comenzó cuando él tenía apenas 19 años y ella daba sus primeros pasos en la actuación. El exdelantero describió esa etapa como un periodo de profunda admiración y afecto recíproco. Según sus palabras, “Sí, anduve con Laura, le di anillo (de compromiso), tenía 19 años, me llevé muy bien con ella, es un gran ser humano, duramos entre dos, o un año y medio”.

El exjugador reveló que llegó a pensar en casarse con la actriz, mostrando un lado romántico poco conocido de la leyenda del fútbol mexicano (X/@21chep)

Esta primera gran relación sentimental se extendió por cerca de dos años, mezclando el auge deportivo con un intenso enamoramiento. La ruptura se produjo justo antes de que Hermosillo partiera con la selección nacional.

Laura Flores le pidió que esperara para leer una carta hasta llegar a Tlaxcala. Esperando un mensaje alentador, el joven futbolista se encontró con el final de su historia:

“Me terminaron de la manera más..., no sé cómo decirlo, porque yo tengo un gran respeto por Laura y un gran cariño, pero me dio una carta cuando yo me iba al Mundial del 86, me dio la carta y me dijo ´no la leas hasta que llegues allá´ y, este wey, no la abrió hasta que llegó, pensé ´me va a decir cosas bonitas´, recuerdo que llegué, me senté en la cama, la abrí y me estaba terminando, empecé a llorar”, contó.

Tras la ruptura, Laura Flores intentó volver a contactar a Hermosillo, quien optó por rechazarla y cerrar definitivamente el ciclo (Archivo)

Días marcados por la tristeza ante la ruptura

Este desenlace, narrado con franqueza, dejó al futbolista en una encrucijada personal y deportiva. Las semanas siguientes fueron difíciles tanto emocional como profesionalmente. Hermosillo reconoció que su rendimiento en el campo disminuyó debido a la ruptura.

“Fue una relación buena, yo era muy joven, te lo digo abiertamente, era... lógicamente celoso, no llegamos, por lo que tu quieras, fue para mí un tema muy duro porque yo estaba perdidamente enamorado de Laura. En esa época, fueron días muy difíciles para mí. Cuando uno está enamorado, hay un dolor que sientes que dices ´¿cuándo se va a acabar este dolor?´, todos los días lloraba"

Laura Flores comenzó a salir con el cantautor uruguayo nacionalizado mexicano, Sergio Fachelli (Archivo)

La imagen pública de Flores junto a Fachelli, resaltada en los periódicos que recibían los jugadores, agudizó la herida.

Al regresar a la Ciudad de México, Flores intentó restablecer un contacto. Hermosillo supuso que el padre de la actriz podría haber tenido interés en unir de nuevo a la pareja, dado el deseo manifiesto del futbolista de casarse.

Sin embargo, él optó por cerrar ese capítulo: “Me llama por teléfono, que me quería ver, me fue a ver, yo vivía en Coyoacán, se casaba un amigo a los tres días, me dijo: ‘¿te acompañó a la boda?’, le dije: ‘no, tú y yo ya no tenemos nada que estar juntos’, y no le dije nada de Sergio Fachelli y me regresó el anillo”.

Con el paso del tiempo, Hermosillo enfocó sus energías en el deporte y en reconstruir su vida personal. Pronto conoció a Aída Gatica, quien se convertiría en la madre de sus tres hijos: Carlos, Fernanda y Sofía.

La ruptura entre Hermosillo y Laura Flores ocurrió mediante una carta inesperada, marcando al futbolista en uno de los momentos más prometedores de su trayectoria deportiva (Archivo)

Mientras tanto, Hermosillo consolidó su nombre como figura histórica del fútbol mexicano, especialmente entre los aficionados de Cruz Azul. Hoy, aunque su presencia sigue vinculada al fútbol ante las cámaras, para Hermosillo el recuerdo de aquel amor juvenil y su abrupto final permanece como una marca indeleble de sus años en la élite deportiva.