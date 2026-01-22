Yordi Rosado reacciona a la cancelación del show en vivo de Otro Rollo: “Respaldo a mis compañeros”

(Captura de pantalla/YouTube)

‘Enrollados’, show que pretendía reunir a los integrantes originales de ‘Otro Rollo’ en un mismo escenario, fue cancelado definitivamente, así lo dio a conocer Adal Ramones a través de sus redes sociales.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva (...) siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto, al que le pusimos todo el corazón y empeño, y que deseaba ver cristalizado en cada una de las ciudades del este tour; sin embargo, a pesar del desgaste emocional y físico, no fue posible lograrlo”, se lee en el comunicado que publicó en Instagram.

La gira, prevista para enero de 2026, contempla 25 presentaciones y 18 ciudades han sido confirmadas. (Foto: especial)

De acuerdo con la información que compartió el famoso conductor mexicano, las empresas responsables de no habrían cumplido con los acuerdos establecidos, por lo que se reprogramaron las presentaciones y finalmente, tras afectar los calendarios de algunos integrantes, se canceló.

“No tuve duda en recomendar a la primera empresa, que fue quien sumó a la segunda. Lamentablemente, existió descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta o escaso seguimiento de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido”, continúa.

El presentador aseguró que las empresas harán la devolución, en tiempo y forma, de los boletos.

El conductor confirmó la cancelación de la gira de reencuentro de "Otro Rollo". (Captura de pantalla @adalramones)

Yordi Rosado respalda a sus compañeros de “Otro Rollo”

Minutos después de que trascendió la noticia, el también presentador publicó un comunicado en sus redes sociales, donde informó que el caso ya pasó a sus abogados y manifestó su apoyo total a sus compañeros.

“En los últimos días han surgido diversas declaraciones en torno a la gira Enrollados que por el cariño y respeto hacia ustedes y al elenco de este proyecto, no puedo pasar por alto. Es por esta razón que he pedido a mis abogados revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible”, se lee en Instagram.

“Mis compañeros y amigos involucrados cuentan con mi total respaldo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer esta situación a la brevedad por el respeto que todos ustedes merecen. Lamento profundamente lo ocurrido, pues al igual que ustedes estábamos verdaderamente emocionados", continúa.

Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi Rosado, Adal Ramones, Mauricio Castillo y Gaby Platas en la conferencia de prensa de 'Enrollados'. (Cortesía)

Al igual que Adal Ramones, el conductor se disculpó con el público por lo sucedido.

Hasta el momento, se desconoce más información respecto al caso.

¿Qué dijeron Gaby Platas y Lalo España?

Los actores también publicaron comunicados al respecto en sus redes sociales.

Gaby Platas denuncia irregularidades contractuales y logísticas en la organización de ‘Enrollados’, generando preocupación entre los espectadores

Platas lamentó lo sucedido y se deslindó de los productores en cuestión: “Durante el proceso surgieron diversas irregularidades, principalmente la falta de comunicación con mi agencia y conmigo. Estas inquietudes fueron compartidas con mis compañeros; el Sr. Adal Ramones me expresó que una de las empresas involucradas era de su total confianza”.