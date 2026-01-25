Gran incendio en el bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl por quema de pastizal se descontroló

Un gran incendio comenzó después de las 12 del día en las inmedicaciones del Bordo de Xochiaca, entre Carmelo Pérez y Vicente Villada, en el muinicipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Los reportes de vecions refieron que fue debido a la quema de un pastizal que se salió de control y se extendió del lado del municipio vecino de Chimalhuacán, pegado a ejidos de siembra.
Información en desarrollo...
