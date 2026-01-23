CDMX celebrará el Día del Amor con bodas colectivas: requisitos, detalles y todo lo que debes saber

Registro Civil de la CDMX realizará bodas colectivas. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de febrero, la Ciudad de México abrirá sus puertas a las parejas que desean unir sus vidas de manera legal, gratuita e incluyente, a través del tradicional evento de bodas colectivas, organizado por el Registro Civil de la CDMX.

Esta iniciativa busca celebrar el amor en todas sus formas y garantizar el derecho al matrimonio como un acto de reconocimiento, dignidad y comunidad.

Bajo la invitación: “En esta ciudad, amar es un derecho y una forma de hacer comunidad. Aquí todas las personas y todas las formas de amar tienen dignidad y reconocimiento”, el Registro Civil reafirma su compromiso con la igualdad y la no discriminación, al mantener abiertas estas ceremonias para matrimonios igualitarios, sin distinción alguna. Las bodas colectivas se llevarán a cabo de manera simultánea en las 16 alcaldías de la capital.

Las bodas estarán disponibles para todas las personas, incluyendo matrimonios igualitarios. Foto: (Registro Civil de la Ciudad de México)

Las parejas interesadas deberán consultar la convocatoria oficial, reunir la documentación requerida y cumplir con uno de los requisitos indispensables: realizar el curso prenupcial y presentar la constancia correspondiente al momento de la entrega de documentos.

Entre los requisitos generales que deberán presentar ambos contrayentes se encuentran:

Copia del acta de nacimiento

Identificación oficial vigente con copia

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (con copia)

Certificado de Registro de Deudores Alimenticios Morosos

Estos documentos permiten garantizar certeza jurídica y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

En el caso de personas divorciadas, será necesario presentar el acta de matrimonio anterior con la sentencia de divorcio, la sentencia de divorcio y el acta de divorcio correspondiente. Para las personas viudas, se deberá entregar el acta de matrimonio previa y el certificado de defunción de la pareja fallecida.

La entrega de documentos estará disponible en el registro Civil más cercano de los interesados. Foto: (Registro Civil de la CDMX)

La recepción de documentos se realizará del 22 de enero al 6 de febrero, en el juzgado del Registro Civil más cercano al domicilio de las y los interesados, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

El trámite es completamente gratuito y, al momento de entregar la documentación, se otorgará un comprobante de solicitud, el cual deberá conservarse y presentarse el día del evento, el 14 de febrero (sede por confirmar).

Las bodas colectivas representan una oportunidad para formalizar una unión de manera sencilla, accesible y con pleno reconocimiento legal. Además de fortalecer los vínculos afectivos, este programa promueve valores de inclusión, igualdad y respeto, consolidando a la Ciudad de México como un referente nacional en la defensa de los derechos civiles.