“El Botox” fue detenido por primera vez en 2018 en inmueble perteneciente a colaborador de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco

El Botox recuperó su libertad 20 meses después de haber sido detenido por primera vez

El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, dedicado a extorsionar, fue capturado por primera vez en 2018 en casa de Samuel Sotelo Salgado, ex consejero jurídico del gobierno de Morelos durante la administración del exgobernador Graco Ramírez, y ex secretario de Gobierno de durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, ex futbolista y actual diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Al momento de ser detenido por primera vez, el gobierno federal lo identificaba como líder de Los Viagras, un grupo delincuencias creado en Tierra Caliente, Michoacán, en 2014, durante el surgimiento de las autodefensas en esa región.

La primera aprehensión del Botox fue el 28 de agosto de 2018 en el municipio de Cuernavaca, Morelos, en el cumplimiento de una orden de captura autorizada por un juez por el delito de homicidio contra el encargado de despacho de la alcaldía de Michoacán.

La detención de Sepúlveda Arellano se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Cataluña 28, fraccionamiento Maravillas, en Cuernavaca.

La propiedad en la que fue detenido por primera vez El Botox, estaba a nombre de Samuel Sotelo Salgado, entonces consejero jurídico del gobierno de Morelos durante la administración de Graco Ramírez.

En 2018, El Botox fue detenido en inmueble de Samuel Sotelo Salgado, ex consejero jurídico del gobierno de Morelos durante la administración del exgobernador Graco Ramírez. (Fb: Enrique Peña Nieto)

Sotelo Salgado era identificado por el Ejército como hermano del abogado Cipriano Sotelo Salgado, líder del Foro Morelense de Abogados, integrada por defensores de secuestradores y extorsionadores, particularmente de la regón oriente (Cuautla) del estado.

20 meses después de su primera detención, El Botox recuperó su libertad.

Recaptura de “El Botox” en Tierra Caliente

Hace un par de días, el gobierno federal dio a conocer la recaptura de El Botox, líder de Los Blancos de Troya. Hasta antes de su captura, mantenía el control de la venta de limón amarillo en las localidades de Cenobio Moreno, La Huina, Capiri y El Razo, en los municipio de Buenavista y Apatzingán, Michoacán.

Entre sus actividades principales se encontraba el cobro de piso y secuestro de productores y empacadores de limón y otros productos en Tierra Caliente.

De acuerdo con información del gobierno federal, El Botox rompió alianza con Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, quien pretendía liderar las extorsiones.

El Botox está relacionado con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo. (Fb: Bernardo Bravo)

El Botox controlaba el cobro de piso y secuestro de productores y empacadores de limón y otros productos en Tierra Caliente. También es señalado como responsable del asesinato del líder citrícola Bernardo Bravo, además de contar con siete órdenes de aprehensión por delitos de extorsión agravada y homicidio calificado.

