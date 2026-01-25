México

Gran incendio en el bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl por quema de pastizal se descontroló

El fuego se extendió del lado del municipio vecino de Chimalhuacán

Guardar
El incendio comenzó después del
El incendio comenzó después del medio día de este domingo 25 de enero de 2026 en inmediaciones del Bordo de Xochiaca, en Nezahuálcoyotl, Estado de México: Foto: Captura de pantalla video

Un gran incendio comenzó después de las 12 del día en las inmedicaciones del Bordo de Xochiaca, entre Carmelo Pérez y Vicente Villada, en el muinicipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Los reportes de vecions refieron que fue debido a la quema de un pastizal que se salió de control y se extendió del lado del municipio vecino de Chimalhuacán, pegado a ejidos de siembra.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

mexico-noticiasincendioBordo de XochiacaNezahuálcoyotlEstado de MéxicoEdomexChimalhuacánChimalli

Más Noticias

Detienen a joven que llevaba más de 70 kilos de metanfetamina ocultos en un auto en Baja California

El ahora capturado casi choca con un vehículo oficial

Detienen a joven que llevaba

Ranking Prime Video: las películas más vistas HOY por el público mexicano

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Ranking Prime Video: las películas

Fundación Antonio Haghenbeck entrega 37 gatos del Refugio Franciscano al Gobierno de la Ciudad de México

Las autoridades capitalinas asumirán funciones de resguardo y bienestar animal luego de una decisión judicial que involucra a dos organizaciones enfrentadas

Fundación Antonio Haghenbeck entrega 37

Samuel García anuncia asistencia escolar opcional en Nuevo León ante el Frente Frío 31

El gobernador anuncia clases flexibles ante las bajas temperaturas en Monterrey y área metropolitana

Samuel García anuncia asistencia escolar

Clima CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este lunes 26 de enero

De acuerdo con lo notificado por Protección Civil de la Ciudad de México, las temperaturas bajas esperadas serán de 4 a 6 grados Celsius

Clima CDMX: activan alerta amarilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a joven que llevaba

Detienen a joven que llevaba más de 70 kilos de metanfetamina ocultos en un auto en Baja California

Ejército Mexicano liberó a cuatro hombres secuestrados en Mazatlán tras ser engañados mediante una oferta de trabajo

Delitos por huachicoleo, electorales y cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Preocupa repentina ausencia de Christian

Preocupa repentina ausencia de Christian Martinoli en el partido de la Selección Mexicana

Las series más vistas en Prime Video México para pasar horas frente a la pantalla

Víctor García lanzará nuevo disco y ofrecerá concierto en el Auditorio Nacional

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro reviven anécdota sobre su amistad y se vuelve viral

Gala Montes sigue considerando peligrosas las declaraciones de Adrián Marcelo, tras retarla a una pelea

DEPORTES

Preocupa repentina ausencia de Christian

Preocupa repentina ausencia de Christian Martinoli en el partido de la Selección Mexicana

México vs. Bolivia: concluye 1-0 el partido amistoso desde el Estadio Ramón “Tahuichi”

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986