México

El Mochaorejas, el secuestrador que sembró terror en México, vuelve a la conversación pública con serie

El estreno revive la historia de Daniel Arizmendi López y la época del auge del secuestro en los años noventa

Guardar
Damián Alcázar en El Mochaorejas.
Damián Alcázar en El Mochaorejas. (ViX)

Con el lanzamiento de “El Mochaorejas” una serie original de VIX, uno de los asesinos más aterradores en la historia de México volvió a tomar relevancia en la conversación pública del país, trayendo consigo varias revelaciones sobre este personaje de los años noventa.

A lo largo de los años, Daniel Arizmendi López se ha convertido en uno de los secuestradores mexicanos con mayor relevancia, debido a su inusual manera de llevar a cabo sus crímenes, llamando la intención de varios periodistas e investigadores.

Durante la década de los noventa, México se enfrentó al auge del secuestro, convirtiéndose en uno de los delitos de mayor gravedad en todas las zonas del territorio mexicano.

Este criminal comenzó con sus actos delictivos con el robo de autopartes durante su adolescencia en el Estado de México, falta por la cual fue arrestado por primera vez a los 15 años de edad. Al salir por ser menor de edad, continuó realizando fechorías en varios municipios de la entidad mexiquense.

Años después inició con un grupo de secuestradores que operaban en varias regiones de México. Dando paso a una de las épocas más oscuras de la historia del país en temas de seguridad.

El elenco platicó con la
El elenco platicó con la prensa sobre el proyecto de la serie El Mochaorejas (Zurisaddai González/Infobae)

El Mochaorejas es recordado por mutilar las orejas de sus víctimas como forma de presionar a las familias de los secuestrados a pagar el rescate económico. Durante una entrevista para Javier Alatorre, de TV Azteca, confesó que él era el autor de estas amputaciones realizadas con tijeras de pollero.

Entre las personas afectadas destacan jóvenes y adultos mayores, pero una mujer fue la única en sufrir el corte de ambas orejas. Se estima que fueron al menos 200 víctimas hasta su captura, de las cuales algunas fueron asesinadas.

Su primer secuestro fue en 1995, cuando su banda y él privaron de su libertad al dueño de una gasolinera, pero todo se complicó cuando la familia no accedió a pagar el rescate. Tras dos meses de negaciones Arizmendi tomó la decisión de cortarle una oreja para enviarla a sus seres queridos, dando comienzo al modus operandi de este delincuente.

En agosto de 1998 fue detenido al salir de su domicilio. Tiempo después las autoridades lo condenaron a 400 años de prisión, actualmente sigue pagando su condena en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, en el Estado de México.

La serie de El Mochaorejas cuenta la vida de este criminal durante sus años como secuestrador en el periodo de 1996 a 1998, con una versión ficcionada basándose en la investigación de la periodista argentina Olga Wornat. Su estrenó fue el día de 23 de enero en la plataforma de streaming ViX Premium.

Temas Relacionados

el mochaorejasDaniel Arizmendi Lópezsecuestradorasesino serialserie de televisionmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Detienen a presunto asesino de familia hallada calcinada en Zinapécuaro, Michoacán: había huido a Morelos

La mañana de este sábado las ficalías de Michoacán y Morelos confirmaron la captura de quien estaría detrás del asesinato de Anayeli “N”, su esposo Víctor “N” y su hija Megan “N”, de 12 años de edad, hallados en Zinapécuaro

Detienen a presunto asesino de

Detuvieron en Ecatepec a Nancy N, presunta operadora de la célula Golden Roma, ligada a ‘La Chokiza’

La detenida está relacionada con los préstamos ‘gota a gota’

Detuvieron en Ecatepec a Nancy

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en

Más de una década en el Congreso sin elección directa: quiénes son los plurinominales históricos

Cinco políticos de distintos partidos han permanecido más de diez años en el Congreso gracias a las listas de representación proporcional

Más de una década en

Consumo de alcohol en calles y baches: estas son las principales quejas ciudadanas de inseguridad en México, según INEGI

Dos alcaldías de la Ciudad de México lideraron los registros de conflictos o enfrentamientos entre la población, en distintos niveles

Consumo de alcohol en calles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto asesino de

Detienen a presunto asesino de familia hallada calcinada en Zinapécuaro, Michoacán: había huido a Morelos

Detuvieron en Ecatepec a Nancy N, presunta operadora de la célula Golden Roma, ligada a ‘La Chokiza’

“Mataron y violaron a varias mujeres y secuestraron a un menor: tiktoker La Nicholette apareció señalando a Los Mayos

Tras captura de El Botox FGE realiza 24 cateos en Cenobio Moreno, Michoacán, se asegura droga, un arma y cartuchos

Sistema Anticorrupción pide que se separe del cargo Marina del Pilar mientras se investiga a su exesposo por presuntos vínculos con el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Del Edomex a París, El

Del Edomex a París, El Malilla y El Bogueto fueron invitados a la Semana de la Moda

Andrea Legarreta presume a su novio 20 años menor: “Deja que la vida te sorprenda”

“Fue gacho”: Gaby Platas revela cómo está su relación con Adal Ramones tras cancelación de ‘Enrollados’

Exasistente de Pati Chapoy cree que dos integrantes de Ventaneando influirían sobre ella: “Son malévolas”

BTS en México: se agotan boletos para todas las fechas en la venta general de CDMX

DEPORTES

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador azteca celebra su vida olímpica con ‘Sky México’

Paul Heyman reconoce el talento de Penta Zero Miedo y augura un futuro estelar en WWE: “Es realmente especial”

Donovan Carrillo avanza a la final del Cuatro Continentes tras sólido programa corto

El Fulham de Raúl Jiménez firma triunfo agónico frente al Brighton

WWE Saturday Night’s Main Event en vivo hoy 24 de enero: a qué hora y dónde verlo desde México