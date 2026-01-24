Tras captura de El Botox FGE realiza 24 cateos en Cenobio Moreno, Michoacán, se asegura droga, un arma y cartuchos

(Fiscalía General de Michoacán)

Luego de la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), realizó, el pasado viernes, 24 cateos en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, en Michoacán.

Por medio de un comunicado, la FGE dio a conocer pormenores de los cateos. Informó que las diligencias se realizaron en cumplimiento a mandatos judiciales y derivan de investigaciones relacionadas con los delitos de extorsión, contra la salud, y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, hechos presuntamente vinculados con El Botox, quien es identificado como objetivo delincuencial y generador de violencia en la región.

Como resultado de estos operativos, dio a conocer la FGE, se aseguraron 116 bolsas que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina, cinco bolsas de hierba verde y seca, similar a la marihuana, así como documentación diversa de característica personal y contable, presuntamente relacionada con una célula delictiva ligada a dicho objetivo criminal.

Además, se aseguró un arma de fuego, 83 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, varios teléfonos celulares y dos radios de comunicación.

Dichas acciones forman parte del seguimiento a los operativos que permitieron la detención de ese presunto extorsionador de productos limoneros y se enmarcan dentro de la estrategia conjunta para debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos que operan en la entidad.

(FGE Michoacán)

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de continuar con acciones coordinadas con las autoridades federales y estatales, y contundentes en favor de la seguridad, la legalidad y la paz, en beneficio de las y los michoacanos”, concluyó el comunicado.

Actividades ilícitas de El Botox

César Alejandro Arellano Sepúlveda, El Botox, fue capturado el pasado miércoles 21 de enero en Cenobio Moreno, Michoacán, y es reconocido como un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad, al ser identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia en la región de Tierra Caliente.

Arellano Sepúlveda cuenta con siete órdenes de aprehensión, dos por homicidio, cuatro por extorsión agravada y una más por tentativa de homicidio.

Al Botox se le relaciona con hechos violentos registrados en la región, como el homicidio de Bernardo Bravo el año pasado, un líder limonero, hecho que conmocionó al país.

Es identificado como un líder criminal de alto poder económico basado en la extorsión a sectores productivos, especialmente el limonero. También es identificado como jefe del grupo criminal Los Blancos de Troya, una facción armada perteneciente a una organización mayor, conocida como Cárteles Unidos.

(SSPE Michoacán)

Controló la venta de pollo, limón, material reciclable como fierro, cobre, aluminio, PET, vidrio, así como de cigarros. Los comerciantes que se retrasaban en el pago de sus cuotas, eran multados y amenazados.