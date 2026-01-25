La Suprema Corte culmina la transición de su canal y se consolida como Plural TV

La Suprema Corte concluye la transformación de su canal y lanza Plural TV.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó la conclusión del proceso de transformación de su canal institucional, que a partir de ahora opera bajo el nombre de Plural TV.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido el 25 de enero de 2026, el cambio marca el cierre de una etapa iniciada en octubre de 2025 y da paso a una nueva barra de programación con un enfoque en inclusión, accesibilidad y divulgación del quehacer judicial.

Comunicado de la SCJN confirma el cierre de la transición

Según la información difundida por la SCJN, el relanzamiento de su canal de televisión busca consolidar un espacio de comunicación dirigido a una audiencia amplia en un país caracterizado por su diversidad cultural y lingüística.

SCJN emite comunicado oficial sobre el relanzamiento de su canal como Plural TV.

La institución señaló que Plural TV funcionará como un canal de diálogo y reflexión, con contenidos orientados a explicar el funcionamiento del sistema de justicia y a visibilizar distintas perspectivas sociales y jurídicas.

El proceso inició en octubre de 2025 con una nueva programación

La transición de Justicia TV a Plural TV comenzó el 19 de octubre de 2025, fecha en la que el canal del Poder Judicial de la Federación presentó una nueva barra programática.

Desde entonces, se introdujeron contenidos alineados a tres ejes principales: derechos humanos, pedagogía jurídica y pluralismo jurídico y cultural, incluidos los pueblos indígenas.

Plural TV incluirá contenidos en cinco lenguas indígenas: náhuatl, tseltal, zoque, purépecha y chinanteco. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Durante esta etapa, el canal modificó gradualmente su identidad visual y su oferta de programas, al tiempo que mantuvo la transmisión de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte, acompañadas de espacios explicativos dirigidos al público no especializado.

¿Por qué se realizó el cambio de Justicia TV a Plural TV?

De acuerdo con la información oficial, el cambio de nombre y de modelo responde a la intención de ampliar el alcance del canal y de facilitar la comprensión de los temas judiciales.

La SCJN indicó que el nuevo enfoque busca reducir el uso de lenguaje técnico, promover el conocimiento de los derechos humanos y reflejar la diversidad lingüística y cultural del país en sus contenidos.

La Suprema Corte informó que Plural TV será un canal inclusivo y accesible para toda la ciudadanía. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer la presencia de voces históricamente subrepresentadas en la televisión pública, particularmente mediante la incorporación de conductores y programas en lenguas indígenas.

Así opera el nuevo esquema de Plural TV

Plural TV incorpora producciones propias, formatos de divulgación jurídica y contenidos culturales, además de colaboraciones con otros medios públicos.

Entre los cambios implementados se encuentra la participación de conductores en cinco lenguas indígenas —náhuatl, tseltal, zoque, purépecha y chinanteco— y la ampliación de convenios con canales como el Canal del Congreso, Canal 22, Canal 14 y Capital 21.

Con Plural TV, la Suprema Corte promueve inclusión y diversidad en sus contenidos. Crédito: Plural TV

Entre los principales elementos del nuevo modelo destacan:

Programación basada en derechos humanos, educación jurídica y pluralismo cultural .

Producciones infantiles y culturales orientadas a públicos diversos.

Espacios de análisis y explicación de las sesiones del Pleno de la SCJN .

Contenidos en lenguas indígenas y formatos de divulgación accesibles .

Alianzas con medios públicos para ampliar la cobertura nacional.

La conclusión de la transición fue presentada durante una ceremonia institucional en las instalaciones del canal, con la presencia de autoridades del Poder Judicial.

Con ello, la SCJN dio por finalizado el proceso de transformación y formalizó la operación de su canal bajo la denominación de Plural TV.