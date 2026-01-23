México

“El Mochaorejas”: Damián Alcázar resalta la importancia del amor y familia en medio del crimen tras interpretar a Daniel Arizmendi

En entrevista para Infobae México, el actor reveló las razones por las que eligió ser parte de un proyecto que está lejos de ser entretenimiento

Damián Alcázar protagoniza la serie
Damián Alcázar protagoniza la serie 'El Mochaorejas', basada en la investigación periodística de Olga Wornat sobre Daniel Arizmendi. (ViX)

El Mochaorejas, serie original de ViX, llegará a la plataforma el próximo viernes 23 de enero. Se trata de una historia basada en la investigación de la periodista Olga Wornat y es encabezada por el actor Damián AlcÁzar.

Pese a que el proyecto tiene referencias de “El Mochaorejas”, una de las figuras criminales que marcó a México en la década de los 90, se trata de una serie de ficción que no hace apología al delito y busca concientizar sobre el entorno en que surge la violencia de una manera objetiva.

El actor aseguró que se trata de una serie bien escrita que busca crear conciencia de un hecho pasado que sigue presente en México. Crédito: ViX

El reto de reflexionar sobre la violencia sin caer en el melodrama

En entrevista para Infobae México, Damián Alcázar señaló que se trata de una historia compleja que cuenta con un equipo que supo jugar y conseguir resultados sensacionales que lo tienen satisfecho.

No hay apología de ningun tipo y tampoco es melodrama, con eso vale la pena hacer”, explicó.

Sin embargo, reconoce que uno de los principales desafíos para atrapar la atención de las nuevas generaciones con este tipo de historias es la amplia presencia del Internet en la vida diaria.

“Este tema nos va a hacer reflexionar y nos va a proponer evitar que vuelva a suceder, erradicarlo con el mensaje que queremos dar, por lo menos yo: que es el amor, la familia con los niños, es importantísimo, un niño que crece con amor, crece seguro”, reflexionó.

Alcazar aseguró que al ser una historia objetiva y de calidad puede atrapar a las nuevas generación y crear conciencia. Crédito: ViX

La importancia del amor y la familia para evitar futuros actos violentos

Respecto al principal objetivo de la historia, Alcázar señaló que al tratarse de un arte, el contenido de la serie puede hacer que las personas tomen conciencia del contexto en el que creció Daniel Arizmendi, uno de los criminales más temidos que hasta ahora, sigue siendo recordado.

“La gente tiene que saber que un tipo como Daniel Arizmendi es un sociópata que no tuvo amor en su hogar, que no tuvo tranquilidad, que tuvo muchas carencias, en lo económico y en lo anímico, Creció mal y vivió muchísima violencia en casa", compartió.

Finalmente, compartió que la reflexionó y los aprendizajes que se lleva de su personaje son la importancia del amor en la infancia y el impacto que las malas prácticas en el entorno pueden causar en las personas.

El amor es lo principal, lo principal para ser más tolerantes, más amables y más generosos. Este personaje no lo fue, no tuvo oportunidad y ni siquiera fue feliz. No se gastó ni el dinero que robó, no lo disfrutó. Era un caos en su cabeza, un sociópata que tenía un ego que fue creciendo”, concluyó.

El actor reflexiona sobre el contexto en el ques se desarrolló Daniel Arizmendi, el personaje al que le da vida en "El Mochaorejas" Crédito: ViX

Pese a ser un tema terrible que marcó al país y sigue estando presente, Alcazar considera que el proyecto refleja la pasión y las ganas de hablarle a la gente sobre la “capa violenta y oscura” que poco a poco se puede ir limpiando o aclarando.

La serie de ficción basada en hechos reales, dirigida por Mauricio Cruz y producida por Carlos Bardasano, estrenará todos sus eiposidos este viernes 23 de enero y busca conscientinzar sobre la violencia sin enaltecerla.

