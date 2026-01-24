México

¿Se entregó o lo capturaron elementos del FBI? Chocan versiones de Harfuch y Pam Bondi sobre captura de Ryan Wedding

El exatleta olímpico canadiense fue detenido el pasado jueves por la noche, sin embargo, autoridades mexicanas dieron una versión, y autoridades estadounidenses otra

Ryan Wedding es acusado de
Ryan Wedding es acusado de traficar droga a EEUU. REUTERS/Jeff J Mitchell/Fotografía de archivo

La noche del pasado jueves se dio a conocer la captura de Ryan Wedding, exolímpico de origen canadiense y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. La detención se dio en México, sin embargo, corrieron dos versiones diferentes sobre la captura.

Versión de Pam Bondi

La primera estuvo a cargo de Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, quien aseguró, por medio de una publicación en su cuenta de X, que Ryan Wedding, el ex snowboarder olímpico “convertido en presunto capo violento de la cocaína”, había sido detenido por agentes del Departamento de Justicia de EEUU bajo su dirección.

Bondi señaló que Wedding había sido trasladado a los Estados Unidos, país en el que enfrentará a la justicia. Esto era resultado, destacó, del liderazgo de la ley y el orden del presidente estadounidense Donald Trump, y dijo que bajo su administración los criminales no tenían refugio.

Además, aseguró que el director del FBI, Kash Patel, había trabajado incanzablemente para llevar a los fugitivos ante la justicia.

Agradeció al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y a las autoridades mexicanas por su apoyo en el caso.

Pam Bondi dijo que Wedding
Pam Bondi dijo que Wedding habÍa sido capturado en México por agentes del FBI. REUTERS/Jessica Koscielniak/File Photo

Versión de Harfuch contradice a la de Bondi

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfch, también realizó una publicación en su cuenta de X, donde dio su versión sobre los hechos.

En la publicacion, Harfuch señaló que derivado del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, recibió la visita del director del FBI, Kash patel. Con el se llevaron a cabo dos reuniones, una con el equipo de la SSPC y otra con la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy.

En las reuniones, en las que también estuvo Ronald Johnson, embajador de EEU en México, se reconoció el aumento a las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Se acordó continuar con el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

“Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”, aseguró Harfuch.

Señaló que el director del FBI había partido a Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: “una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos”.

Harfuch aseguró que el exatleta
Harfuch aseguró que el exatleta olímpico canadiense se había entregado voluntariamente. (Presidencia)

La segunda persona a la que se refiere es Ryan Wedding, y su versión contrasta con la de Pam Bondi, pues asegura que se entregó voluntariamente, mientras que Bondi dijo que había sido capturado por agentes del FBI.

La versión del embajador Johnson

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió un comunicado en el que reforzó la versión de Harfuch, al señalar que la entrega voluntaria de Ryan Wedding había sido resultado de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia en México y de los Estados Unidos, que, dijo, trabajaron en estrecha coordinación y cooperación.

Quién es Ryan Wedding

Ryan Wedding, de 44 años, era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntamente encabezar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones que se extendían por Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. Se le relaciona con al Cártel de Sinaloa.

Es un exatleta olímpico, en el deporte de snowboarder, que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2002. Fue arrestado el pasado jueves por la noche en México y fue extraditado a Estados Unidos.

Kash Patel, director del FBI, dijo que el exatleta canadiense se escondió en México por más de una década y desde 2024 afronta cargos de tráfico de cocaína y homicidio en EEUU.

“Que nadie se equivoque, Ryan Wedding es la versión moderna de Pablo Escobar. Es la versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán”, afirmó Patel.

