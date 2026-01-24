Detienen a presunto asesino de familia hallada calcinada en Zinapécuaro, Michoacán: había huido a Morelos

Identifican a familia localizada calcinada en Zinapécuaro; estaban reportados como desaparecidos. Foto: (Infobae)

En coordinación con autoridades de Morelos, la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México anunciaro la detención del probable responsable del homicidio de tres integrantes de una familia desaparecida en Morelia, como resultado de labores de inteligencia e investigación.

El presunto responsable de un delito de alto impacto fue ubicado y asegurado en el estado de Morelos tras haberse trasladado a ese lugar con la intención de evadir la justicia.

La identidad del detenido no ha sido revelada, pero este sábado es trasladado al Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez”, en el municipio michoacano de Charo, donde quedará a disposición de un Juez de Control.

Las autoridades confirmaron que la detención responde a un esfuerzo interinstitucional basado en trabajos de inteligencia y análisis criminal. Actualmente, el imputado está a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

El detenido huyó a Morelos tras el crimen Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó el jueves que los tres cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro correspondían a una familia de Morelia reportada como desaparecida: Anayeli “N”, Víctor “N” y su hija Megan “N”, de 12 años.

Los cuerpos, encontrados días después de la denuncia por desaparición, presentaban huellas de disparos de arma de fuego y fueron localizados en el kilómetro 190 de la Autopista de Occidente, cerca de la localidad de Ucareo. De acuerdo con la FGE, las víctimas fueron identificadas tras pruebas científicas, luego de que sus restos fueran hallados envueltos en neumáticos incendiados que complicaron la identificación.

El sábado 17, automovilistas descubrieron los cuerpos calcinados de tres personas, a orillas de la autopista México-Morelia-Guadalajara, a la altura del poblado de Ucareo, en el municipio michoacano de Zinapécuaro.

El sitio fue acordonado por corporaciones de seguridad federales y estatales, mientras personal pericial de la FGE llevó a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de los cuerpos y los estudios científicos necesarios para establecer su identidad. Posteriormente, los resultados de las pruebas permitieron confirmar que se trataba de la familia reportada como desaparecida en Morelia.

Víctor, Anayeli y su hija de 12 años se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas Foto: Facebook

Las autoridades informaron que los cuerpos presentaban huellas de disparos de arma de fuego, por lo que el caso es investigado como un triple homicidio. La Fiscalía General del Estado continúa con la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer responsabilidades conforme a la ley.

Fue hasta la tarde del pasado jueves cuando la Fiscalía logró determinar, a través de pruebas de ADN, que los cuerpos correspondía a la pareja y a su hija.

Según la información oficial, el matrimonio era conocido por su trabajo como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en instituciones públicas, incluyendo el Congreso del Estado de Michoacán y dependencias del Gobierno estatal. Sus familiares los vieron por última vez el 14 de enero en el fraccionamiento Ex Hacienda La Huerta, en la capital michoacana, tras lo cual se activaron los protocolos de búsqueda inmediata.

Fueron reportados como desaparecidos en Morelia y sus cuerpos sin vida fueron hallados en Zinapécuaro, Michoacán Foto: Facebook

El caso ha despertado consternación en la sociedad y en la comunidad sorda, donde las víctimas eran reconocidas por facilitar el acceso a la información legislativa para personas con discapacidad auditiva. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar datos que ayuden a esclarecer el crimen y aseguraron que informarán sobre avances conforme lo permitan las investigaciones.

Víctor Manuel Mújica también era militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de haber formado parte del equipo de Víctor Hugo Zurita Ortiz, el primer diputado sordo en la historia de Michoacán que integró la LXXV Legislatura (2021-2024).

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reiteró en un comunicado su compromiso de llevar a los tribunales a quienes sean señalados por delitos graves, haciendo énfasis en el respeto al debido proceso. Se aseguró que las investigaciones permanecen en curso y que se proporcionará información adicional conforme lo permita la normativa vigente.