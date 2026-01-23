México

CDMX celebrará el Día del Amor con bodas colectivas: requisitos, detalles y todo lo que debes saber

El registro es totalmente gratuito para todas las personas de la capital que deseen contraer matrimonio de forma legal y segura

Guardar
Registro Civil de la CDMX
Registro Civil de la CDMX realizará bodas colectivas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de febrero, la Ciudad de México abrirá sus puertas a las parejas que desean unir sus vidas de manera legal, gratuita e incluyente, a través del tradicional evento de bodas colectivas, organizado por el Registro Civil de la CDMX.

Esta iniciativa busca celebrar el amor en todas sus formas y garantizar el derecho al matrimonio como un acto de reconocimiento, dignidad y comunidad.

Bajo la invitación: “En esta ciudad, amar es un derecho y una forma de hacer comunidad. Aquí todas las personas y todas las formas de amar tienen dignidad y reconocimiento”, el Registro Civil reafirma su compromiso con la igualdad y la no discriminación, al mantener abiertas estas ceremonias para matrimonios igualitarios, sin distinción alguna. Las bodas colectivas se llevarán a cabo de manera simultánea en las 16 alcaldías de la capital.

Las bodas estarán disponibles para
Las bodas estarán disponibles para todas las personas, incluyendo matrimonios igualitarios. Foto: (Registro Civil de la Ciudad de México)

Las parejas interesadas deberán consultar la convocatoria oficial, reunir la documentación requerida y cumplir con uno de los requisitos indispensables: realizar el curso prenupcial y presentar la constancia correspondiente al momento de la entrega de documentos.

Entre los requisitos generales que deberán presentar ambos contrayentes se encuentran:

  • Copia del acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente con copia
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (con copia)
  • Certificado de Registro de Deudores Alimenticios Morosos

Estos documentos permiten garantizar certeza jurídica y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

En el caso de personas divorciadas, será necesario presentar el acta de matrimonio anterior con la sentencia de divorcio, la sentencia de divorcio y el acta de divorcio correspondiente. Para las personas viudas, se deberá entregar el acta de matrimonio previa y el certificado de defunción de la pareja fallecida.

La entrega de documentos estará
La entrega de documentos estará disponible en el registro Civil más cercano de los interesados. Foto: (Registro Civil de la CDMX)

La recepción de documentos se realizará del 22 de enero al 6 de febrero, en el juzgado del Registro Civil más cercano al domicilio de las y los interesados, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

El trámite es completamente gratuito y, al momento de entregar la documentación, se otorgará un comprobante de solicitud, el cual deberá conservarse y presentarse el día del evento, el 14 de febrero (sede por confirmar).

Las bodas colectivas representan una oportunidad para formalizar una unión de manera sencilla, accesible y con pleno reconocimiento legal. Además de fortalecer los vínculos afectivos, este programa promueve valores de inclusión, igualdad y respeto, consolidando a la Ciudad de México como un referente nacional en la defensa de los derechos civiles.

Temas Relacionados

CDMXDía del AmorBodasBodas comunitariasBodas colectivasMatrimoniomexico-noticias

Más Noticias

Ángela Aguilar felicita a Meghan Trainor por el nacimiento de su bebé y la funan: “Quiere ser tía otra vez”

El comentario de la cantante mexicana generó miles de respuestas y reavivó la frase viral “voy a ser tía”

Ángela Aguilar felicita a Meghan

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros en CDMX: Metro y Metrobús más cercanos

El recinto se ubica muy cerca de estaciones que facilitan el traslado de los asistentes a eventos deportivos y conciertos

Cómo llegar al Estadio GNP

INAH publica estudio sobre el cautiverio animal en Tenochtitlan, revela prácticas mexicas

Una investigación reciente aborda el “zoológico de Moctezuma” y presenta hallazgos inéditos

INAH publica estudio sobre el

Tamales de chocolate: una receta ideal para el Día de la Candelaria

Esta preparación destaca por su emblemático sabor que transforma el tradicional platillo en una versión dulce exótica y fácil de hacer en casa

Tamales de chocolate: una receta

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

El cobro de cuotas, las amenazas y los asesinatos mantienen bajo asedio a miles de familias del campo michoacano

Quiénes son los 10 objetivos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los 10 objetivos

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar felicita a Meghan

Ángela Aguilar felicita a Meghan Trainor por el nacimiento de su bebé y la funan: “Quiere ser tía otra vez”

Pati Chapoy aseguró que la mamá de Daniel Bisogno no tuvo la atención adecuada antes de morir

Pati Chapoy señaló al hermano de Daniel Bisogno por presunto saqueo tras la muerte del conductor

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

¿Es más caro ver a BTS en México? Así se comparan los precios de Ticketmaster con otros países

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París