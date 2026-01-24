El Mochaorejas, el secuestrador que sembró terror en México, vuelve a la conversación pública con serie

Damián Alcázar en El Mochaorejas. (ViX)

Con el lanzamiento de “El Mochaorejas” una serie original de VIX, uno de los asesinos más aterradores en la historia de México volvió a tomar relevancia en la conversación pública del país, trayendo consigo varias revelaciones sobre este personaje de los años noventa.

A lo largo de los años, Daniel Arizmendi López se ha convertido en uno de los secuestradores mexicanos con mayor relevancia, debido a su inusual manera de llevar a cabo sus crímenes, llamando la intención de varios periodistas e investigadores.

Durante la década de los noventa, México se enfrentó al auge del secuestro, convirtiéndose en uno de los delitos de mayor gravedad en todas las zonas del territorio mexicano.

Este criminal comenzó con sus actos delictivos con el robo de autopartes durante su adolescencia en el Estado de México, falta por la cual fue arrestado por primera vez a los 15 años de edad. Al salir por ser menor de edad, continuó realizando fechorías en varios municipios de la entidad mexiquense.

Años después inició con un grupo de secuestradores que operaban en varias regiones de México. Dando paso a una de las épocas más oscuras de la historia del país en temas de seguridad.

El elenco platicó con la prensa sobre el proyecto de la serie El Mochaorejas (Zurisaddai González/Infobae)

El Mochaorejas es recordado por mutilar las orejas de sus víctimas como forma de presionar a las familias de los secuestrados a pagar el rescate económico. Durante una entrevista para Javier Alatorre, de TV Azteca, confesó que él era el autor de estas amputaciones realizadas con tijeras de pollero.

Entre las personas afectadas destacan jóvenes y adultos mayores, pero una mujer fue la única en sufrir el corte de ambas orejas. Se estima que fueron al menos 200 víctimas hasta su captura, de las cuales algunas fueron asesinadas.

Su primer secuestro fue en 1995, cuando su banda y él privaron de su libertad al dueño de una gasolinera, pero todo se complicó cuando la familia no accedió a pagar el rescate. Tras dos meses de negaciones Arizmendi tomó la decisión de cortarle una oreja para enviarla a sus seres queridos, dando comienzo al modus operandi de este delincuente.

En agosto de 1998 fue detenido al salir de su domicilio. Tiempo después las autoridades lo condenaron a 400 años de prisión, actualmente sigue pagando su condena en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, en el Estado de México.

La serie de El Mochaorejas cuenta la vida de este criminal durante sus años como secuestrador en el periodo de 1996 a 1998, con una versión ficcionada basándose en la investigación de la periodista argentina Olga Wornat. Su estrenó fue el día de 23 de enero en la plataforma de streaming ViX Premium.