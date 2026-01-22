México

Yordi Rosado reacciona a la cancelación del show en vivo de Otro Rollo: “Respaldo a mis compañeros”

Adal Ramones dio a conocer los motivos detrás de esta decisión tras asegurar que solo se reprogramaría

Guardar
(Captura de pantalla/YouTube)
(Captura de pantalla/YouTube)

‘Enrollados’, show que pretendía reunir a los integrantes originales de ‘Otro Rollo’ en un mismo escenario, fue cancelado definitivamente, así lo dio a conocer Adal Ramones a través de sus redes sociales.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva (...) siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto, al que le pusimos todo el corazón y empeño, y que deseaba ver cristalizado en cada una de las ciudades del este tour; sin embargo, a pesar del desgaste emocional y físico, no fue posible lograrlo”, se lee en el comunicado que publicó en Instagram.
La gira, prevista para enero
La gira, prevista para enero de 2026, contempla 25 presentaciones y 18 ciudades han sido confirmadas. (Foto: especial)

De acuerdo con la información que compartió el famoso conductor mexicano, las empresas responsables de no habrían cumplido con los acuerdos establecidos, por lo que se reprogramaron las presentaciones y finalmente, tras afectar los calendarios de algunos integrantes, se canceló.

“No tuve duda en recomendar a la primera empresa, que fue quien sumó a la segunda. Lamentablemente, existió descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta o escaso seguimiento de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido”, continúa.

El presentador aseguró que las empresas harán la devolución, en tiempo y forma, de los boletos.

El conductor confirmó la cancelación
El conductor confirmó la cancelación de la gira de reencuentro de "Otro Rollo". (Captura de pantalla @adalramones)

Yordi Rosado respalda a sus compañeros de “Otro Rollo”

Minutos después de que trascendió la noticia, el también presentador publicó un comunicado en sus redes sociales, donde informó que el caso ya pasó a sus abogados y manifestó su apoyo total a sus compañeros.

“En los últimos días han surgido diversas declaraciones en torno a la gira Enrollados que por el cariño y respeto hacia ustedes y al elenco de este proyecto, no puedo pasar por alto. Es por esta razón que he pedido a mis abogados revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible”, se lee en Instagram.

“Mis compañeros y amigos involucrados cuentan con mi total respaldo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer esta situación a la brevedad por el respeto que todos ustedes merecen. Lamento profundamente lo ocurrido, pues al igual que ustedes estábamos verdaderamente emocionados", continúa.
Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi
Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi Rosado, Adal Ramones, Mauricio Castillo y Gaby Platas en la conferencia de prensa de 'Enrollados'. (Cortesía)

Al igual que Adal Ramones, el conductor se disculpó con el público por lo sucedido.

Hasta el momento, se desconoce más información respecto al caso.

¿Qué dijeron Gaby Platas y Lalo España?

Los actores también publicaron comunicados al respecto en sus redes sociales.

Gaby Platas denuncia irregularidades contractuales
Gaby Platas denuncia irregularidades contractuales y logísticas en la organización de ‘Enrollados’, generando preocupación entre los espectadores

Platas lamentó lo sucedido y se deslindó de los productores en cuestión: “Durante el proceso surgieron diversas irregularidades, principalmente la falta de comunicación con mi agencia y conmigo. Estas inquietudes fueron compartidas con mis compañeros; el Sr. Adal Ramones me expresó que una de las empresas involucradas era de su total confianza”.

Temas Relacionados

Otro RolloYordi RosadoAdal RamonesEnrolladosGaby PlatasLalo Españamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 22 de enero:

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Alerta de fraudes en la Army Membership de BTS: cómo obtenerla de forma segura

Fans reciben advertencia de Weverse ante el aumento de sitios falsos que prometen la membresía global

Alerta de fraudes en la

¿Cuál es el mejor colágeno para mujeres de más de 50 años?

La disminución natural de colágeno a partir de los 30 años afecta directamente a la piel

¿Cuál es el mejor colágeno

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Fuerte incendio se registra en fábrica de plásticos en Xochimilco, al sur de CDMX

Hasta el momento no se reportan heridos, pero hay cortes a la circulación y se suspendió el servicio del Tren Ligero

Fuerte incendio se registra en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las dos formas en las

Las dos formas en las que los jammers son utilizados para robar autos en México

Con mantas, La Mayiza anuncia alianza con Los Mezcales en Colima

EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

Suspenden a 10 policías de investigación tras denuncias de extorsión y abuso en la carretera México-Pachuca

Balacera en Río Churubusco: motociclistas atacan a conductor de auto deportivo

ENTRETENIMIENTO

Alerta de fraudes en la

Alerta de fraudes en la Army Membership de BTS: cómo obtenerla de forma segura

¿Fraude en Premios Lo Nuestro 2026? Canción de Ángela Aguilar fue nominada pese a no cumplir requisito

Exnovias de Peso Pluma rompen el silencio tras entrevista de Kenia Os y en redes las llaman “ardidas”

My Chemical Romance en México: así es el mapa actualizado para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

Adal Ramones anuncia la cancelación de la gira “Enrollados”: “Existió descuido y un exceso de confianza”

DEPORTES

Santi Giménez mantiene como objetivo

Santi Giménez mantiene como objetivo el Mundial 2026 pese a su lesión

TV Azteca trasmitirá los partidos de un nuevo equipo de la Liga BBVA

Reglas del esquí alpino, deporte en el que competirán Sarah Schleper y Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno

México prepara otras tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

El consejo que Javier Aguirre dio al Chucky Lozano tras quedarse sin equipo a meses del Mundial 2026