Cae “El Dóber”, objetivo prioritario e hijo de “Doña Letty”, jefa del Cártel de Cancún

Junto con el fue detenida una mujer; llevaban más de 200 mil pesos en efectivo

Las personas detenidas (FGE Quintana Roo)
Las personas detenidas (FGE Quintana Roo)

Las autoridades de Quintana Roo informaron sobre el arresto de un hombre identificado como objetivo prioritario y quien es señalado en reportes de la prensa como hijo de una líder criminal.

El 22 de diciembre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo anunció la captura de dos personas, entre ellas un hombre identificado como José Rafael “N”, quien es apodado El Dóber.

Fue en el municipio de Benito Juárez que elementos de seguridad interceptaron un vehículo en inmediaciones del boulevard Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, en la unidad estaban un hombre y una mujer, además de que fueron asegurados indicios.

La mujer fue identificada como Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N” y los agentes hallaron, mientras que el hombre es una persona de interés para las autoridades.

“José Rafael “N”, alias “El Dóber”, es objetivo prioritario del Atlas Delictivo del Estado, perteneciente a un grupo criminal, generador de violencia en este municipio", destaca el informe de la Fiscalía de Quintana Roo.

Lo asegurado por los agentes
Lo asegurado por los agentes (FGE Quintana Roo)

Les aseguran droga y miles de dólares

Como resultado del operativo también fue asegurada presunta marihuana, un polvo con las características de la cocaína y un arma de fuego tipo escuadra que contaba con cargadores abastecidos. También fue incautada la unidad donde se transportaban, una camioneta RAM 2500.

Entre lo asegurado también había dinero en moneda nacional e internacional. Se trata de 213 mil 370 pesos y 5 mil 300 dólares. Es decir llevaban más de 300 mil pesos mexicanos.

Elementos de la Fiscalía de Quintana Roo fueron los encargados de arrestar a las personas mencionadas, en coordinación con miembros del Grupo Interinstitucional.

Material gráfico compartido por las autoridades muestra a los ahora detenidos, así como el arma y los diferentes billetes que les fueron asegurados, tanto dólares como en moneda nacional.

“Doña Letty” y el Cártel de Cancún

Cabe destacar que informes de la prensa señalan que El Dóber sería hijo de Leticia R. L., alias Doña Letty esta última señalada como líder del denominado Cártel de Cancún.

"Doña Letty" (Especial)
"Doña Letty" (Especial)

Los registros periodísticos indican que la mujer mencionada fue integrante de la ahora extinta Policía Judicial Federal, institución de la que fue despedida en el 2012. Los reportes indican que tras su salida de la policía Doña Letty se encarga de distribuir drogas en Cancún.

Se le relacionó con el Cártel de Sinaloa, incluso fue señalada como la encargada de combatir a integrantes del grupo rival: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De igual manera, la mujer estaría vinculada con los delitos de tráfico de migrantes, secuestros, asaltos, prostitución y extorsión.

