México

Detienen a presunto asesino de familia hallada calcinada en Zinapécuaro, Michoacán: había huido a Morelos

La mañana de este sábado la ficalía de Michoacán confirmó la captura de quien estaría detrás del asesinato de Anayeli “N”, su esposo Víctor “N” y su hija Megan “N”, de 12 años de edad, hallados en Zinapécuaro

Guardar
Identifican a familia localizada calcinada
Identifican a familia localizada calcinada en Zinapécuaro; estaban reportados como desaparecidos. Foto: (Infobae)

En coordinación con autoridades de Morelos, la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México anunciaro la detención del probable responsable del homicidio de tres integrantes de una familia desaparecida en Morelia, como resultado de labores de inteligencia e investigación.

El presunto responsable de un delito de alto impacto fue ubicado y asegurado en el estado de Morelos tras haberse trasladado a ese lugar con la intención de evadir la justicia.

La identidad del detenido no ha sido revelada, pero este sábado es trasladado al Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, en el municipio michoacano de Charo, donde quedará a disposición de un Juez de Control.

Las autoridades confirmaron que la detención responde a un esfuerzo interinstitucional basado en trabajos de inteligencia y análisis criminal. Actualmente, el imputado está a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

El detenido huyó a Morelos
El detenido huyó a Morelos tras el crimen Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó el jueves que los tres cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro correspondían a una familia de Morelia reportada como desaparecida: Anayeli “N”, Víctor “N” y su hija Megan “N”, de 12 años.

Los cuerpos, encontrados días después de la denuncia por desaparición, presentaban huellas de disparos de arma de fuego y fueron localizados en el kilómetro 190 de la Autopista de Occidente, cerca de la localidad de Ucareo. De acuerdo con la FGE, las víctimas fueron identificadas tras pruebas científicas, luego de que sus restos fueran hallados envueltos en neumáticos incendiados que complicaron la identificación.

El sábado 17, automovilistas descubrieron los cuerpos calcinados de tres personas, a orillas de la autopista México-Morelia-Guadalajara, a la altura del poblado de Ucareo, en el municipio michoacano de Zinapécuaro.

El sitio fue acordonado por corporaciones de seguridad federales y estatales, mientras personal pericial de la FGE llevó a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de los cuerpos y los estudios científicos necesarios para establecer su identidad. Posteriormente, los resultados de las pruebas permitieron confirmar que se trataba de la familia reportada como desaparecida en Morelia.

Víctor, Anayeli y su hija
Víctor, Anayeli y su hija de 12 años se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas Foto: Facebook

Las autoridades informaron que los cuerpos presentaban huellas de disparos de arma de fuego, por lo que el caso es investigado como un triple homicidio. La Fiscalía General del Estado continúa con la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer responsabilidades conforme a la ley.

Fue hasta la tarde del pasado jueves cuando la Fiscalía logró determinar, a través de pruebas de ADN, que los cuerpos correspondía a la pareja y a su hija.

Según la información oficial, el matrimonio era conocido por su trabajo como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en instituciones públicas, incluyendo el Congreso del Estado de Michoacán y dependencias del Gobierno estatal. Sus familiares los vieron por última vez el 14 de enero en el fraccionamiento Ex Hacienda La Huerta, en la capital michoacana, tras lo cual se activaron los protocolos de búsqueda inmediata.

Fueron reportados como desaparecidos en
Fueron reportados como desaparecidos en Morelia y sus cuerpos sin vida fueron hallados en Zinapécuaro, Michoacán Foto: Facebook

El caso ha despertado consternación en la sociedad y en la comunidad sorda, donde las víctimas eran reconocidas por facilitar el acceso a la información legislativa para personas con discapacidad auditiva. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar datos que ayuden a esclarecer el crimen y aseguraron que informarán sobre avances conforme lo permitan las investigaciones.

Víctor Manuel Mújica también era militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de haber formado parte del equipo de Víctor Hugo Zurita Ortiz, el primer diputado sordo en la historia de Michoacán que integró la LXXV Legislatura (2021-2024).

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reiteró en un comunicado su compromiso de llevar a los tribunales a quienes sean señalados por delitos graves, haciendo énfasis en el respeto al debido proceso. Se aseguró que las investigaciones permanecen en curso y que se proporcionará información adicional conforme lo permita la normativa vigente.

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoZinapécuaroMichoacánMorelos

Más Noticias

El Mochaorejas, el secuestrador que sembró terror en México, vuelve a la conversación pública con serie

El estreno revive la historia de Daniel Arizmendi López y la época del auge del secuestro en los años noventa

El Mochaorejas, el secuestrador que

Detuvieron en Ecatepec a Nancy N, presunta operadora de la célula Golden Roma, ligada a ‘La Chokiza’

La detenida está relacionada con los préstamos ‘gota a gota’

Detuvieron en Ecatepec a Nancy

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Afectaciones de este momento en

Más de una década en el Congreso sin elección directa: quiénes son los plurinominales históricos

Cinco políticos de distintos partidos han permanecido más de diez años en el Congreso gracias a las listas de representación proporcional

Más de una década en

Consumo de alcohol en calles y baches: estas son las principales quejas ciudadanas de inseguridad en México, según INEGI

Dos alcaldías de la Ciudad de México lideraron los registros de conflictos o enfrentamientos entre la población, en distintos niveles

Consumo de alcohol en calles
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron en Ecatepec a Nancy

Detuvieron en Ecatepec a Nancy N, presunta operadora de la célula Golden Roma, ligada a ‘La Chokiza’

“Mataron y violaron a varias mujeres y secuestraron a un menor: tiktoker La Nicholette apareció señalando a Los Mayos

Tras captura de El Botox FGE realiza 24 cateos en Cenobio Moreno, Michoacán, se asegura droga, un arma y cartuchos

Sistema Anticorrupción pide que se separe del cargo Marina del Pilar mientras se investiga a su exesposo por presuntos vínculos con el narcotráfico

¿Se entregó o lo capturaron elementos del FBI? Chocan versiones de Harfuch y Pam Bondi sobre captura de Ryan Wedding

ENTRETENIMIENTO

El Mochaorejas, el secuestrador que

El Mochaorejas, el secuestrador que sembró terror en México, vuelve a la conversación pública con serie

Del Edomex a París, El Malilla y El Bogueto fueron invitados a la Semana de la Moda

Andrea Legarreta presume a su novio 20 años menor: “Deja que la vida te sorprenda”

“Fue gacho”: Gaby Platas revela cómo está su relación con Adal Ramones tras cancelación de ‘Enrollados’

Exasistente de Pati Chapoy cree que dos integrantes de Ventaneando influirían sobre ella: “Son malévolas”

DEPORTES

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador azteca celebra su vida olímpica con ‘Sky México’

Paul Heyman reconoce el talento de Penta Zero Miedo y augura un futuro estelar en WWE: “Es realmente especial”

Donovan Carrillo avanza a la final del Cuatro Continentes tras sólido programa corto

El Fulham de Raúl Jiménez firma triunfo agónico frente al Brighton

WWE Saturday Night’s Main Event en vivo hoy 24 de enero: a qué hora y dónde verlo desde México