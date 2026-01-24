Ciclotón CDMX 2026: horario, recorrido y recomendaciones para disfrutar la ciudad sobre ruedas

El Ciclotón 2026 en Ciudad de México transformará las calles en espacios para el deporte y la movilidad sustentable el 25 de enero. (Foto: Indeporte)

La Ciudad de México da la bienvenida al año con el primer Ciclotón 2026, una jornada que transformará las calles en un espacio abierto al deporte, la convivencia y la movilidad sustentable.

En el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental, la organización ha invitado a ciclistas, corredores, patinadores y peatones a recorrer una ruta extendida y experimentar la capital desde una perspectiva activa, en compañía de la familia.

El evento se realizará el domingo de 8:00 a 14:00 horas, con participación gratuita y sin necesidad de inscripción previa. (X/ @DeporteCDMX)

El Ciclotón 2026 se llevará a cabo el domingo 25 de enero, de 8:00 a 14:00 horas. La participación es gratuita y abierta a todo público, sin necesidad de registro. Cada persona puede sumarse al recorrido desde cualquier punto y elegir la distancia que prefiera.

Ruta del Ciclotón 2026

Esta edición permitirá a los asistentes disfrutar no sólo del deporte, sino también de paisajes urbanos, monumentos históricos y espacios verdes.

El recorrido del Ciclotón 2026 permitirá atravesar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, con la novedad de incluir el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ruta destacada:

Basílica de Guadalupe

Avenida La Fortuna

Calzada de Guadalupe

Paseo de la Reforma

Julio Verne

Sevilla

Durango

Mazatlán

Avenida Patriotismo

Río Mixcoac

Río Churubusco

Ote. 110 – Cafetal

Autódromo Hermanos Rodríguez (circuito de 3 km)

La ruta del Ciclotón 2026 recorrerá lugares emblemáticos de la CDMX como la Basílica de Guadalupe y el Paseo de la Reforma. (Facebook/ Instituto del Deporte de la Ciudad de México)

La ruta no tendrá un punto de inicio o final obligatorio, de modo que los participantes pueden incorporarse y retirarse en cualquier tramo, personalizando su experiencia según sus necesidades y deseos.

Servicios y seguridad para todos

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México ha dispuesto una cobertura integral de servicios para asegurar que cada participante disfrute la jornada con la mayor tranquilidad posible:

14 estaciones de servicio, ubicadas estratégicamente a lo largo de la ruta, que ofrecerán:

Hidratación

Servicio médico

Apoyo mecánico para bicicletas y patines

Fisioterapia en puntos seleccionados

Personal de apoyo: disponible para orientación y atención en todo momento.

Recomendaciones de seguridad:

Circular siempre por la extrema derecha

Respetar las indicaciones del personal organizador

Mantener una convivencia respetuosa entre todos los asistentes

Catorce estaciones de servicio se ubicarán a lo largo de la ruta para ofrecer hidratación, atención médica, apoyo mecánico y fisioterapia. (Facebook/ Instituto del Deporte de la Ciudad de México)

Este despliegue logístico pretende reforzar el ambiente seguro y familiar que distingue al Ciclotón capitalino.

Consejos para aprovechar al máximo la experiencia

Para sacar el mayor provecho al Ciclotón 2026, es importante prepararse y seguir algunas recomendaciones básicas.

Planea tu recorrido y revisa el mapa de estaciones para ubicar los puntos de servicio.

Lleva agua , protección solar y equipo adecuado para la actividad elegida.

Invita a familiares y amigos para compartir juntos la ruta y fortalecer la convivencia.

Disfruta del trayecto y aprovecha para conocer la ciudad desde una perspectiva diferente y saludable.

Respeta las normas de circulación y cuida tu seguridad y la de los demás.

El Ciclotón implementará medidas de seguridad y convivencia para garantizar el bienestar de todos los asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ciclotón CDMX 2026 es una oportunidad para iniciar el año con energía, descubrir nuevos espacios urbanos y sumarse a una comunidad activa que promueve el bienestar, la movilidad sustentable y la educación ambiental.