México

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

El talento de Cruz Contreras brilla en el fenómeno global que compite por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original

El animador Cruz Contreras, originario
El animador Cruz Contreras, originario de Iguala, Guerrero, agradece formar parte del equipo internacional que logró el reconocimiento global para la película ©2025 Netflix

El éxito internacional de Demon Hunters: Las Guerreras K-Pop ha colocado al animador mexicano Cruz Contreras en el centro de atención, tras conocerse que la película competirá en los Oscar 2026 por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

El proyecto, que rinde homenaje al fenómeno del K-Pop y ha conquistado público en distintos países gracias a su música y guion, cuenta con la participación de Contreras en el equipo artístico.

Específicamente, Cruz Contreras está especializado en darle movimiento al cabello de los personajes así como el comportamiento de objetos de la ropa.

Cruz Contreras se especializa en
Cruz Contreras se especializa en el movimiento del cabello y el comportamiento de la ropa, esenciales para dar vida a los personajes animados (X/@cruzencanada)

En su momento, el animador mexicano detalló que se inspiró en una prenda de Juan Gabriel para la ropa de Rumi, protagonista de Las Guerreras K-pop.

El propio animador, originario de Iguala, Guerrero, expresó su gratitud por formar parte de un grupo cuya labor llevó al filme a un reconocimiento global.

“Me siento muy afortunado de trabajar con colegas que inspiran y desafían en cada paso”, publicó Contreras en sus redes sociales.

De igual manera, el animador escribió:

El homenaje al K-Pop de
El homenaje al K-Pop de Demon Hunters conquista audiencias internacionales gracias a su música, historia y la participación artística de Cruz Contreras ©2025 Netflix

“KDH logra 2 nominaciones a los Oscar, incluida mejor película animada Felicidades a todo el equipo de artistas , en especial al increíble equipo de CFX (ropa y pelo) que hizo que mi experiencia en esta peli fuera inolvidable. Los amo. (사랑해요)

En qué películas ha participado Cruz Contreras

  • Spider-man Into the Spiderverse fue ganadora del Óscar a Mejor Película Animada en el 2019
  • Más Allá De La Luna, nominada al Óscar a mejor película animada en el 2020
  • Monstruo del mar, nominada al Óscar a mejor película animada en el 2023
  • Spider-man Across the Spiderverse
  • Hotel Transilvania 4
  • KPOP: Demon Hunters

Quién es Cruz Contreras

Actualmente, Contreras desempeña el puesto de senior character FX Artist en Sony Pictures y reside en Vancouver, Canadá.

A través de TikTok ha compartido todo tipo de recomendaciones y datos curiosos de películas, incluso se dijo decepcionado en su momento porque los premios de La Academia no le dieron el galardón a Spider-Man: Across The Spider-Verse.

El animador mexicano mencionó que
El animador mexicano mencionó que usó como referencia la vestimenta de Juan Gabriel para la de Rumi. (Captura de pantalla en X/@cruzencanada

En 2024, ofreció un curso presencial de simulación de ropa para principiantes en SAE Institute México, donde compartió parte de su experiencia con nuevas generaciones de artistas digitales.

El animador ha destacado la importancia de rodearse de talento y de mantener la curiosidad creativa a lo largo de la carrera. Según ha dicho en diversas entrevistas, suele recomendar a los jóvenes que “no dejen de soñar ni de prepararse”, una filosofía que comparte con cineastas como Guillermo del Toro, otro mexicano que figura entre los nominados este año.

Los logros de Contreras incluyen participaciones en títulos como Hotel Transilvania 4 y Spider-Man: Across the Spider-Verse, consolidando una presencia constante en la industria de la animación internacional. Para muchos, su historia representa un ejemplo de cómo el trabajo duro y la disciplina pueden abrir puertas en los escenarios más exigentes del cine.

